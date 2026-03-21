Polițiștii rutieri din Vâlcea, împreună cu inspectorii ISCTR, au desfășurat joi o acțiune de control pe DN7, în zona Valea Oltului, pentru verificarea respectării restricțiilor de circulație pentru vehiculele de mare tonaj.

În urma verificărilor, au fost aplicate 54 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei. Majoritatea amenzilor au fost date șoferilor de TIR care au circulat pe sectorul de drum restricționat în afara intervalelor permise.

Acțiunea a vizat reducerea riscurilor rutiere și prevenirea incidentelor în zona unde se desfășoară lucrări de stabilizare a versanților.

Noile restricții introduse pe DN7 se aplică vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone și sunt valabile zilnic între orele 8.00 și 17.30, de luni până sâmbătă.

Măsurile au fost impuse pentru a permite desfășurarea lucrărilor în siguranță pe sectorul dintre Râmnicu Vâlcea și Boița și vor rămâne în vigoare până la data de 15 iunie. Sunt exceptate transportul de persoane, precum și zilele de sărbătoare legală sau zilele declarate libere oficial.

Autoritățile au transmis că nerespectarea acestor restricții atrage amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei.

Reprezentanții IPJ Vâlcea au recomandat conducătorilor auto, în special celor care efectuează transport de marfă, să respecte intervalele orare impuse și să utilizeze rutele alternative stabilite, pentru a evita sancțiunile și pentru a contribui la siguranța traficului.

„Recomandăm conducătorilor auto, în special celor care efectuează transport de marfă, să respecte restricţiile de circulaţie instituite, intervalele orare în care acestea sunt aplicabile şi să utilizeze rutele alternative stabilite, pentru a evita sancţionarea şi pentru a contribui la siguranţa traficului rutier”, spun reprezentanţii IPJ Vâlcea.

Totodată, aceștia au precizat că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, pentru a asigura respectarea măsurilor impuse pe acest sector de drum.

Pe lângă restricțiile pentru vehiculele de mare tonaj, și șoferii de autovehicule de până la 7,5 tone pot fi afectați de lucrările de pe DN7.

În intervalul 8.00 – 17.30, circulația acestora poate fi temporar oprită sau dirijată alternativ pe o singură bandă, cu ajutorul piloților de trafic, în funcție de stadiul lucrărilor.