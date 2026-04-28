Noi tarife la gunoi. Proiectul de hotărâre indică noile sume pe care cetățenii și firmele din Sectorul 4 le vor achita pentru serviciile de salubrizare. Tarifele pentru salubrizare au mai fost modificate de trei ori pe parcursul anului 2025.

Pentru persoanele fizice, tariful total de gestionare a deșeurilor va fi redus ușor, de la 25,70 lei de persoană pe lună, fără TVA, la 25,69 lei de persoană pe lună, fără TVA.

Prețul este împărțit în două componente. Pentru fracția umedă se va achita suma de 18,40 lei de persoană pe lună, fără TVA. Pentru fracția uscată se va menține tariful de 7,29 lei de persoană pe lună, fără TVA.

În cazul persoanelor juridice din Sectorul 4 al Capitalei, costurile sunt calculate în metri cubi de deșeuri. Similar sistemului aplicat populației, există un tarif pentru colectarea fracției umede și un alt tarif pentru colectarea fracției uscate.

Pentru gestionarea fracției umede se va înregistra o ușoară scădere a prețului, de la 273,41 lei pe metru cub la 273,20 lei pe metru cub, fără TVA.

În ceea ce privește gestionarea fracției uscate, tariful se menține la 129,70 lei pe metru cub, fără TVA. Conform proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței din 28 aprilie 2026, dacă acesta va fi aprobat de Consiliul Local al Sectorului 4, noile tarife pentru gestionarea serviciului public de salubritate, respectiv activitatea de colectare separată și transport al deșeurilor municipale, vor intra în vigoare la data de 1 mai 2026.

Administrația publică nu a oferit un motiv precis pentru aceste modificări. În raportul de specialitate se menționează doar că la nivelul unității administrativ-teritoriale a apărut nevoia de îmbunătățire a calității mediului și a sănătății cetățenilor.

Documentul mai arată că unul dintre principalele obiective ale administrației locale din Sectorul 4 al Municipiului București este susținerea unui mediu curat, destinat protejării sănătății populației prin asigurarea serviciului de salubrizare la cele mai înalte standarde de calitate.

Totodată, raportul invocă necesitatea îmbunătățirii calității mediului și protecției sănătății populației printr-o abordare integrată a aspectelor de mediu în gestionarea deșeurilor și a tuturor elementelor care contribuie la crearea unui mediu ambiental adecvat.

„Unul dintre principalele obiective ale administrației publice locale din Sectorul 4 al Municipiului București este susținerea unui mediu curat, menit să protejeze sănătatea cetățenilor prin asigurarea serviciului de salubrizare la cele mai înalte standarde de calitate. Astfel, la nivelul unității administrativ teritoriale a luat naștere necesitatea îmbunătățirii calității mediului și protecția sănătății populației – prin abordarea integrata a aspectelor de mediu în gestionarea deșeurilor, și a tot ceea ce contribuie la crearea unui mediu ambient”, arată raportul de specialitate atașat proiectului de hotărâre.

În anul 2025, Consiliul Local a aprobat două hotărâri prin care prețurile pentru gestionarea deșeurilor au fost majorate. Primul proiect a fost adoptat în februarie 2025, când tarifele pentru salubrizare au fost egalizate pentru populație, companii și instituții.

Tarifele au fost actualizate în contextul în care Primăria Sectorului 4 a încheiat, în noiembrie 2024, un nou contract de delegare a gestiunii serviciului public de ridicare a gunoiului. Contractul a fost semnat pentru o perioadă de cinci ani.

Respectivul contract a fost atribuit printr-o licitație care nu a respectat procedurile legale.

Ulterior, tarifele au fost modificate și în luna octombrie 2025, hotărârea intrând în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Ultima modificare a fost decisă printr-o hotărâre de Consiliu Local aprobată în decembrie 2025, act care a intrat în vigoare în luna martie 2026.