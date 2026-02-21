Potrivit proiectului de hotărâre, tariful pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile din hârtie, metal, plastic și sticlă ar urma să fie majorat de la 448,94 lei pe tonă la 748,60 lei pe tonă, cu TVA inclus.

Aceasta reprezintă o creștere de 66,75% față de nivelul actual.

De asemenea, se propune modificarea tarifului pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale, inclusiv al reziduurilor menajere și similare.

Tariful actual de 281,04 lei pe tonă ar urma să fie majorat la 441,95 lei pe tonă. Pentru agenții economici, tariful propus este de 154,69 lei pe metru cub, cu TVA inclus, iar pentru utilizatorii casnici ar urma să fie stabilit la 3,59 lei pe persoană pe lună, cu TVA.

Documentul mai prevede stabilirea unui tarif pentru colectarea separată și transportul biodeșeurilor.

Tariful propus este de 239,98 lei pe tonă, iar pentru agenții economici 84,00 lei pe metru cub. Pentru utilizatorii casnici, tariful ar urma să fie de 2,09 lei pe persoană pe lună, cu TVA inclus.

Pentru deșeurile biodegradabile provenite din parcuri și grădini, tariful propus este de 139,08 lei pe tonă, iar pentru agenții economici 15,46 lei pe metru cub, cu TVA.

În ceea ce privește deșeurile provenite din activități de construcții și desființări, precum și cele generate de reamenajări interioare sau exterioare, tariful actual de 172,82 lei pe tonă ar urma să fie majorat la 274,36 lei pe tonă, cu TVA inclus, respectiv 301,79 lei pe metru cub, cu TVA.

Pentru deșeurile voluminoase, tariful ar urma să crească de la 159,17 lei pe tonă la 246,93 lei pe tonă, cu TVA inclus, respectiv 35,89 lei pe metru cub, cu TVA.

Totodată, proiectul stabilește un tarif pentru colectarea și transportul deșeurilor de echipamente electrice și electronice, în cuantum de 1.215,72 lei pe tonă, cu TVA inclus.

Ședința Consiliului Local Sector 3 în care proiectul va fi dezbătut este programată pentru miercuri, 25 februarie, la ora 10:00.