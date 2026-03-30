Taxe PFA în 2026 în România
Impozitarea persoanelor fizice autorizate (PFA) din România se bazează pe salariul minim brut de 4.050 lei, care influențează direct plafoanele pentru contribuțiile sociale. Sistemul fiscal rămâne structurat pe trei obligații principale: impozitul pe venit, contribuția la sănătate (CASS) și contribuția la pensie (CAS).
PFA-urile datorează un impozit de 10% aplicat asupra venitului net, calculat ca diferență între veniturile încasate și cheltuielile deductibile.
|Tip contribuție
|Prag venit anual (raportat la salariul minim 4.050 lei)
|Cât se plătește
|Observații
|Impozit pe venit
|Fără prag
|10% din venitul net
|Se aplică după scăderea CAS și CASS
|CASS (sănătate)
|Sub 6 salarii (sub 24.300 lei)
|0 lei / sau 2.430 lei/an dacă nu ai alte venituri
|Exceptat dacă ești și salariat
|CASS (sănătate)
|6 – 60 salarii (24.300 – 243.000 lei)
|10% din venitul net
|Se aplică proporțional
|CASS (sănătate)
|Peste 60 salarii (> 243.000 lei)
|max. 24.300 lei/an
|Plafon maxim
|CAS (pensie)
|Sub 12 salarii (< 48.600 lei)
|opțional
|Nu este obligatoriu
|CAS (pensie)
|12 – 24 salarii (48.600 – 97.200 lei)
|12.150 lei/an
|Contribuție fixă
|CAS (pensie)
|Peste 24 salarii (> 97.200 lei)
|24.300 lei/an
|Plafon maxim
Taxe PFA în 2026 în Germania
Activitatea de tip PFA (Einzelunternehmer sau Freiberufler) este impozitată în principal pe baza profitului net, iar sistemul fiscal combină impozitul pe venit progresiv cu contribuții sociale obligatorii și, în unele cazuri, taxe pe activitate sau TVA.
Spre deosebire de alte state, povara fiscală este puternic influențată de asigurările sociale, în special cele de sănătate și îngrijire.
|Tip contribuție
|Prag de calcul
|Cât se plătește
|Observații
|Impozit pe venit (Einkommensteuer)
|peste 12.348 € profit
|14% – 42% (până la 45% pentru venituri mari)
|Sistem progresiv pe profit net
|Impozit pe venit
|până la 12.348 €
|0%
|Prag neimpozabil (Grundfreibetrag)
|Asigurare sănătate (GKV)
|toate veniturile
|~14,6% + ~2,9% supliment
|Obligatorie
|Asigurare îngrijire (Pflegeversicherung)
|toate veniturile
|3,6% (cu copii) / 4,2% (fără copii)
|Obligatorie
|Asigurare sănătate (minim)
|chiar și fără venit
|~280 – 290 €/lună
|Contribuție minimă obligatorie
|Plafon sănătate
|până la 69.750 € venit/an
|contribuție limitată la acest plafon
|Veniturile peste nu mai cresc contribuția
|Gewerbesteuer (taxă afacere)
|peste 24.500 € profit
|~15% efectiv
|Doar pentru Gewerbe, nu Freiberufler
|Gewerbesteuer
|până la 24.500 €
|0%
|Prag neimpozabil
|TVA (Umsatzsteuer)
|standard
|19% / 7% redus
|Aplicabil dacă nu ești Kleinunternehmer
|Regim Kleinunternehmer
|sub 25.000 € (an anterior) + sub 100.000 € curent
|0 TVA
|Scutire de TVA
|Rentenversicherung (pensie)
|în general opțional
|~18,6%
|Obligatoriu doar pentru anumite profesii
Taxe PFA în 2026 în Franța
În Franța, echivalentul PFA-ului este regimul de micro-entrepreneur (fost auto-entrepreneur). Acest sistem este unul dintre cele mai simplificate din Europa, deoarece taxele și contribuțiile sunt calculate direct ca procent din cifra de afaceri (încasări brute), nu din profit.
