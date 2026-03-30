Din cuprinsul articolului

Taxe PFA în 2026 în România

Impozitarea persoanelor fizice autorizate (PFA) din România se bazează pe salariul minim brut de 4.050 lei, care influențează direct plafoanele pentru contribuțiile sociale. Sistemul fiscal rămâne structurat pe trei obligații principale: impozitul pe venit, contribuția la sănătate (CASS) și contribuția la pensie (CAS).

PFA-urile datorează un impozit de 10% aplicat asupra venitului net, calculat ca diferență între veniturile încasate și cheltuielile deductibile.

Tip contribuție Prag venit anual (raportat la salariul minim 4.050 lei) Cât se plătește Observații
Impozit pe venit Fără prag 10% din venitul net Se aplică după scăderea CAS și CASS
CASS (sănătate) Sub 6 salarii (sub 24.300 lei) 0 lei / sau 2.430 lei/an dacă nu ai alte venituri Exceptat dacă ești și salariat
CASS (sănătate) 6 – 60 salarii (24.300 – 243.000 lei) 10% din venitul net Se aplică proporțional
CASS (sănătate) Peste 60 salarii (> 243.000 lei) max. 24.300 lei/an Plafon maxim
CAS (pensie) Sub 12 salarii (< 48.600 lei) opțional Nu este obligatoriu
CAS (pensie) 12 – 24 salarii (48.600 – 97.200 lei) 12.150 lei/an Contribuție fixă
CAS (pensie) Peste 24 salarii (> 97.200 lei) 24.300 lei/an Plafon maxim

Taxe PFA în 2026 în Germania

Activitatea de tip PFA (Einzelunternehmer sau Freiberufler) este impozitată în principal pe baza profitului net, iar sistemul fiscal combină impozitul pe venit progresiv cu contribuții sociale obligatorii și, în unele cazuri, taxe pe activitate sau TVA.

Spre deosebire de alte state, povara fiscală este puternic influențată de asigurările sociale, în special cele de sănătate și îngrijire.

Tip contribuție Prag de calcul Cât se plătește Observații
Impozit pe venit (Einkommensteuer) peste 12.348 € profit 14% – 42% (până la 45% pentru venituri mari) Sistem progresiv pe profit net
Impozit pe venit până la 12.348 € 0% Prag neimpozabil (Grundfreibetrag)
Asigurare sănătate (GKV) toate veniturile ~14,6% + ~2,9% supliment Obligatorie
Asigurare îngrijire (Pflegeversicherung) toate veniturile 3,6% (cu copii) / 4,2% (fără copii) Obligatorie
Asigurare sănătate (minim) chiar și fără venit ~280 – 290 €/lună Contribuție minimă obligatorie
Plafon sănătate până la 69.750 € venit/an contribuție limitată la acest plafon Veniturile peste nu mai cresc contribuția
Gewerbesteuer (taxă afacere) peste 24.500 € profit ~15% efectiv Doar pentru Gewerbe, nu Freiberufler
Gewerbesteuer până la 24.500 € 0% Prag neimpozabil
TVA (Umsatzsteuer) standard 19% / 7% redus Aplicabil dacă nu ești Kleinunternehmer
Regim Kleinunternehmer sub 25.000 € (an anterior) + sub 100.000 € curent 0 TVA Scutire de TVA
Rentenversicherung (pensie) în general opțional ~18,6% Obligatoriu doar pentru anumite profesii

Taxe PFA în 2026 în Franța

În Franța, echivalentul PFA-ului este regimul de micro-entrepreneur (fost auto-entrepreneur). Acest sistem este unul dintre cele mai simplificate din Europa, deoarece taxele și contribuțiile sunt calculate direct ca procent din cifra de afaceri (încasări brute), nu din profit.

