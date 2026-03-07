În ianuarie 2026, cele mai multe firme care și-au suspendat activitatea au fost în București, 255 la număr, în creștere cu 34,21% față de aceeași lună a anului 2025. Urmează județele Cluj cu 112 firme (+16,67%), Iași 98 (+25,64%), Sibiu 98 (+53,97%), Bihor 92 (-4,17%), Brașov 87 (+29,85%), Argeș 76 (+49,02%) și Timiș 75 (+33,93%).

La polul opus, cele mai puține suspendări au fost în Giurgiu – 6 firme (-68,42%), Tulcea 10 (-54,55%), Ialomița 12 (+100%), Caraș-Severin 14 (+27,27%), Brăila 14 (-36,36%) și Teleorman 14 (-12,5%).

Cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări s-au înregistrat în județele Galați (+166,67%), Botoșani (+106,67%) și Ialomița (+100%), în timp ce scăderile semnificative au fost raportate în Giurgiu (-68,42%), Tulcea (-54,55%) și Vrancea (-50%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări a fost în comerțul cu ridicata și cu amănuntul – 233 de firme, urmat de alte activități de servicii – 164 și activități profesionale, științifice și tehnice – 125.

ANAF va demara în perioada următoare consultări cu mediul de afaceri pentru a propune modificări ale cazierului fiscal, astfel încât persoanele care au administrat numeroase firme aflate în insolvență să nu mai poată înființa noi companii, a declarat președintele instituției, Adrian Nica.

Nica a explicat că acești administratori nu doar că înșală ANAF și afectează bugetul statului, ci reprezintă și un risc pentru mediul de afaceri, deoarece firmele gestionate de ei acumulează datorii imposibil de recuperat de partenerii comerciali.

„La nivelul ANAF, pentru toţi cetăţenii care îşi vând firma cu datorii unei persoane, poate un străin, ANAF analizează informaţiile în aceste baze de date pe care le are despre firmă şi atrage răspunderea personală administratorului care crede că a scăpat de problemă. O să vedeţi din ce în ce mai multe atrage astfel de răspunderi”, a avertizat şeful Fiscului.

El a precizat că vor fi eliminate și ultimele lacune legislative în acest domeniu, inclusiv prin posibila modificare a cazierului fiscal pentru a interzice înființarea de noi firme.

„În zona asta a trebuit să acţionăm mai puternic şi să venim în plus de măsurile de atragere a răspunderii, şi cu măsuri asiguratorii, ca să descurajăm acest tip de comportament. Pentru că o persoană care-şi vinde firma şi are datorii, nu are datorii numai la ANAF, are datorii şi faţă de alţi parteneri. El nu păcăleşte doar ANAF-ul. El este o persoană problematică pentru întreg mediul economic în care acţionează. El stă şi se prezintă ca un om de afaceri, derulează business, semnează contracte doar cu scopul de a înşela pe toată lumea. Şi aici ANAF-ul analizează şi în cel mai scurt timp o să venim cu material şi către mediul de afaceri, poate să întărim puţin condiţiile din cazierul fiscal de înfiinţare de firmă. Adică, dacă tot ai fost administrator la şapte-nouă firme, care toate au intrat în insolvenţă, toate au fost vândute, să nu mai poţi să faci o nouă firmă. Analizăm această posibilitate”, a spus Nica, precizând că va fi discutată această propunere cu mediul de afaceri.

Adrian Nica a explicat şi motivul acestor modificări, arătând că la preluarea conducerii ANAF a găsit multe miliarde de lei în arierate nerecuperabile.