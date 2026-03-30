Impozitarea persoanelor fizice autorizate (PFA) din România se bazează pe salariul minim brut de 4.050 lei, care influențează direct plafoanele pentru contribuțiile sociale. Sistemul fiscal rămâne structurat pe trei obligații principale: impozitul pe venit, contribuția la sănătate (CASS) și contribuția la pensie (CAS).

PFA-urile datorează un impozit de 10% aplicat asupra venitului net, calculat ca diferență între veniturile încasate și cheltuielile deductibile.

Tip contribuție Prag venit anual (raportat la salariul minim 4.050 lei) Cât se plătește Observații Impozit pe venit Fără prag 10% din venitul net Se aplică după scăderea CAS și CASS CASS (sănătate) Sub 6 salarii (sub 24.300 lei) 0 lei / sau 2.430 lei/an dacă nu ai alte venituri Exceptat dacă ești și salariat CASS (sănătate) 6 – 60 salarii (24.300 – 243.000 lei) 10% din venitul net Se aplică proporțional CASS (sănătate) Peste 60 salarii (> 243.000 lei) max. 24.300 lei/an Plafon maxim CAS (pensie) Sub 12 salarii (< 48.600 lei) opțional Nu este obligatoriu CAS (pensie) 12 – 24 salarii (48.600 – 97.200 lei) 12.150 lei/an Contribuție fixă CAS (pensie) Peste 24 salarii (> 97.200 lei) 24.300 lei/an Plafon maxim

Activitatea de tip PFA (Einzelunternehmer sau Freiberufler) este impozitată în principal pe baza profitului net, iar sistemul fiscal combină impozitul pe venit progresiv cu contribuții sociale obligatorii și, în unele cazuri, taxe pe activitate sau TVA.

Spre deosebire de alte state, povara fiscală este puternic influențată de asigurările sociale, în special cele de sănătate și îngrijire.

Tip contribuție Prag de calcul Cât se plătește Observații Impozit pe venit (Einkommensteuer) peste 12.348 € profit 14% – 42% (până la 45% pentru venituri mari) Sistem progresiv pe profit net Impozit pe venit până la 12.348 € 0% Prag neimpozabil (Grundfreibetrag) Asigurare sănătate (GKV) toate veniturile ~14,6% + ~2,9% supliment Obligatorie Asigurare îngrijire (Pflegeversicherung) toate veniturile 3,6% (cu copii) / 4,2% (fără copii) Obligatorie Asigurare sănătate (minim) chiar și fără venit ~280 – 290 €/lună Contribuție minimă obligatorie Plafon sănătate până la 69.750 € venit/an contribuție limitată la acest plafon Veniturile peste nu mai cresc contribuția Gewerbesteuer (taxă afacere) peste 24.500 € profit ~15% efectiv Doar pentru Gewerbe, nu Freiberufler Gewerbesteuer până la 24.500 € 0% Prag neimpozabil TVA (Umsatzsteuer) standard 19% / 7% redus Aplicabil dacă nu ești Kleinunternehmer Regim Kleinunternehmer sub 25.000 € (an anterior) + sub 100.000 € curent 0 TVA Scutire de TVA Rentenversicherung (pensie) în general opțional ~18,6% Obligatoriu doar pentru anumite profesii

În Franța, echivalentul PFA-ului este regimul de micro-entrepreneur (fost auto-entrepreneur). Acest sistem este unul dintre cele mai simplificate din Europa, deoarece taxele și contribuțiile sunt calculate direct ca procent din cifra de afaceri (încasări brute), nu din profit.

Tip contribuție Prag de calcul Cât se plătește Observații Contribuții sociale (URSSAF) – vânzări mărfuri toate încasările 12,3% din cifra de afaceri Include sănătate, pensie, alocații Contribuții sociale – servicii comerciale/artizanale (BIC) toate încasările 21,2% din cifra de afaceri Regim intermediar Contribuții sociale – profesii liberale CIPAV toate încasările 23,2% din cifra de afaceri Pensii gestionate CIPAV Contribuții sociale – profesii liberale (SSI) toate încasările 26,1% din cifra de afaceri Categorie generală liberală Impozit pe venit – regim standard după abatament progresiv: 11% – 45% Se aplică după deduceri forfetare Abatament fiscal vânzări cifra de afaceri 71% scutit Se impozitează doar 29% Abatament servicii cifra de afaceri 50% scutit Se impozitează jumătate Abatament profesii liberale cifra de afaceri 34% scutit Bază impozabilă mai mare Impozit – versement libératoire cifra de afaceri 1% / 1,7% / 2,2% Impozit fix plătit lunar/trimestrial Contribuție formare profesională (CFP) cifra de afaceri 0,1% – 0,3% Obligatorie pentru toți Taxa cameră comerț/meserii (TFC) cifra de afaceri 0,007% – 0,44% Doar comercianți/artizani CFE (taxă locală) anual variabilă Scutit în primul an și sub 5.000 € CA TVA (regim normal) peste praguri 20% standard Doar dacă depășești plafonul TVA – scutire (franchise en base) sub praguri 0% TVA până la 91.900 € vânzări / 36.800 € servicii

Activitate Prag maxim CA (fără ieșire din regim) Vânzări de mărfuri 188.700 € / an Servicii și profesii liberale 77.700 € / an

În Spania, persoana fizică autorizată este cunoscută sub denumirea de Autónomo. În 2026, sistemul fiscal se bazează pe principiul „veniturilor reale”, ceea ce înseamnă că taxele sunt calculate în funcție de profitul net (venituri minus cheltuieli deductibile).

