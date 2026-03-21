Circulația pe Podul Giurgiu – Ruse va fi restabilită pe ambele benzi înainte de începerea sărbătorilor pascale, în urma unei decizii luate de autoritățile din Bulgaria pentru a reduce presiunea asupra traficului transfrontalier. Măsura este menită să asigure condiții optime de deplasare pentru șoferii care tranzitează unul dintre cele mai importante puncte de legătură între România și Bulgaria.

Potrivit informațiilor oficiale, până în data de 9 aprilie va fi finalizată intervenția pe tronsonul de 320 de metri de pe banda de circulație în direcția Bulgariei, unde în prezent au loc lucrări de construcție și montaj. Autoritățile au precizat că această etapă este esențială pentru redeschiderea completă a traficului înainte de perioada aglomerată de Paște.

„Șoferilor li se va asigura o traversare sigură și confortabilă a podului”, au transmis reprezentanții centrului de presă al Agenției pentru Infrastructura Rutieră din Bulgaria, subliniind importanța finalizării la timp a lucrărilor pe acest segment.

Decizia de suspendare temporară a lucrărilor vine în contextul în care traficul crește considerabil în perioada sărbătorilor, iar autoritățile încearcă să prevină formarea cozilor și a întârzierilor la frontieră.

Procesul de reabilitare a Podului Dunării, început pe 10 iulie 2024, se desfășoară etapizat, fără oprirea completă a circulației, ceea ce a permis menținerea fluxului de vehicule chiar și în timpul intervențiilor. Organizarea șantierului a fost realizată astfel încât traficul să fie deviat pe banda neafectată de lucrări, în funcție de progresul acestora și de condițiile meteorologice.

În prezent, echipele de muncitori desfășoară lucrări complexe pe tronsonul de 320 de metri, acestea fiind în graficul stabilit. Intervențiile includ montarea armăturilor și a diblurilor cu șuruburi pentru fixarea panourilor din beton armat, instalarea sistemelor de drenaj și pregătirea suprafețelor pentru impermeabilizare.

Totodată, se desfășoară activități de producere și înlocuire a panourilor rutiere, montarea parapetelor recondiționate, precum și aplicarea straturilor de protecție și asfalt. Toate aceste lucrări sunt esențiale pentru creșterea siguranței și durabilității infrastructurii.

După încheierea perioadei de Paște, începând cu 14 aprilie, lucrările vor fi reluate pe ultimul segment de 320 de metri, de această dată pe banda de circulație în direcția României. Această etapă marchează intrarea în faza finală a proiectului de reabilitare.

Autoritățile bulgare au estimat că lucrările majore de modernizare a Podului Dunării vor fi complet finalizate până în iunie 2026. Podul are o lungime totală de 1.057 de metri pe partea bulgară, iar intervențiile actuale vizează ultimii metri rămași nereabilitați.

Reprezentanții agenției rutiere au reiterat că lucrările sunt realizate etapizat tocmai pentru a evita blocarea completă a traficului, menținând în același timp un nivel ridicat de siguranță pentru participanții la trafic.