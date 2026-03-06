România va investi 150 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităților de stocare a energiei în baterii, după ce Comisia Europeană a aprobat o schemă majoră de sprijin pentru astfel de proiecte. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a precizat că finanțarea provine din Fondul pentru Modernizare și este destinată realizării unor instalații autonome de stocare a energiei electrice.

Ministrul a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că schema de finanțare va susține dezvoltarea unor capacități de stocare de aproximativ 2.174 MWh.

Proiectele vor beneficia de fonduri nerambursabile și au ca obiectiv creșterea stabilității sistemului energetic, dar și o mai bună integrare a energiei provenite din surse regenerabile și de la prosumatori.

Potrivit acestuia, investițiile în baterii de stocare vor contribui la reducerea dezechilibrelor din Sistemul Electroenergetic Național și vor ajuta la menținerea sub control a prețurilor la energie pentru consumatori.

Totodată, oficialul a subliniat că dezvoltarea acestor capacități este esențială pentru valorificarea eficientă a energiei produse din surse regenerabile.

Schema de sprijin prevede acordarea unui ajutor de până la 69.000 de euro pentru fiecare MWh de capacitate de stocare instalată.

În același timp, finanțarea pentru un proiect poate ajunge la maximum 15 milioane de euro și poate acoperi până la 100% din costurile considerate eligibile.

Apelul de proiecte ar urma să fie lansat în trimestrul al doilea al anului 2026, iar investițiile finanțate prin această schemă vor trebui implementate până la data de 31 decembrie 2030.

Ministrul Energiei a atras atenția că România dispune deja de mii de megawați instalați în energie regenerabilă, însă producția acestora depinde în mare măsură de condițiile meteorologice.

În lipsa unor capacități de stocare, energia produsă în timpul zilei ajunge adesea să fie vândută la prețuri reduse, iar seara țara este nevoită să importe energie la costuri mai mari.

Oficialul a mai precizat că stocarea energiei reprezintă o componentă esențială pentru stabilitatea sistemului energetic și pentru reducerea facturilor plătite de consumatori, iar detaliile complete despre lansarea apelului de proiecte vor fi publicate în perioada următoare pe site-ul Ministerului Energiei.