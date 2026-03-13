Potrivit unui comunicat transmis de minister, apelul de proiecte va fi deschis luni, 16 martie. Finanțarea este destinată proiectelor care contribuie la dezvoltarea și promovarea destinațiilor turistice din România, precum și la consolidarea capacității operaționale a Organizațiilor de Management al Destinației.

Programul vizează investiții de mică amploare care pot îmbunătăți accesibilitatea și sustenabilitatea destinațiilor turistice, dar și modul în care acestea sunt promovate.

„Mă bucur să anunț că, în timp scurt, am reușit să pornim finanțarea organizațiilor de management al destinației (OMD) prin fonduri din PNRR. Va fi pus la dispoziție OMD-urilor din țară un buget de 10 milioane de euro, cu scop clar: să poată funcționa eficient și să contribuie la promovarea destinațiilor turistice pe care le reprezintă”, a declarat Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Ministrul a subliniat că aceste organizații au un rol important în dezvoltarea turismului local.

„OMD-urile trebuie să fie motoarele turismului local: să construiască strategia de dezvoltare turistică, să definească brandul destinației, să coordoneze centrele de informare și să contribuie la profesionalizarea serviciilor pentru vizitatori”.

În cadrul apelului de proiecte, autoritățile publice locale pot solicita finanțări nerambursabile în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale.

Valoarea maximă a finanțării este de:

300.000 de euro (fără TVA) pentru comune

pentru comune 125.000 de euro (fără TVA) pentru orașe și municipii, cu excepția reședințelor de județ

pentru orașe și municipii, cu excepția reședințelor de județ 100.000 de euro (fără TVA) pentru municipii reședință de județ și pentru unitățile administrativ-teritoriale județene

Fondurile vor putea fi folosite pentru proiecte care contribuie la dezvoltarea infrastructurii turistice locale și la promovarea destinațiilor.

Pentru a depune o cerere de finanțare, autoritățile locale trebuie să încheie un acord de parteneriat cu Organizația de Management al Destinației din care fac parte.

Acest acord trebuie aprobat prin hotărâre a Consiliului Local sau a Consiliului Județean și depus odată cu cererea de finanțare.

Documentul va fi analizat inclusiv din perspectiva respectării obligației de a aloca minimum 20% din valoarea totală a finanțării pentru acțiuni care contribuie direct la operaționalizarea OMD-ului.

Proiectele depuse trebuie să respecte obiectivele stabilite în Strategia națională pentru dezvoltarea turismului 2023–2035, dar și în Planul de acțiune pentru valorificarea patrimoniului cultural.

Totodată, acestea trebuie să fie incluse în strategiile de dezvoltare și marketing turistic ale destinațiilor și în planurile de acțiune ale OMD-urilor.

Ministerul Economiei precizează că apelul este competitiv, iar proiectele vor fi evaluate în ordinea depunerii.

Finanțarea va fi acordată în regim „primul venit – primul servit”, până la epuizarea bugetului total de 10 milioane de euro alocat prin program.