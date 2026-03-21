Inspectorii vamali, împreună cu polițiștii de frontieră, au descoperit 44.000 de euro asupra unui cetățean ucrainean în vârstă de 55 de ani, care se deplasa pe jos către România. Controlul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus.

„Controlul a fost efectuat în baza analizei de risc, echipa comună procedând la verificarea amănunţită a persoanei şi a bagajelor acesteia. În urma controlului, suma de bani a fost identificată ascunsă în căptuşeala unei genţi de mână, precum şi în buzunarul exterior al unei borsete”, au afirmat reprezentanţii Autorităţii Vamale.

Reprezentanții instituției au precizat că suma nu fusese declarată, deși depășea plafonul prevăzut de lege pentru introducerea de numerar în țară.

Autoritățile au decis reținerea integrală a celor 44.000 de euro, iar bărbatul a fost sancționat cu o amendă în valoare de 3.000 de lei.

Cazul este încadrat ca nerespectare a obligației de declarare a sumelor de bani la intrarea în țară, în condițiile în care legislația stabilește clar pragul de la care această obligație devine obligatorie.

Autoritatea Vamală Română reamintește că persoanele care introduc sau scot din țară sume mai mari de 10.000 de euro, sau echivalentul în altă valută, trebuie să le declare în scris autorităților vamale.

Această obligație se aplică atât pentru valută, cât și pentru moneda națională, sub formă de numerar. Nerespectarea regulilor poate duce la sancțiuni contravenționale și confiscarea sumelor nedeclarate.

Prin instrumente de plată în numerar sunt incluse bancnotele și monedele aflate în circulație, dar și instrumente negociabile la purtător, precum cecurile de călătorie sau alte documente similare care pot fi transferate fără restricții.

Autoritățile precizează că declararea corectă a sumelor este o obligație legală pentru toate persoanele care intră sau ies din Uniunea Europeană, iar încălcarea acestei reguli atrage măsuri imediate, inclusiv reținerea banilor.