Sistemul combină contribuții sociale obligatorii, impozit pe venit progresiv și TVA, cu un model adaptat la nivelul veniturilor reale.

Tip contribuție Prag de calcul Cât se plătește Observații Cotizație Securitate Socială (Cuota Autónomo) primul an ~80 – 89 €/lună Tarif redus (Tarifa Plana) Cotizație Securitate Socială profit sub 670 €/lună ~200 – 206 €/lună Sistem pe venituri reale Cotizație Securitate Socială 1.166 – 1.300 €/lună profit ~299 – 300 €/lună Nivel mediu de contribuție Cotizație Securitate Socială peste 6.000 €/lună profit ~590 €/lună Plafon superior estimativ MEI (Mecanism echitate intergenerațională) inclus în contribuții ~0,9% Inclus în cotele sociale Impozit pe venit (IRPF) până la 12.450 € ~19% Cotă minimă progresivă IRPF 12.450 € – 20.200 € ~24% Nivel intermediar IRPF 20.200 € – 35.200 € ~30% Creștere progresivă IRPF peste 300.000 € până la 47% Cotă maximă TVA (IVA) standard 21% Aplicat majorității activităților TVA – posibil regim de scutire sub ~85.000 €/an 0% TVA În discuție la nivel UE, implementare variabilă Cost gestiune (gestor) opțional ~50 – 100 €/lună Recomandat pentru administrare fiscală

În Ungaria, echivalentul PFA-ului este forma de activitate numită Egyéni Vállalkozó (EV). După eliminarea regimului KATA pentru majoritatea activităților, sistemul fiscal s-a reorganizat, iar în 2026 antreprenorii individuali pot funcționa în principal sub regimul Átalányadó (impozit forfetar) sau sub sistemul clasic de impozitare pe venit.

Tip contribuție Prag de calcul Cât se plătește Observații Impozit pe venit (SZJA) peste plafon scutit 15% Se aplică pe venitul impozabil Venit scutit de impozit primii ~1,6 mil. HUF (~4.000 €) 0% Prag neimpozabil anual Deducere cheltuieli forfetare venit brut 40% / 80% / 90% Depinde de activitate Contribuții sociale (TBJ) venit net 18,5% Include sănătate + pensie Contribuții sociale minime minim legal bazate pe salariul minim Obligatorii chiar fără venit Contribuție socială angajator (SZOCHO) venit net 13% Plătită de antreprenor pentru sine SZOCHO minim sub praguri 112,5% din salariul minim Se aplică dacă venitul este mic Taxa locală pe afaceri (IPA) până la 2% din CA max. 2% Poate fi fixă pentru venituri mici IPA fixă sub 12 mil. HUF ~50.000 HUF/an (~125 €) Variantă simplificată Taxa Camerei de Comerț anual 5.000 HUF (~13 €) Obligatorie TVA (ÁFA) peste plafon 27% standard În mod normal scutit până la plafon Scutire TVA până la 12 mil. HUF (~30.000 €) 0% TVA Regim simplificat

În Austria, activitatea de tip PFA este încadrată fie ca Gewerbe (întreprindere individuală), fie ca Freiberufler (profesie liberală). Sistemul fiscal este unul progresiv și combină impozitul pe venit, contribuțiile sociale obligatorii și taxe de apartenență la camere profesionale.

Tip contribuție Prag de calcul Cât se plătește Observații Impozit pe venit (Einkommensteuer) până la 13.308 € profit 0% Prag neimpozabil Impozit pe venit 13.308 € – 21.600 € 20% Cotă progresivă Impozit pe venit 21.600 € – 34.513 € 30% Cotă intermediară Impozit pe venit 34.513 € – 66.612 € 40% Cotă ridicată Impozit pe venit peste 66.612 € 42% – 55% Cotă maximă progresivă Contribuții sociale (SVS) toate profiturile ~26,5% Sănătate + pensie + accident + fond suplimentar SVS pensie inclus în total ~18,5% Componenta principală SVS sănătate inclus în total ~6,8% Asigurare medicală Accident insurance fix ~11–12 €/lună Sumă fixă obligatorie Contribuție minimă SVS profit mic ~160 – 180 €/lună Se plătește chiar și la venit redus Taxa Camerei de Comerț (WKO) anual ~100 – 200 €/an Doar pentru Gewerbe TVA (Umsatzsteuer) peste plafon 20% standard 10% / 13% pentru anumite servicii Regim mic antreprenor (Kleinunternehmer) până la 55.000 € cifră de afaceri 0% TVA Fără colectare TVA Deducere profit (Gewinnfreibetrag) profit anual până la 15% Reducere automată a bazei impozabile Plafon deducere până la 30.000 € maxim 4.500 € deducere Fără justificări de cheltuieli