Preț carburanți sâmbătă, 7 martie. Prețurile carburanților din România au înregistrat noi creșteri, românii plătind mai mult la pompă, în special pentru motorină. Majorările au fost vizibile în marile orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, motorina crescând cu până la 0,10 lei pe litru. Benzina standard depășește pragul de 8 lei/l, iar cea premium ajunge la 9 lei/l în mai multe orașe.

Această situație apare pe fondul tensiunilor internaționale și a creșterilor de preț la petrol pe piețele externe, care influențează direct costul carburanților la pompă.

Conform datelor de sâmbătă, 7 martie 2026, iată nivelurile medii ale prețurilor în orașele principale:

Oraș Benzină (lei/l) Motorină (lei/l) Diferență față de ieri București 8,16 8,57 +0,07 motorină Cluj-Napoca 8,19 8,59 +0,10 motorină Timișoara 8,17 8,59 +0,09 motorină Iași 8,18 8,59 +0,09 motorină Constanța 8,19 8,58 +0,10 motorină

Cea mai ieftină benzină standard se găsește la stația VhExtraOil din Eforie Nord, Constanța, la 8,07 lei/l, în creștere cu 0,15 lei față de ziua precedentă. Cea mai accesibilă motorină este la stația Metropoli din Galați, la 8,19 lei/l, fără modificări față de ieri.

În București, benzina standard variază între 8,16 lei/l (Lukoil) și 8,31 lei/l (OMV, Mol, Rompetrol), iar benzina premium între 8,74 lei/l (Petrom) și 9,03 lei/l (Rompetrol, OMV, Mol).

Motorina standard este 8,57 lei/l (Petrom), în timp ce motorina premium atinge peste 9,25 lei/l la marile rețele. Situații similare se regăsesc în Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, unde motorina a crescut cu 0,09–0,10 lei/l, iar benzina standard rămâne stabilă.

Oficialii atrag atenția că prețurile ar putea continua să crească. Premierul Ilie Bolojan a explicat că majorările viitoare vor fi „pe fond emoțional”, cauzate de instabilitatea geopolitică.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, estimează că benzina ar putea ajunge la 10 lei/l dacă prețul petrolului depășește 100 USD/baril. Inițial, ministrul energiei Bogdan Ivan a negat aceste scenarii, dar ulterior a recunoscut că pragul de 10 lei/l este posibil.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că accizele nu vor fi majorate, ceea ce înseamnă că eventualele creșteri vor fi influențate exclusiv de prețul petrolului și de costurile de rafinare.