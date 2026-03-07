Magazinul Schulranzen Kranz din Bochum, Germania, taxează cu 25 de euro consultanța pentru clienții care nu cumpără! La început, povestea pare doar o glumă spusă de un comerciant. Totuși, pentru unii clienți surpriza apare la casă, chiar și atunci când nu cumpără nimic. Într-un mic oraș german, o replică obișnuită precum „doar mă uit” poate ajunge să coste bani.

Schulranzen Kranz a decis că sfaturile și explicațiile oferite de angajați nu mai pot fi gratuite pentru persoanele care pleacă fără să cumpere produsul recomandat. Dacă cineva cere consultanță și apoi iese din magazin fără să cumpere nimic, trebuie să plătească 25 de euro.

Mulți comercianți locali au susținut această măsură. Ei spun că magazinele tradiționale se confruntă tot mai des cu un comportament numit „showrooming”. Asta înseamnă că oamenii intră în magazin, cer explicații detaliate, testează produsele și primesc recomandări personalizate, dar apoi cumpără același produs de pe internet, unde este mai ieftin.

Pentru magazinele fizice, acest lucru înseamnă cheltuieli fără câștig. Comercianții plătesc chirii mari, salarii pentru angajați și taxe locale, dar vânzarea ajunge să fie făcută de platformele online. Acestea câștigă bani fără să ofere consultanță directă sau interacțiune cu clienții. Din acest motiv, asociațiile de retaileri spun că fenomenul este foarte dificil pentru afacerile tradiționale.

În acest context, Schulranzen Kranz, care vinde ghiozdane și articole școlare, a decis să ia o măsură mai drastică. Reprezentanții magazinului spun că nu mai pot accepta ceea ce numesc „furt de consultanță”.

Conform regulii introduse în magazinul lor din Bochum, dacă un client cere sfaturi profesionale și apoi nu cumpără produsul, trebuie să plătească o taxă de 25 de euro. Dacă totuși decide să cumpere produsul recomandat, taxa este anulată sau scăzută din prețul final.

Reacțiile pe rețelele sociale au fost împărțite. Unele persoane au spus că sunt șocate și au considerat că măsura luată de magazin este exagerată, în timp ce alții au înțeles presiunea cu care se confruntă micii comercianți și au văzut decizia ca pe o formă de autoapărare împotriva marilor platforme online.

Decizia magazinului din Bochum a stârnit o discuție aprinsă despre cât de departe este corect să meargă serviciile gratuite, despre concurența cu magazinele online și despre modul în care afacerile de cartier pot supraviețui.

Unii utilizatori au scris: „Comerciantul oricum nu are nicio șansă în fața internetului”. Alții au subliniat că este frustrant să muncești pentru a oferi explicații detaliate și ca, în final, profitul să ajungă în altă parte.