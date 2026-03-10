Lucrările la tronsonul 4 al Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1), între Tigveni și Curtea de Argeș, au ajuns la un stadiu fizic de aproape 90%, iar deschiderea circulației ar putea avea loc cu aproximativ șase luni mai devreme decât termenul contractual. Potrivit conducerii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe șantier sunt mobilizați sute de muncitori și numeroase utilaje, iar ritmul lucrărilor este unul susținut.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a transmis că stadiul lucrărilor pe secțiunea 4 a autostrăzii, care leagă Tigveni de Curtea de Argeș, se apropie de pragul de 90%. El a precizat că pe șantierul de aproape 10 kilometri constructorul austriac PORR are mobilizați aproximativ 300 de muncitori și peste 100 de utilaje, lucrările fiind în desfășurare pe toate punctele principale ale proiectului.

Pistol a explicat că la tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, se montează în prezent instalațiile electrice și mecanice, o etapă importantă pentru finalizarea obiectivului. În același timp, la 10 dintre cele 12 poduri ale tronsonului au fost deja instalate parapetele, ceea ce indică apropierea de finalizarea structurilor principale ale lucrării.

Șeful CNAIR a arătat că, dacă ritmul actual de execuție se menține, circulația rutieră pe această secțiune de autostradă ar putea fi deschisă încă din toamna anului 2026.

„Stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea 4 (Tigveni-Curtea de Argeș) a autostrăzii Sibiu – Pitești se apropie de 90%! La tunelul Momaia (1.350 m) se montează instalațiile electrice și mecanice iar la 10 din cele 12 poduri s-au montat deja parapetele. Constructorul austriac (PORR) este mobilizat acum pe cei 9,86 km ai șantierului cu 300 de oameni și peste 100 de utilaje. În acest ritm, anul acesta se deschide circulația inclusiv pe această secțiune, cu aproximativ 6 luni mai devreme față de termenul contractual (februarie 2027) și se va circula pe aproape 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Pitești (#A1). În paralel continuă lucrările pe șantierele secțiunilor montane dintre Tigveni și Boița, în lungime totală de peste 68 km, care trebuie finalizate până în anul 2029”, a scris Cristian Pistol pe pagina sa de socializare.

Această evoluție ar însemna inaugurarea tronsonului cu aproximativ șase luni înainte de termenul contractual stabilit pentru februarie 2027. Odată cu darea în trafic a acestei secțiuni, șoferii ar putea circula pe aproape 54 de kilometri din totalul de 122 de kilometri ai autostrăzii Sibiu–Pitești.

În paralel cu finalizarea secțiunii 4, lucrările continuă și pe celelalte segmente ale autostrăzii, în special pe secțiunile montane dintre Cornetu și Boița, care însumează peste 68 de kilometri. Potrivit estimărilor autorităților, aceste tronsoane ar trebui finalizate până în anul 2029.

În prezent, secțiunile 1 și 5 ale autostrăzii sunt deja deschise circulației, în timp ce tronsonul 4 se apropie de finalizare, cu un stadiu de realizare de peste 85%. Celelalte două secțiuni montane, considerate cele mai dificile din punct de vedere tehnic, se află încă în faze incipiente de execuție.

Astfel, secțiunea 2, dintre Boița și Cornetu, a ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 8%, iar secțiunea 3, dintre Cornetu și Tigveni, se situează la aproape 12%. Progresul mai lent al lucrărilor pe aceste două segmente este explicat de restricțiile impuse de existența unor arii naturale protejate pe traseul autostrăzii.

Pentru a debloca situația, Guvernul a adoptat recent o ordonanță de urgență care introduce derogări punctuale de la legislația privind protecția ariilor naturale. Măsura permite continuarea lucrărilor la secțiunile 2 și 3 ale autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, proiect care fusese blocat timp de mai multe luni din cauza restricțiilor legale referitoare la construcțiile din zonele protejate.

Actul normativ prevede excepții de la regulile stabilite prin OUG nr. 57/2007, care interzic în mod obișnuit construcțiile noi și scoaterea terenurilor din circuitul agricol sau forestier în zonele de conservare durabilă. Derogările au fost considerate necesare deoarece traseul autostrăzii traversează Parcul Național Cozia și aria protejată Pădurea Călinești – Brezoi.

În aceste zone, studiile tehnice au identificat riscuri de instabilitate a terenului și alunecări, ceea ce impune lucrări suplimentare de consolidare. Aceste intervenții presupun, în unele cazuri, defrișări sau ocuparea temporară ori definitivă a unor terenuri forestiere.

Autostrada Sibiu–Pitești face parte din rețeaua centrală de transport TEN-T și trebuie finalizată până la 31 decembrie 2030. Proiectul este considerat esențial pentru infrastructura rutieră a României, deoarece va asigura legătura directă dintre Portul Constanța și granița de vest a țării.

Autoritățile au avertizat că, în lipsa derogărilor legislative necesare pentru continuarea lucrărilor de stabilizare a terenului, ar fi existat riscul pierderii finanțării europene nerambursabile în valoare de aproximativ 17 miliarde de lei alocate pentru secțiunile 2 și 3 ale autostrăzii.