Uzucapiunea, cunoscută și ca prescripție achizitivă, este recunoscută de Codul civil ca un mod legal de dobândire a proprietății prin posesie efectivă. Practic, stăpânirea continuă și vizibilă a unui bun poate consolida dreptul de proprietate, chiar dacă persoana nu figurează ca proprietar în acte.

Pentru ca posesia să conducă la uzucapiune, aceasta trebuie să fie utilă: continuă, neîntreruptă, publică, pașnică și exercitată sub nume de proprietar. Persoana care invocă uzucapiunea trebuie să se fi comportat constant ca adevăratul proprietar, prin îngrădirea terenului, construirea de imobile, plata impozitelor, întreținerea bunului și lipsa contestărilor.

Codul civil distinge două forme principale de uzucapiune. Prima, uzucapiunea extratabulară, apare după 10 ani de posesie utilă în situații în care proprietarul înscris în cartea funciară nu mai poate exercita dreptul. A doua, uzucapiunea tabulară, presupune un termen mai scurt, de 5 ani, și se aplică atunci când persoana este deja înscrisă în cartea funciară cu bună credință, pe baza unui act juridic aparent valabil.

Uzucapiunea poate fi invocată atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice, iar admiterile instanței produc efecte majore: hotărârea judecătorească definitivă ține loc de titlu de proprietate și permite intabularea dreptului în cartea funciară.

Reglementările actuale se aplică posesiei începute după 1 octombrie 2011, data intrării în vigoare a noului Cod civil. Pentru posesii mai vechi pot fi aplicabile regulile anterioare, inclusiv termenul clasic de 30 de ani, în funcție de momentul concret al începerii stăpânirii.

Uzucapiunea poate fi invocată atunci când o persoană a stăpânit un imobil o perioadă suficient de lungă, fără a fi tulburată în exercitarea posesiei. Situațiile frecvente includ terenuri folosite de zeci de ani fără acte clare, case rămase după decesul proprietarului fără succesiune dezbătută sau diferențe între suprafața reală și cea înscrisă în cartea funciară.

Pentru admiterea cererii, posesia trebuie să fie efectivă, publică și pașnică, iar termenul legal (5, 10 sau 30 de ani) să fie împlinit. De asemenea, posesia nu trebuie să fi fost întreruptă prin acte juridice, cum ar fi acțiuni în revendicare.

Procedura pentru dobândirea proprietății prin uzucapiune este exclusiv judiciară. Primul pas este pregătirea documentației: extras de carte funciară actualizat, documentație cadastrală, certificat fiscal, dovezi privind plata impozitelor, contracte de utilități sau alte înscrisuri care demonstrează stăpânirea efectivă. În multe cazuri, sunt necesare declarații de martori și expertize tehnice pentru identificarea exactă a imobilului.

Acțiunea se introduce la judecătoria în raza căreia se află imobilul, iar taxa judiciară de timbru se calculează raportat la valoarea bunului. În proces sunt citați proprietarul înscris în cartea funciară, eventualii moștenitori sau alte persoane interesate. Instanța administrează probe (martori, înscrisuri și expertize topografice) și verifică dacă sunt îndeplinite toate condițiile legale.

Dacă cererea este admisă, hotărârea definitivă constituie titlu de proprietate, iar persoana interesată poate solicita înscrierea dreptului la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară. Durata procesului variază de la câteva luni la peste doi ani, în funcție de complexitate.

Bunurile din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale sunt inalienabile și imprescriptibile și nu pot fi dobândite prin uzucapiune. De asemenea, uzucapiunea nu se aplică dacă posesia este viciată, adică dobândită prin violență sau exercitată clandestin.

Dacă bunul este folosit cu permisiunea proprietarului, cum ar fi prin contract de comodat sau toleranță, nu există posesie sub nume de proprietar, ci detenție precară, iar legea nu permite dobândirea proprietății prin trecerea timpului.

În plus, uzucapiunea nu poate fi admisă dacă termenul legal nu este împlinit integral sau dacă proprietarul a introdus o acțiune în revendicare sau alt act care întrerupe cursul prescripției. În aceste situații, perioada anterioară nu mai produce efecte, iar timpul începe să curgă din nou conform legii.