|Tip contribuție
|Prag de calcul
|Cât se plătește
|Observații
|Contribuții sociale (URSSAF) – vânzări mărfuri
|toate încasările
|12,3% din cifra de afaceri
|Include sănătate, pensie, alocații
|Contribuții sociale – servicii comerciale/artizanale (BIC)
|toate încasările
|21,2% din cifra de afaceri
|Regim intermediar
|Contribuții sociale – profesii liberale CIPAV
|toate încasările
|23,2% din cifra de afaceri
|Pensii gestionate CIPAV
|Contribuții sociale – profesii liberale (SSI)
|toate încasările
|26,1% din cifra de afaceri
|Categorie generală liberală
|Impozit pe venit – regim standard
|după abatament
|progresiv: 11% – 45%
|Se aplică după deduceri forfetare
|Abatament fiscal vânzări
|cifra de afaceri
|71% scutit
|Se impozitează doar 29%
|Abatament servicii
|cifra de afaceri
|50% scutit
|Se impozitează jumătate
|Abatament profesii liberale
|cifra de afaceri
|34% scutit
|Bază impozabilă mai mare
|Impozit – versement libératoire
|cifra de afaceri
|1% / 1,7% / 2,2%
|Impozit fix plătit lunar/trimestrial
|Contribuție formare profesională (CFP)
|cifra de afaceri
|0,1% – 0,3%
|Obligatorie pentru toți
|Taxa cameră comerț/meserii (TFC)
|cifra de afaceri
|0,007% – 0,44%
|Doar comercianți/artizani
|CFE (taxă locală)
|anual
|variabilă
|Scutit în primul an și sub 5.000 € CA
|TVA (regim normal)
|peste praguri
|20% standard
|Doar dacă depășești plafonul
|TVA – scutire (franchise en base)
|sub praguri
|0% TVA
|până la 91.900 € vânzări / 36.800 € servicii
|Activitate
|Prag maxim CA (fără ieșire din regim)
|Vânzări de mărfuri
|188.700 € / an
|Servicii și profesii liberale
|77.700 € / an
Taxe PFA în 2026 în Spania
În Spania, persoana fizică autorizată este cunoscută sub denumirea de Autónomo. În 2026, sistemul fiscal se bazează pe principiul „veniturilor reale”, ceea ce înseamnă că taxele sunt calculate în funcție de profitul net (venituri minus cheltuieli deductibile).
Sistemul combină contribuții sociale obligatorii, impozit pe venit progresiv și TVA, cu un model adaptat la nivelul veniturilor reale.
|Tip contribuție
|Prag de calcul
|Cât se plătește
|Observații
|Cotizație Securitate Socială (Cuota Autónomo)
|primul an
|~80 – 89 €/lună
|Tarif redus (Tarifa Plana)
|Cotizație Securitate Socială
|profit sub 670 €/lună
|~200 – 206 €/lună
|Sistem pe venituri reale
|Cotizație Securitate Socială
|1.166 – 1.300 €/lună profit
|~299 – 300 €/lună
|Nivel mediu de contribuție
|Cotizație Securitate Socială
|peste 6.000 €/lună profit
|~590 €/lună
|Plafon superior estimativ
|MEI (Mecanism echitate intergenerațională)
|inclus în contribuții
|~0,9%
|Inclus în cotele sociale
|Impozit pe venit (IRPF)
|până la 12.450 €
|~19%
|Cotă minimă progresivă
|IRPF
|12.450 € – 20.200 €
|~24%
|Nivel intermediar
|IRPF
|20.200 € – 35.200 €
|~30%
|Creștere progresivă
|IRPF
|peste 300.000 €
|până la 47%
|Cotă maximă
|TVA (IVA)
|standard
|21%
|Aplicat majorității activităților
|TVA – posibil regim de scutire
|sub ~85.000 €/an
|0% TVA
|În discuție la nivel UE, implementare variabilă
|Cost gestiune (gestor)
|opțional
|~50 – 100 €/lună
|Recomandat pentru administrare fiscală
Taxe PFA în 2026 în Ungaria
În Ungaria, echivalentul PFA-ului este forma de activitate numită Egyéni Vállalkozó (EV). După eliminarea regimului KATA pentru majoritatea activităților, sistemul fiscal s-a reorganizat, iar în 2026 antreprenorii individuali pot funcționa în principal sub regimul Átalányadó (impozit forfetar) sau sub sistemul clasic de impozitare pe venit.