Tip contribuție Prag de calcul Cât se plătește Observații
Contribuții sociale (URSSAF) – vânzări mărfuri toate încasările 12,3% din cifra de afaceri Include sănătate, pensie, alocații
Contribuții sociale – servicii comerciale/artizanale (BIC) toate încasările 21,2% din cifra de afaceri Regim intermediar
Contribuții sociale – profesii liberale CIPAV toate încasările 23,2% din cifra de afaceri Pensii gestionate CIPAV
Contribuții sociale – profesii liberale (SSI) toate încasările 26,1% din cifra de afaceri Categorie generală liberală
Impozit pe venit – regim standard după abatament progresiv: 11% – 45% Se aplică după deduceri forfetare
Abatament fiscal vânzări cifra de afaceri 71% scutit Se impozitează doar 29%
Abatament servicii cifra de afaceri 50% scutit Se impozitează jumătate
Abatament profesii liberale cifra de afaceri 34% scutit Bază impozabilă mai mare
Impozit – versement libératoire cifra de afaceri 1% / 1,7% / 2,2% Impozit fix plătit lunar/trimestrial
Contribuție formare profesională (CFP) cifra de afaceri 0,1% – 0,3% Obligatorie pentru toți
Taxa cameră comerț/meserii (TFC) cifra de afaceri 0,007% – 0,44% Doar comercianți/artizani
CFE (taxă locală) anual variabilă Scutit în primul an și sub 5.000 € CA
TVA (regim normal) peste praguri 20% standard Doar dacă depășești plafonul
TVA – scutire (franchise en base) sub praguri 0% TVA până la 91.900 € vânzări / 36.800 € servicii

 

Activitate Prag maxim CA (fără ieșire din regim)
Vânzări de mărfuri 188.700 € / an
Servicii și profesii liberale 77.700 € / an
SURSA FOTO: Dreamstime/PFA

Taxe PFA în 2026 în Spania

În Spania, persoana fizică autorizată este cunoscută sub denumirea de Autónomo. În 2026, sistemul fiscal se bazează pe principiul „veniturilor reale”, ceea ce înseamnă că taxele sunt calculate în funcție de profitul net (venituri minus cheltuieli deductibile).

Sistemul combină contribuții sociale obligatorii, impozit pe venit progresiv și TVA, cu un model adaptat la nivelul veniturilor reale.

Tip contribuție Prag de calcul Cât se plătește Observații
Cotizație Securitate Socială (Cuota Autónomo) primul an ~80 – 89 €/lună Tarif redus (Tarifa Plana)
Cotizație Securitate Socială profit sub 670 €/lună ~200 – 206 €/lună Sistem pe venituri reale
Cotizație Securitate Socială 1.166 – 1.300 €/lună profit ~299 – 300 €/lună Nivel mediu de contribuție
Cotizație Securitate Socială peste 6.000 €/lună profit ~590 €/lună Plafon superior estimativ
MEI (Mecanism echitate intergenerațională) inclus în contribuții ~0,9% Inclus în cotele sociale
Impozit pe venit (IRPF) până la 12.450 € ~19% Cotă minimă progresivă
IRPF 12.450 € – 20.200 € ~24% Nivel intermediar
IRPF 20.200 € – 35.200 € ~30% Creștere progresivă
IRPF peste 300.000 € până la 47% Cotă maximă
TVA (IVA) standard 21% Aplicat majorității activităților
TVA – posibil regim de scutire sub ~85.000 €/an 0% TVA În discuție la nivel UE, implementare variabilă
Cost gestiune (gestor) opțional ~50 – 100 €/lună Recomandat pentru administrare fiscală

Taxe PFA în 2026 în Ungaria

În Ungaria, echivalentul PFA-ului este forma de activitate numită Egyéni Vállalkozó (EV). După eliminarea regimului KATA pentru majoritatea activităților, sistemul fiscal s-a reorganizat, iar în 2026 antreprenorii individuali pot funcționa în principal sub regimul Átalányadó (impozit forfetar) sau sub sistemul clasic de impozitare pe venit.

