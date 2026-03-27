În București, costul pentru colectarea și gestionarea deșeurilor menajere nu este stabilit la nivel unitar, ci variază semnificativ de la un sector la altul. Fiecare primărie de sector aplică propriile reguli, modele de finanțare și niveluri de tarifare.

În prezent, în Sectorul 1, colectarea deșeurilor este acoperită din bugetul local, fără o taxă lunară impusă direct cetățenilor.

Totuși, autoritățile locale au analizat introducerea unei contribuții speciale. Estimările recente indică un posibil cost de peste 69 de lei pe persoană pe lună, însă acest nivel nu este final. Decizia este încă în negociere, iar aplicarea unei taxe este cel mai probabil amânată pentru perioada 2027.

În Sectorul 2 funcționează un sistem de taxă specială de salubrizare, aplicată în special persoanelor care nu au contract individual cu operatorul.

Nivelul taxei a fost, în anii anteriori, în jur de 10–12 lei pe persoană lunar, însă suma nu este fixă și poate fi ajustată anual prin hotărâri ale consiliului local.

Sectorul 3 rămâne unul dintre puținele cazuri în care populația nu plătește direct o taxă de salubrizare pentru deșeurile menajere.

Costurile sunt acoperite integral din bugetul primăriei. Există totuși situații punctuale în care se aplică tarife separate, de exemplu pentru contracte specifice sau servicii speciale, unde valorile pot ajunge la aproximativ 6,84 lei plus TVA.

În Sectorul 4, taxa este structurată pe tipuri de deșeuri. Pentru fracția umedă, tariful este de aproximativ 18,41 lei pe persoană lunar, la care se poate adăuga costul pentru fracția uscată, estimat la circa 7,29 lei.

În total, un locuitor poate ajunge să plătească peste 25 de lei pe lună, în funcție de modul de calcul aplicat.

În ultimele două sectoare ale Capitalei, costurile de salubrizare sunt de regulă incluse în facturile de întreținere sau achitate direct către operatorii de salubritate.

Nivelul mediu al plăților se situează între 12 și 20 de lei pe persoană pe lună, în funcție de contractele locale și de modul de facturare.

În municipiul Ploiești, taxa de salubrizare aferentă anului 2026 este stabilită prin hotărâri ale Consiliului Local și administrată prin Serviciul Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești. Pentru utilizatorii casnici, taxa de salubrizare este între 18,50 – 23 lei per persoană pe lună.

Un element important al sistemului local este taxa specială de salubrizare, aplicată în situații specifice.

Aceasta vizează, în principal:

persoanele care nu au încheiat contract direct cu operatorul de salubritate,

cazurile în care nu este declarat numărul real de persoane dintr-o locuință.

În aceste situații, nivelul taxei poate fi mai ridicat, fiind utilizat ca mecanism administrativ pentru a stimula declararea corectă și contractarea serviciului.

În locul unei taxe unice administrate exclusiv de primărie, Brașovul funcționează pe baza unui model mixt, în care plata se realizează în principal către operatorii de salubritate, în funcție de contract și de modul de generare a deșeurilor.

În Brașov, serviciul de salubrizare este gestionat prin contracte cu operatorii Comprest și Brai-Cata, iar plata se face:

fie pe baza numărului de persoane declarate în contract,

fie în funcție de cantitatea de deșeuri colectată, în funcție de tipul serviciului.

Acest model face ca valoarea finală plătită de cetățeni să varieze în funcție de zona de locuire și tipul de contract.

Pentru utilizatorii casnici din municipiul Brașov, costurile medii lunare sunt estimate între 18 și 24 lei pe persoană, în funcție de:

operatorul care deservește zona,

tipul de locuință (bloc sau casă),

specificul contractului individual sau al asociației de proprietari.

Pentru persoanele care nu au încheiat contracte individuale cu operatorii, se poate aplica o taxă specială de salubrizare stabilită de autoritatea locală.

În Brașov și în unele localități din zona metropolitană, aceasta este mai ridicată și se situează, în general, între 25 și 32 lei pe persoană pe lună.

Localitățile din jurul municipiului au propriile niveluri tarifare, care pot depăși costurile din oraș:

Sânpetru: aproximativ 32 lei/persoană/lună

Tărlungeni: aproximativ 25 lei/persoană/lună (cu subvenții aplicate)

Spre deosebire de sistemele cu tarif unic pe persoană, Sibiu utilizează un model flexibil, în care cetățenii aleg un tip de abonament în funcție de consumul estimat și comportamentul de colectare selectivă. Această abordare influențează direct costul lunar al serviciului.

Cel mai utilizat tip de abonament este PRACTIC, considerat standardul sistemului local de salubrizare.