|Tip contribuție
|Prag de calcul
|Cât se plătește
|Observații
|Impozit pe venit (SZJA)
|peste plafon scutit
|15%
|Se aplică pe venitul impozabil
|Venit scutit de impozit
|primii ~1,6 mil. HUF (~4.000 €)
|0%
|Prag neimpozabil anual
|Deducere cheltuieli forfetare
|venit brut
|40% / 80% / 90%
|Depinde de activitate
|Contribuții sociale (TBJ)
|venit net
|18,5%
|Include sănătate + pensie
|Contribuții sociale minime
|minim legal
|bazate pe salariul minim
|Obligatorii chiar fără venit
|Contribuție socială angajator (SZOCHO)
|venit net
|13%
|Plătită de antreprenor pentru sine
|SZOCHO minim
|sub praguri
|112,5% din salariul minim
|Se aplică dacă venitul este mic
|Taxa locală pe afaceri (IPA)
|până la 2% din CA
|max. 2%
|Poate fi fixă pentru venituri mici
|IPA fixă
|sub 12 mil. HUF
|~50.000 HUF/an (~125 €)
|Variantă simplificată
|Taxa Camerei de Comerț
|anual
|5.000 HUF (~13 €)
|Obligatorie
|TVA (ÁFA)
|peste plafon
|27% standard
|În mod normal scutit până la plafon
|Scutire TVA
|până la 12 mil. HUF (~30.000 €)
|0% TVA
|Regim simplificat
Taxe PFA în 2026 în Austria
În Austria, activitatea de tip PFA este încadrată fie ca Gewerbe (întreprindere individuală), fie ca Freiberufler (profesie liberală). Sistemul fiscal este unul progresiv și combină impozitul pe venit, contribuțiile sociale obligatorii și taxe de apartenență la camere profesionale.
|Tip contribuție
|Prag de calcul
|Cât se plătește
|Observații
|Impozit pe venit (Einkommensteuer)
|până la 13.308 € profit
|0%
|Prag neimpozabil
|Impozit pe venit
|13.308 € – 21.600 €
|20%
|Cotă progresivă
|Impozit pe venit
|21.600 € – 34.513 €
|30%
|Cotă intermediară
|Impozit pe venit
|34.513 € – 66.612 €
|40%
|Cotă ridicată
|Impozit pe venit
|peste 66.612 €
|42% – 55%
|Cotă maximă progresivă
|Contribuții sociale (SVS)
|toate profiturile
|~26,5%
|Sănătate + pensie + accident + fond suplimentar
|SVS pensie
|inclus în total
|~18,5%
|Componenta principală
|SVS sănătate
|inclus în total
|~6,8%
|Asigurare medicală
|Accident insurance
|fix
|~11–12 €/lună
|Sumă fixă obligatorie
|Contribuție minimă SVS
|profit mic
|~160 – 180 €/lună
|Se plătește chiar și la venit redus
|Taxa Camerei de Comerț (WKO)
|anual
|~100 – 200 €/an
|Doar pentru Gewerbe
|TVA (Umsatzsteuer)
|peste plafon
|20% standard
|10% / 13% pentru anumite servicii
|Regim mic antreprenor (Kleinunternehmer)
|până la 55.000 € cifră de afaceri
|0% TVA
|Fără colectare TVA
|Deducere profit (Gewinnfreibetrag)
|profit anual
|până la 15%
|Reducere automată a bazei impozabile
|Plafon deducere
|până la 30.000 €
|maxim 4.500 € deducere
|Fără justificări de cheltuieli
Tabel comparativ taxe PFA 2026 (Europa)
|Țară
|Tip sistem
|Impozit pe venit
|Contribuții sociale
|Alte taxe importante
|Observații
|România
|profit net
|10% din venit net
|CAS + CASS (în funcție de plafoane)
|—
|sistem bazat pe salariul minim
|Germania
|progresiv pe profit
|14% – 45%
|~17% sănătate + ~3–4% îngrijire
|Gewerbesteuer ~15%
|contribuțiile sociale sunt dominante
|Franța
|procent din CA
|1% – 2,2% (opțional) sau progresiv
|12,3% – 26,1% din CA
|CFP + taxe locale + CFE
|taxare directă pe încasări
|Spania
|venit real
|19% – 47%
|cotizație lunară ~200 – 590 €
|TVA 21% + gestiune
|sistem pe tronsoane de venit
|Ungaria
|forfetar + contribuții
|15% SZJA
|18,5% + 13% + minime obligatorii
|IPA + taxe fixe
|sistem mixt, cu poveri sociale
|Austria
|progresiv + SVS
|0% – 55%
|~26,5% din profit
|WKO + TVA 20%
|contribuții sociale foarte ridicate
