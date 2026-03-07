Preț carburanți sâmbătă, 7 martie
Preț carburanți sâmbătă, 7 martie. Prețurile carburanților din România au înregistrat noi creșteri, românii plătind mai mult la pompă, în special pentru motorină. Majorările au fost vizibile în marile orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, motorina crescând cu până la 0,10 lei pe litru. Benzina standard depășește pragul de 8 lei/l, iar cea premium ajunge la 9 lei/l în mai multe orașe.
Această situație apare pe fondul tensiunilor internaționale și a creșterilor de preț la petrol pe piețele externe, care influențează direct costul carburanților la pompă.
Prețul benzinei și al motorinei în marile orașe din România
Conform datelor de sâmbătă, 7 martie 2026, iată nivelurile medii ale prețurilor în orașele principale:
|Oraș
|Benzină (lei/l)
|Motorină (lei/l)
|Diferență față de ieri
|București
|8,16
|8,57
|+0,07 motorină
|Cluj-Napoca
|8,19
|8,59
|+0,10 motorină
|Timișoara
|8,17
|8,59
|+0,09 motorină
|Iași
|8,18
|8,59
|+0,09 motorină
|Constanța
|8,19
|8,58
|+0,10 motorină
Cea mai ieftină benzină standard se găsește la stația VhExtraOil din Eforie Nord, Constanța, la 8,07 lei/l, în creștere cu 0,15 lei față de ziua precedentă. Cea mai accesibilă motorină este la stația Metropoli din Galați, la 8,19 lei/l, fără modificări față de ieri.
În București, benzina standard variază între 8,16 lei/l (Lukoil) și 8,31 lei/l (OMV, Mol, Rompetrol), iar benzina premium între 8,74 lei/l (Petrom) și 9,03 lei/l (Rompetrol, OMV, Mol).
Motorina standard este 8,57 lei/l (Petrom), în timp ce motorina premium atinge peste 9,25 lei/l la marile rețele. Situații similare se regăsesc în Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, unde motorina a crescut cu 0,09–0,10 lei/l, iar benzina standard rămâne stabilă.
Previziuni pentru prețurile carburanților
Oficialii atrag atenția că prețurile ar putea continua să crească. Premierul Ilie Bolojan a explicat că majorările viitoare vor fi „pe fond emoțional”, cauzate de instabilitatea geopolitică.
Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, estimează că benzina ar putea ajunge la 10 lei/l dacă prețul petrolului depășește 100 USD/baril. Inițial, ministrul energiei Bogdan Ivan a negat aceste scenarii, dar ulterior a recunoscut că pragul de 10 lei/l este posibil.
Președintele Nicușor Dan a subliniat că accizele nu vor fi majorate, ceea ce înseamnă că eventualele creșteri vor fi influențate exclusiv de prețul petrolului și de costurile de rafinare.
„Suntem la o săptămână de când a început această situaţie nouă. Pot să spun, cu titlu general: din preţul benzinei pe care un om îl plăteşte la pompă, jumătate este preţul brut al petrolului rafinat şi jumătate sunt taxele şi accizele statului. Ce pot să spun cu certitudine este că nu se pune problema ca pe aceste componente de taxe şi accize ale statului să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem”, a explicat Nicuşor Dan.
