Prețurile carburanților în România continuă să urce, iar românii resimt deja efectele directe asupra coșului de consum zilnic. Motorina a depășit 8,7 lei/litru, iar benzina se situează în jurul valorii de 8,3 lei/litru.

Această creștere este determinată de fluctuațiile internaționale ale prețului petrolului, dar și de comportamente speculative pe piața locală, care amplifică povara asupra consumatorilor.

Barilul de petrol a depășit recent 87 de dolari pe piețele internaționale, iar evenimentele din Orientul Mijlociu contribuie la volatilitatea prețurilor. Totuși, potrivit lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociația Energia Inteligentă, majorările din România nu sunt determinate doar de evoluțiile externe. Analiza stocurilor și a prețurilor la motorină și benzină arată că o parte din creșterile recente se datorează speculației, ceea ce face ca prețurile să fie mai mari decât în țările vecine.

“Analiza pe care am făcut-o ținând seama de stocurile care au intrat în ultimele trei luni de zile, prețurile acestora, prețurile cantităților de motorină și benzină care au ieșit și am ajuns la concluzia că dacă discutam de o creștere până la 8,3 lei avea o oarecare justificare, ținând cont de creșterile care au existat la țiței și petrol înainte de război. Prețurile au crescut cu aproximativ 19% pentru țiței și undeva la 25% pe motorină. Deci dacă exista această justificare, peste acestă valoare deja lucrurile nu le mai găsim strict în ceea ce privește costurile, stocurile, modul în care acestea au fost manipulate. Am încercat să vedem ce ar însemna aceste creșteri până pe data de 5 martie 2026, de la începutul anului, și vedem că este o creștere de 7% în ceea ce privește coșul nostru de consum, o creștere care se reflectă în pâine, lapte, carne produse congelate, dar și în transportul în comun, tot ce înseamnă transporturi. Aceste servicii vor avea cea mai mare creștere în perioada următoare”.

Creșterea prețurilor carburanților afectează direct produsele de bază și serviciile esențiale. În prezent, evoluția prețurilor a generat o majorare de aproximativ 7% în coșul de consum, influențând prețurile la pâine, lapte, carne, produse congelate și transportul public.

Dacă motorina ar ajunge la 10 lei/litru, costurile alimentelor de bază ar putea crește cu până la 17%, conform calculelor Asociației Energia Inteligentă. Ponderea transportului și a combustibilului în producție face ca această creștere să afecteze întreg lanțul de aprovizionare.

Reacția autorităților la aceste creșteri a fost considerată de specialiști prea calmă. Chisăliță avertizează că majorările semnificative de 10-15% nu pot fi considerate “puțin”. Astfel, românii se confruntă cu o presiune financiară tot mai mare, iar efectele vor fi vizibile în prețul alimentelor și al serviciilor pe termen scurt și mediu.