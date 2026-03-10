Autostrada A0 Nord, care va elibera traficul din București, tot mai aproape de finalizare
Autostrada A0, menită să descongestioneze traficul din jurul Bucureștiului, este în plină dezvoltare, constructorii lucrând intens pentru finalizarea cât mai rapidă a tronsoanelor alocate fiecăruia.
Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, parte centrală a Inelului de Autostradă al capitalei, este construit de o asociere între Retter Project Management, companie românească, și firma italiană Pizzarotti.
Potrivit informațiilor disponibile, Retter Project Management respectă ritmul lucrărilor stabilit, în timp ce partenerul italian se confruntă cu dificultăți financiare majore, aflându-se în concordat și fiind aproape de insolvență sau faliment.
În aceste condiții, reprezentanții Retter și-au exprimat dorința de a prelua secțiunea deținută de Pizzarotti pentru a recupera întârzierile acumulate.
Asociația Pro Infrastructură a oferit detalii despre progresul lucrărilor și estimările privind finalizarea tronsonului.
Reprezentanții Asociației au precizat pe Facebook că, deși deschiderea parțială între DN1 și DN1A, inițial planificată pentru luna mai, nu va fi respectată, condițiile meteo favorabile și mobilizarea constructorilor ar putea permite inaugurarea parțială la sfârșitul lunii iunie sau, cel târziu, în prima jumătate a lunii iulie.
În prezent, doar două pasaje peste A0 au placa de suprabetonare turnată, restul lucrărilor fiind în stadiu de asfaltare și finisaje, care pot fi accelerate.
Îngrijorări legate de ritmul lent al constructorilor italieni
Reprezentanții Asociației au subliniat că principala problemă este ritmul redus al firmei Pizzarotti, responsabilă doar de drum, fără structuri, pe secțiunea dintre A1 și DN1A.
Aceștia au evidențiat riscul major generat de situația financiară a italienilor, care ar putea duce la insolvență sau faliment, punând în pericol respectarea termenului contractual pentru lotul din A0 Nord.
Retter Project Management și-a asumat public că poate prelua partea Pizzarotti și a dat asigurări că dispune de capacitatea tehnică și financiară de a finaliza lucrările până în noiembrie 2026, termenul contractual. Totuși, decizia trebuie luată rapid pentru a evita acumularea unor întârzieri imposibil de recuperat.
Contractul cu asocierea Pizzarotti-Retter a fost semnat în septembrie 2023, cu ordin de începere în octombrie 2023, prevăzând 12 luni pentru proiectare și 22 de luni pentru execuția lotului 1 din Autostrada A0 Nord.
Având în vedere că autorizația de construire a fost eliberată în ianuarie 2025, termenul final de predare rămâne noiembrie 2026, potrivit celor de la Asociația Pro Infrastructură.
Postarea integrală a celor de la Asociația Pro Infrastructură
„A0 Nord, inaugurare parțială în iunie?
Sâmbătă am dat o tură cu drona pe cei 17,5 kilometri ai lotului 1 al Autostrăzii A0 Nord, de la Bâcu în apropiere de nodul cu A1 până în Corbeanca lângă DN1.
Chiar dacă Retter va rata promisiunea inițială cu deschiderea parțială în mai între DN1 și DN1A, cu vreme bună și mobilizare exemplară poate da drumul la trafic la sfârșit de iunie, cel târziu în prima jumătate a lunii iulie. Sunt doar două pasaje peste A0 care au turnată placa de suprabetonare. În rest, avem lucrări la sol care pot fi accelerate în etapele de așternere balast stabilizat și straturi de asfalt, cât și pe finisaje.
Ceea ce ne îngrijorează este ritmul foarte slab al celor de la Pizzarotti care sunt responsabili doar de drum (fără structuri care sunt făcute tot de Retter) pe secțiunea dintre A1 și DN1A. Italienii au serioase probleme financiare: au intrat în concordat, deci există un risc foarte ridicat de a intra în insolvență și chiar în faliment.
Retter și-a asumat public că poate prelua partea deținută de partenerul Pizzarotti și a dat asigurări că are capacitatea tehnică și financiară de a pune în teren lucrările în termenul contractual, noiembrie 2026. Însă tranșarea situației trebuie să se facă rapid ca să se evite acumularea de întârzieri ce nu mai pot fi recuperate în timp util.
Contractul a fost semnat cu asocierea Pizzarotti-Retter în 20.09.2023, are ordin de începere din 16.10.2023 și prevede 12 luni de proiectare și 22 de execuție. Având în vedere că autorizația de construire a venit în 23.01.2025, termenul de finalizare este noiembrie 2026”, scriu reprezentanții Asociației pe pagina oficială de Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.