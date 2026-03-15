România se află pe locul 3 în UE la prezența femeilor în antreprenoriat. În ultimul deceniu, numărul femeilor care conduc sau dezvoltă afaceri a crescut constant, iar țara noastră depășește media Uniunii Europene la acest indicator. Potrivit datelor Eurostat, analizate de organizația de antreprenoriat The Business Alliance, aproape 4 din 10 antreprenori din România sunt femei.

„România este una dintre campioanele Europei la antreprenoriat feminin. Vedem tot mai multe femei care aleg să își lanseze propriile afaceri și să își asume roluri de lider, iar acest lucru spune multe despre curajul, determinarea și capacitatea lor de a transforma idei în proiecte reale. Antreprenoriatul feminin aduce în business o combinație valoroasă de creativitate, perseverență și viziune pe termen lung, iar aceste calități contribuie tot mai mult la dezvoltarea economiei și la diversificarea mediului antreprenorial”, spune antreprenorul Florin Pețu, fondatorul organizației The Business Alliance.

Top țări din UE după proporția femeilor în antreprenoriat, conform Eurostat:

Grecia – aproximativ 40–45% dintre antreprenori sunt femei

Polonia – aproximativ 38–40%

România – aproximativ 38%

Spania – aproximativ 36–38%

Portugalia – aproximativ 35–37%

Italia – aproximativ 34–36%

Franța – aproximativ 33–35%

Olanda – aproximativ 32–34%

Suedia – aproximativ 31–33%

Germania – aproximativ 30–32%

În România, aproximativ 620.000 de femei sunt acționare sau asociate în companii active, iar alte circa 185.000 desfășoară activități independente ca PFA, întreprindere individuală sau familială. Astfel, aproape 800.000 de femei sunt implicate direct în mediul de afaceri, contribuind la dezvoltarea antreprenoriatului și a economiei locale, potrivit datelor de la Registrul Comerțului analizate de KeysFin.

De asemenea, 47% dintre firmele cu cifră de afaceri peste 10.000 lei au cel puțin o femeie acționar sau asociat, iar 25% dintre companiile active din România sunt deținute exclusiv de femei.

Deși antreprenoriatul feminin este în dezvoltare continuă, însăși antreprenorii susțin că există limitări și provocări.

Un sondaj intern realizat de The Business Alliance, la care au răspuns membri ai organizației – bărbați și femei, arată că majoritatea antreprenorilor consideră că antreprenoriatul feminin este în creștere, însă femeile antreprenor continuă să se confrunte cu obstacole specifice.

60,9% – consideră că antreprenoriatul feminin a crescut, dar există încă bariere și provocări specifice

30,4% – spun că evoluția este vizibilă și că tot mai multe femei pornesc propriile afaceri

8,7% – consideră că progresul este moderat, cu o evoluție lentă

Rezultatele arată că percepția generală este una pozitivă, însă ecosistemul antreprenorial încă nu oferă condiții complet egale pentru femeile care conduc sau dezvoltă un business.

În același timp, există încă provocări reale – de la accesul la finanțare și la rețele de business, până la echilibrul dintre viața profesională și cea personală, punctează Florin Pețu, fondatorul comunității The Business Alliance.

Potrivit acestuia, consolidarea comunităților de business poate contribui la reducerea acestor bariere, oferind antreprenorilor spații de networking, schimb de experiență și oportunități de colaborare.

Pe plan global, studiile arată că antreprenoriatul feminin reprezintă una dintre cele mai importante surse de creștere economică și inovare.

Raportul Global Entrepreneurship Monitor (GEM) indică faptul că aproximativ o treime dintre antreprenorii care conduc afaceri mature sunt femei, iar diferența dintre femei și bărbați în start-up-uri continuă să se reducă.

În România, evoluția este clară: în urmă cu aproximativ un deceniu, femeile reprezentau aproximativ 29% dintre antreprenori, iar astăzi ponderea lor a ajuns la aproape 38%.

Datele Eurostat, OECD și rezultatele sondajului realizat în comunitatea The Business Alliance arată că antreprenoriatul feminin din România se află pe o traiectorie de creștere.

Tot mai multe femei își lansează propriile afaceri și ocupă poziții de leadership în companii, însă persistă provocări legate de accesul la finanțare, rețele de business și echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Pentru comunități de business precum The Business Alliance, susținerea antreprenoriatului feminin reprezintă nu doar o direcție de dezvoltare economică, ci și o oportunitate de a valorifica un potențial antreprenorial încă insuficient exploatat.

Media europeană arată că 34,4% dintre antreprenorii din UE sunt femei. Aproximativ 6% dintre femeile adulte sunt implicate în lansarea sau conducerea unui business nou, comparativ cu 8% dintre bărbați.

Țările din Europa Centrală și de Est apar frecvent în top deoarece au o tradiție mai mare de micro-businessuri și firme de familie, femeile sunt mai prezente în IMM-uri și servicii și antreprenoriatul este uneori o alternativă la piața muncii. De aceea, România este printre țările UE cu cea mai mare proporție de femei antreprenor, chiar dacă participarea generală a femeilor pe piața muncii rămâne sub media europeană.

De asemenea, raportul OECD – The Missing Entrepreneurs arată că aproximativ 6% dintre femeile din UE sunt implicate în lansarea sau conducerea unui start-up, comparativ cu 8% dintre bărbați, ceea ce indică un decalaj de gen în antreprenoriat. În acest context, România se situează peste media europeană în ceea ce privește ponderea femeilor antreprenor.