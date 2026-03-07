Numărul companiilor care au intrat în insolvență în România a crescut în 2025, confirmând provocările mediului economic autohton. Conform studiului Coface România, 7.553 de firme au deschis proceduri de insolvență, cu 3,84% mai mult față de 2024. În același timp, procedurile de concordat preventiv au înregistrat o creștere spectaculoasă, de peste 130%, semnalând schimbări structurale în gestionarea dificultăților financiare.

În 2025, 221 de companii au optat pentru concordatul preventiv, comparativ cu 96 în 2024 și doar 61 în 2023. Această tendință arată o preferință tot mai mare a firmelor de a restructura datoriile și de a evita insolvența totală. În plus, companiile mari, cu cifră de afaceri de peste 0,5 milioane euro în 2024, au intrat în insolvență la cel mai ridicat nivel din ultimii 7 ani: 684 de cazuri.

“În ansamblu, mediul antreprenorial autohton s-a confruntat cu multe provocări în 2025 cele mai importante fiind scăderea cererii, creșterea costurilor operaționale dar și noile măsuri fiscale implementate începând cu august 2025. În 2026 ne așteptăm la o deteriorare a comportamentului de plată și o continuare a trendului de creștere a numărului de insolvențe. Într-un astfel de context, un management eficient al riscurilor și o guvernanță financiară robustă devin factori determinanți pentru evitarea blocajelor operaționale și pentru menținerea stabilității financiare.”, a declarat Alina Popa, Country Manager Coface România.

Cele mai afectate sectoare în 2025 au fost:

Comerț cu ridicata și cu amănuntul / repararea autovehiculelor și motocicletelor – 1.844 insolvențe Construcții – 1.580 insolvențe Transport și depozitare – 939 insolvențe

Aceste trei sectoare concentrează aproximativ 58% din totalul insolvențelor, iar patru din primele șapte sectoare cu cele mai multe insolvențe se regăsesc și în topul raportului insolvențe/1.000 companii active: Construcții, Industrie prelucrătoare, Hoteluri și restaurante și Transport și depozitare.

Anul 2025 a fost marcat de instabilitate globală, inclusiv conflictele din Ucraina și Israel, care au afectat economia UE și exporturile României, în special către Germania, principalul partener comercial. La nivel intern, politica de consolidare fiscală și creșterea costurilor operaționale au pus presiune asupra companiilor.

“Datele relevă un trend crescător al numărului de companii care optează pentru deschiderea procedurii de concordat. Spre exemplu, în anul 2025 au fost deschise 221 de proceduri de concordat, comparativ cu 96 proceduri de concordat deschise în 2024 și 61 proceduri de concordat deschise în 2023. De asemenea, se observă o pondere mare, de aproximativ 22%, a companiilor intrate in insolvență și care au fost înființate înainte de 2010. Acest lucru, coroborat cu faptul că în anul 2025 a fost înregistrat cel mai ridicat număr de înmatriculări (153.425), sugerează schimbări de ordin structural în economie“, a adăugat Tiberiu Chesoi, Head of Claims Department Coface România.

România a înregistrat în 2025:

Creștere economică de 0,6%

Deficit bugetar de 8,2% (față de 9,3% în 2024)

Inflație de 9,7% (decembrie 2025)

Datorie guvernamentală peste 60% din PIB

Bogdan Nichișoiu, Regional Enhanced Information Manager, subliniază că sectoarele dependente de lichiditate publică și consum privat au fost cele mai vulnerabile, incluzând construcții, industrie și agricultură.

“Riscul de insolvență a crescut semnificativ pentru acele sectoare în care lichiditatea este condiționată în special de către comportamentul de plată al Statului român, și ne referim aici în special la lucrările de construcții, dar și pentru acele sectoare care depind de comportamentul de consum privat, un comportament afectat negativ atât în plan pecuniar (a se vedea evoluția salariului real în a doua jumătate a anului 2025), precum și în planul încrederii în viitor. Alături de aceste segmente care compun aproximativ 70% din PIB-ul României, cred că este relevant să punctăm evoluțiile din Agricultură, acolo unde beneficiile anului agricol 2025 nu au putut compensa – pentru numiți jucători – dificultățile acumulate în anii 2022-2024, precum și evoluțiile încă negative din Industrie, evoluții impactate de factori sistemici cum ar fi letargia tracțiunii economice din Germania și costul elevat al energiei electrice”, a declarat Bogdan Nichișoiu, Regional (Central & Eastern Europe) Enhanced Information Manager.

Bucureștiul rămâne lider în topul județelor cu cele mai multe insolvențe (1.359), urmat de Bihor (661) și Cluj (511). Capitala concentrează și cele mai multe înmatriculări noi (22% din total), fiind și cel mai dinamic mediu antreprenorial.

În ciuda presiunilor financiare, mediul de afaceri românesc rămâne dinamic. În 2025, din peste 1,29 milioane de companii active:

100.000 sunt SRL

450.244 sunt PFA

83.233 companii au fost radiate

Dizolvările au crescut cu 22% față de 2024

Aceste date confirmă potențialul antreprenorial ridicat, în ciuda provocărilor macroeconomice și geopolitice.

În 2026, mediul de afaceri va continua să fie influențat de:

Inflație ridicată

Politică fiscală restrictivă

Scădere a consumului privat

Factori geopolitici

Companiile vor trebui să acorde o atenție sporită managementului riscurilor și guvernanței financiare pentru a evita insolvențele și blocajele operaționale.