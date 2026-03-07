Situația tensionată din Orientul Mijlociu continuă să afecteze traficul aerian. Sâmbătă dimineață, o dronă a lovit zona aeroportuară, provocând o explozie și suspendarea temporară a operațiunilor. Mai multe zboruri au fost amânate sau anulate, inclusiv un zbor special de repatriere destinat cetățenilor români.

Compania Emirates a anunțat reluarea operațiunilor. Pasagerii cu rezervări confirmate pentru zborurile din după-amiază pot merge la aeroport, inclusiv cei aflați în tranzit prin Dubai, cu condiția ca zborurile de conexiune să fie operate conform programului.

În prezent, cursele comerciale din Emiratele Arabe Unite funcționează normal, însă organizarea zborurilor speciale de repatriere pentru cetățenii români este estimată abia pentru săptămâna viitoare, din cauza măsurilor de securitate sporite.

Autoritățile române depun eforturi pentru a facilita plecarea cetățenilor prin zboruri comerciale, în timp ce zborurile speciale de repatriere sunt finanțate de stat. Aproximativ 75% din costuri pot fi decontate prin mecanismul european de protecție civilă, reducând presiunea financiară asupra bugetului național.

Cetățenii români aflați în regiune sunt sfătuiți să urmărească comunicările oficiale și să contacteze ambasadele pentru actualizări privind zborurile și starea aeroporturilor.

Situația tensionată din Orientul Mijlociu continuă să afecteze traficul aerian și siguranța cetățenilor români. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a făcut sâmbătă, 7 martie, precizări privind repatrierea și asistența consulară pentru românii aflați în regiune.

Deși președintele iranian a declarat că Iranul nu va mai ataca statele vecine, atacurile au continuat în Orientul Mijlociu, vizând instalații strategice și aeroporturi. În dimineața zilei de sâmbătă, o dronă a provocat un incident pe aeroportul din Dubai, fără a opri însă zborurile civile și cursele de repatriere.

Ministerul Afacerilor Externe monitorizează aproximativ 14.000 de cetățeni români din regiune, dintre care 1.500 s-au întors deja în țară. În Emiratele Arabe Unite, circa 400 de persoane sunt prioritare pentru repatriere, iar situații similare există și în Qatar și alte state din Orientul Mijlociu.

În ultimele 48 de ore, 170 de cetățeni români au beneficiat de zboruri de repatriere prin mecanisme speciale:

9 din Cipru

2 din Oman, printr-un zbor militar european

44 din Iordania, cu sprijinul autorităților cehe

Autoritățile române prioritizează cazurile urgente și își extind capacitatea call-center pentru a gestiona cererile cetățenilor.

În Qatar, circa 800 de cetățeni români primesc asistență consulară. MAE organizează transferul rutier către Riad, unde aceștia vor fi îmbarcați pe un zbor spre București. Capacitatea estimată a zborului este de 180 de locuri, iar autoritățile selectează cazurile prioritare pentru îmbarcare.