Decizie MApN a provocat nemulțumiri în Galați. Până de curând, fermierii își duceau animalele la pășunat pe terenurile utilizate de armată în baza unui protocol încheiat cu autoritățile. Odată cu încetarea acestei înțelegeri, crescătorii de animale sunt obligați să găsească alte suprafețe pentru pășunat.

Ciobanii aveau acces la câteva sute de hectare de pășune în zona poligonului, iar interdicția le afectează direct activitatea și veniturile. Mulți dintre aceștia susțin că creșterea animalelor reprezintă principala lor sursă de trai.

Interzicerea pășunatului a fost decisă după ce Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat intensificarea exercițiilor militare în poligonul de la Smârdan. Măsura este luată în contextul consolidării securității pe flancul estic al NATO.

„Din asta trăim, din asta mi-am crescut copiii, nepoții, noi ce putem să mai facem? Am 59 de ani, nu am pensie, am 16 ani vechime. Deci faliment total”, a explicat un cioban, potrivit ProTV.

Potrivit unor crescători de animale din zonă, prezența militarilor s-a intensificat în ultima perioadă, iar în poligon au fost observate inclusiv trupe străine. Un fermier a relatat că într-o noapte, în jurul orei 2:00, în zonă au ajuns aproximativ 200 de soldați americani.

„Au debarcat într-o noapte, la 2:00 noaptea, vreo… cred că erau vreo 200 de soldați străini, americani. Chiar aici. S-a speriat și-ăstălalt al meu, mai am un băiat aici care mă ajută”, a mai spus ciobanul.

Autoritățile locale spun că decizia afectează nu doar fermierii, ci și dezvoltarea comunei. Primarul localității Smârdan, Silviu Zinică, estimează pierderi de peste 4 milioane de euro pe an, deoarece terenurile administrate de comună sunt folosite exclusiv de Ministerul Apărării, ceea ce limitează dezvoltarea economică locală. Edilul a anunțat că va solicita Guvernului acordarea de compensații pentru fermieri, dar și pentru pagubele produse infrastructurii rutiere de traficul militar intens.

Reprezentanții Ministerului Apărării au transmis că interdicția de pășunat este necesară pentru protejarea vieții oamenilor. Decizia vine și în contextul unui incident petrecut în urmă cu un an, când un cioban a fost rănit după ce a intrat în contact cu un proiectil neexplodat aflat în poligonul de la Smârdan.