Tip contribuție Prag de calcul Cât se plătește Observații
Impozit pe venit (SZJA) peste plafon scutit 15% Se aplică pe venitul impozabil
Venit scutit de impozit primii ~1,6 mil. HUF (~4.000 €) 0% Prag neimpozabil anual
Deducere cheltuieli forfetare venit brut 40% / 80% / 90% Depinde de activitate
Contribuții sociale (TBJ) venit net 18,5% Include sănătate + pensie
Contribuții sociale minime minim legal bazate pe salariul minim Obligatorii chiar fără venit
Contribuție socială angajator (SZOCHO) venit net 13% Plătită de antreprenor pentru sine
SZOCHO minim sub praguri 112,5% din salariul minim Se aplică dacă venitul este mic
Taxa locală pe afaceri (IPA) până la 2% din CA max. 2% Poate fi fixă pentru venituri mici
IPA fixă sub 12 mil. HUF ~50.000 HUF/an (~125 €) Variantă simplificată
Taxa Camerei de Comerț anual 5.000 HUF (~13 €) Obligatorie
TVA (ÁFA) peste plafon 27% standard În mod normal scutit până la plafon
Scutire TVA până la 12 mil. HUF (~30.000 €) 0% TVA Regim simplificat

Taxe PFA în 2026 în Austria

În Austria, activitatea de tip PFA este încadrată fie ca Gewerbe (întreprindere individuală), fie ca Freiberufler (profesie liberală). Sistemul fiscal este unul progresiv și combină impozitul pe venit, contribuțiile sociale obligatorii și taxe de apartenență la camere profesionale.

Tip contribuție Prag de calcul Cât se plătește Observații
Impozit pe venit (Einkommensteuer) până la 13.308 € profit 0% Prag neimpozabil
Impozit pe venit 13.308 € – 21.600 € 20% Cotă progresivă
Impozit pe venit 21.600 € – 34.513 € 30% Cotă intermediară
Impozit pe venit 34.513 € – 66.612 € 40% Cotă ridicată
Impozit pe venit peste 66.612 € 42% – 55% Cotă maximă progresivă
Contribuții sociale (SVS) toate profiturile ~26,5% Sănătate + pensie + accident + fond suplimentar
SVS pensie inclus în total ~18,5% Componenta principală
SVS sănătate inclus în total ~6,8% Asigurare medicală
Accident insurance fix ~11–12 €/lună Sumă fixă obligatorie
Contribuție minimă SVS profit mic ~160 – 180 €/lună Se plătește chiar și la venit redus
Taxa Camerei de Comerț (WKO) anual ~100 – 200 €/an Doar pentru Gewerbe
TVA (Umsatzsteuer) peste plafon 20% standard 10% / 13% pentru anumite servicii
Regim mic antreprenor (Kleinunternehmer) până la 55.000 € cifră de afaceri 0% TVA Fără colectare TVA
Deducere profit (Gewinnfreibetrag) profit anual până la 15% Reducere automată a bazei impozabile
Plafon deducere până la 30.000 € maxim 4.500 € deducere Fără justificări de cheltuieli

Tabel comparativ taxe PFA 2026 (Europa)

Țară Tip sistem Impozit pe venit Contribuții sociale Alte taxe importante Observații
România profit net 10% din venit net CAS + CASS (în funcție de plafoane) sistem bazat pe salariul minim
Germania progresiv pe profit 14% – 45% ~17% sănătate + ~3–4% îngrijire Gewerbesteuer ~15% contribuțiile sociale sunt dominante
Franța procent din CA 1% – 2,2% (opțional) sau progresiv 12,3% – 26,1% din CA CFP + taxe locale + CFE taxare directă pe încasări
Spania venit real 19% – 47% cotizație lunară ~200 – 590 € TVA 21% + gestiune sistem pe tronsoane de venit
Ungaria forfetar + contribuții 15% SZJA 18,5% + 13% + minime obligatorii IPA + taxe fixe sistem mixt, cu poveri sociale
Austria progresiv + SVS 0% – 55% ~26,5% din profit WKO + TVA 20% contribuții sociale foarte ridicate