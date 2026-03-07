Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că România lucrează în prezent la cinci scenarii menite să prevină creșterea excesivă a prețurilor la carburanți, cu scopul de a evita ca acestea să atingă două cifre. Potrivit oficialului, una dintre opțiunile luate în calcul este reducerea temporară a accizei la benzină și motorină.

Bogdan Ivan a explicat că fluctuațiile cotațiilor internaționale la petrol și motorină, determinate de tensiunile din Orientul Mijlociu și de blocajele din strâmtoarea Ormuz, influențează direct prețurile la nivel național.

„Este extrem de important pentru România să nu ajungem la două cifre la pompă, mai ales că nu știm cât va dura conflictul și dacă intervențiile internaționale vor fi eficiente”, a afirmat ministrul.

Una dintre variantele de lucru se concentrează pe sprijinirea sectoarelor economice afectate în mod direct de scumpirea carburanților. Transportatorii și agricultorii sunt cele mai vulnerabile categorii, mai ales în contextul unei primăveri cu activitate agricolă intensă. Aceasta va permite aplicarea unor măsuri punctuale, țintite pentru reducerea impactului asupra categoriilor afectate.

„În timp ce discutăm, avem cel puţin cinci scenarii care sunt în lucru în momentul de faţă, inclusiv unul dintre scenarii este cel la care aţi făcut referire (reducerea accizei la motorină şi benzină – n.r.), totul în funcţie de dinamica războiului din Orientul Mijlociu. Din nefericire, ultimele cotaţii bursiere, în această dimineaţă, ne arată niveluri record şi pentru preţul petrolului brand, şi pentru tona de motorină, cotaţii record la nivel internaţional (…), lucru care, evident, impactează tot ce înseamnă preţuri în întreaga lume. (…) Este extrem de important pentru noi să nu ajungem la două cifre, este extrem de important acest lucru, şi nimeni nu ştie, la nivel internaţional, cât timp va mai dura acest conflict, dacă strategia preşedintelui SUA va avea succes atunci când vorbim despre strâmtoarea Ormuz, pentru că de acolo pleacă principalele blocade în momentul de faţă”, a spus Ivan.

Ministrul a subliniat că toate scenariile sunt în analiză și vor fi decise doar după evaluarea atentă a implicațiilor economice și legale.

Potrivit oficialului, deciziile finale privind măsurile de prevenire a creșterii prețurilor la carburanți ar putea fi comunicate la sfârșitul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare, în funcție de evoluțiile internaționale și de analiza scenariilor.