Costurile pentru 2026 sunt aproximativ:

27,5 lei/lună pentru o locuință cu o persoană

55 lei/lună pentru o locuință cu două persoane

Acest abonament include un număr fix de goliri lunare ale pubelei de deșeuri reziduale, fiind conceput pentru consumul obișnuit al gospodăriilor.

Abonamentul ECO este o variantă redusă, destinată gospodăriilor care generează cantități mai mici de deșeuri reziduale și respectă regulile de colectare selectivă.

Condițiile de eligibilitate includ, de regulă:

un număr redus de goliri ale pubelei negre (de exemplu, maximum 12 goliri pe an la case),

sau dovezi privind o colectare selectivă eficientă.

Tariful este semnificativ mai mic decât abonamentul standard, fiind estimat în intervalul 17–21 lei pe lună în perioadele anterioare.

Pentru gospodăriile care generează volume mari de deșeuri reziduale, este disponibil abonamentul MAXI.

Acesta oferă:

mai multe ridicări lunare ale pubelei negre,

costuri care pot ajunge până la aproximativ 70 lei pe lună.

Este conceput pentru utilizatori cu consum ridicat sau familii cu necesități extinse de colectare.

Pentru gospodăriile cu mai mult de cinci membri, sistemul local poate aplica un plafon al taxei, în anumite condiții.

În astfel de cazuri, costul total poate ajunge la aproximativ115 lei per familie pe lună.

Spre deosebire de sistemele cu tarif uniform, în Zona 1 Timiș prețul lunar este diferențiat în funcție de tipul de localitate în care locuiesc utilizatorii.

Pentru locuitorii din Timișoara și celelalte orașe din Zona 1, tariful actualizat este de aproximativ:

26,78 lei per persoană pe lună (TVA inclus)

Acest nivel reflectă costurile mai ridicate asociate densității urbane, volumului mare de deșeuri și infrastructurii complexe de colectare și tratare.

Pentru utilizatorii din comunele incluse în Zona 1 Timiș, costurile sunt semnificativ mai reduse:

aproximativ 9,87 lei per persoană pe lună (TVA inclus)

Diferența este determinată de volumele mai mici de deșeuri generate și de costurile logistice diferite față de mediul urban.

În zonele periurbane, unde densitatea populației și structura serviciului sunt intermediare, tarifele sunt ușor ajustate:

aproximativ 8,47 lei per persoană pe lună

În municipiul Cluj-Napoca, anul 2026 aduce o actualizare importantă a taxei pentru gunoiul menajer, stabilită pentru persoanele fizice la un nivel standard de 20 lei per persoană pe lună. Deși costul real al serviciului de colectare și procesare a deșeurilor depășește semnificativ această valoare, administrația locală menține un sistem de subvenționare pentru a reduce impactul financiar asupra populației.

Pentru categoriile sociale protejate, taxa de salubrizare este redusă cu 50%, ceea ce înseamnă că acestea plătesc un tarif de aproximativ 10 lei pe persoană pe lună.

Pentru situațiile în care utilizatorii nu au încheiat un contract individual de salubrizare sau nu sunt declarați la asociația de proprietari, se aplică o taxă specială de aproximativ 23,71 lei pe persoană pe lună.

Anumite categorii beneficiază de scutire completă de la plata taxei de salubrizare, inclusiv:

veteranii de război,

persoanele încadrate în grad de handicap.

Pentru persoanele fizice din mediul urban, costul total ajunge la aproximativ 24 lei per persoană pe lună.

Taxa de salubrizare este împărțită pe mai multe componente, fiecare reprezentând o etapă din procesul de gestionare a deșeurilor:

Colectarea deșeurilor reziduale are un cost de aproximativ 11 lei pe persoană pe lună, reprezentând partea principală a serviciului de ridicare și transport al deșeurilor menajere.

Colectarea deșeurilor reciclabile este tarifată la aproximativ 4,46 lei pe persoană pe lună și reflectă activitatea de colectare separată a materialelor reciclabile.

Tratarea mecano-biologică a deșeurilor costă în jur de 3,60 lei pe persoană pe lună, fiind asociată procesării și neutralizării deșeurilor reziduale.

Restul sumei până la valoarea finală acoperă activități precum sortarea, depozitarea și costurile administrative de facturare.

Pentru anul 2026, contribuția lunară pentru persoanele fizice este de 12 lei per persoană pe lună.

Municipiul Suceava aplică măsuri de protecție socială pentru anumite categorii de locuitori, în special pentru persoanele vulnerabile.

În situațiile în care locuitorii nu depun declarația de impunere sau nu sunt înregistrați corect în sistem, se poate aplica o taxă specială penalizatoare.

Aceasta este estimată la peste 15–20 lei per persoană pe lună.