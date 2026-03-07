Românii care nu își plătesc taxele și impozitele locale riscă să apară curând pe o listă publică a datornicilor, pregătită de guvern. Actul normativ aflat în dezbatere stabilește că persoanele fizice cu restanțe de peste 3.000 de lei și firmele cu datorii mai mari de 5.000 de lei vor fi vizibile pe site-urile primăriilor, într-o secțiune specială dedicată Monitorului Oficial Local.

Proiectul de hotărâre are ca scop creșterea gradului de colectare a taxelor și impozitelor locale prin efectul de rușine publică. Conform prevederilor:

Persoanele fizice care datorează mai mult de 3.000 de lei vor fi afișate cu nume, prenume, domiciliu fiscal și suma restantă.

Firmele și societățile comerciale cu datorii de peste 5.000 de lei vor apărea de asemenea public.

Primăriile vor notifica mai întâi persoanele și firmele cu restanțe, iar cei care achită sumele în termen de 15 zile nu vor mai fi incluși pe listă.

Inițiativa stârnește reacții variate în rândul românilor. Unii consideră că măsura este necesară pentru a descuraja acumularea de restanțe:

„Nu înțeleg cum ăștia pot avea datoriile astea pe termen așa lung. Și ăsta e un prim pas, primul pas care era normal de făcut”.

Alții compară măsura cu metodele de disciplină din trecut:

„Când mergeam la școală exista banca măgarului, toți cei care nu învățau stăteau în banca măgarului. Era o rușine, dar în același timp se rezolva problema”.

Există și voci care atrag atenția că nu toate restanțele sunt cauzate de neglijență:

„Poate chiar sunt cazuri în care nu se poate și se ajunge acolo. Nu neapărat de rușine. Pensiile, salariile sunt oarecum mici și se înțelege”.

Primăriile vor trebui să notifice persoanele și firmele cu datorii înainte de publicarea listelor. Cei care achită restanțele în termen de 15 zile nu vor mai fi incluși. Autoritățile miză pe efectul de „rușine publică”, considerând că puțini cetățeni vor dori să-și vadă numele și sumele datorate online.

Unii însă critică măsura:

„Nu sunt de acord cu nicio sumă, să te expună așa în fața… chiar așa „lista rușinii” e bine intitulată!”

În paralel, se pregătește și publicarea listelor persoanelor fizice cu datorii la ANAF. În prezent, deja există liste publice cu firmele, inclusiv instituțiile și companiile de stat, care au restanțe la bugetul de stat.

Autoritățile consideră că transparența va încuraja plata datoriilor și va echilibra percepția cetățenilor corecți, care achită la timp taxele și impozitele.