Autostrada A0, menită să descongestioneze traficul din jurul Bucureștiului, este în plină dezvoltare, constructorii lucrând intens pentru finalizarea cât mai rapidă a tronsoanelor alocate fiecăruia.

Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, parte centrală a Inelului de Autostradă al capitalei, este construit de o asociere între Retter Project Management, companie românească, și firma italiană Pizzarotti.

Potrivit informațiilor disponibile, Retter Project Management respectă ritmul lucrărilor stabilit, în timp ce partenerul italian se confruntă cu dificultăți financiare majore, aflându-se în concordat și fiind aproape de insolvență sau faliment.

În aceste condiții, reprezentanții Retter și-au exprimat dorința de a prelua secțiunea deținută de Pizzarotti pentru a recupera întârzierile acumulate.

Asociația Pro Infrastructură a oferit detalii despre progresul lucrărilor și estimările privind finalizarea tronsonului.

Reprezentanții Asociației au precizat pe Facebook că, deși deschiderea parțială între DN1 și DN1A, inițial planificată pentru luna mai, nu va fi respectată, condițiile meteo favorabile și mobilizarea constructorilor ar putea permite inaugurarea parțială la sfârșitul lunii iunie sau, cel târziu, în prima jumătate a lunii iulie.

În prezent, doar două pasaje peste A0 au placa de suprabetonare turnată, restul lucrărilor fiind în stadiu de asfaltare și finisaje, care pot fi accelerate.

Reprezentanții Asociației au subliniat că principala problemă este ritmul redus al firmei Pizzarotti, responsabilă doar de drum, fără structuri, pe secțiunea dintre A1 și DN1A.

Aceștia au evidențiat riscul major generat de situația financiară a italienilor, care ar putea duce la insolvență sau faliment, punând în pericol respectarea termenului contractual pentru lotul din A0 Nord.

Retter Project Management și-a asumat public că poate prelua partea Pizzarotti și a dat asigurări că dispune de capacitatea tehnică și financiară de a finaliza lucrările până în noiembrie 2026, termenul contractual. Totuși, decizia trebuie luată rapid pentru a evita acumularea unor întârzieri imposibil de recuperat.

Contractul cu asocierea Pizzarotti-Retter a fost semnat în septembrie 2023, cu ordin de începere în octombrie 2023, prevăzând 12 luni pentru proiectare și 22 de luni pentru execuția lotului 1 din Autostrada A0 Nord.

Având în vedere că autorizația de construire a fost eliberată în ianuarie 2025, termenul final de predare rămâne noiembrie 2026, potrivit celor de la Asociația Pro Infrastructură.