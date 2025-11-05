Acțiunea de control a avut loc sub coordonarea Ministerului Mediului și face parte dintr-o serie de operațiuni derulate la nivel național pentru combaterea fenomenului de gestionare ilegală a deșeurilor.

„Mafia gunoaielor trebuie oprită! Astăzi, peste 50 de comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu, alături de Jandarmerie şi Poliţia Română, au avut o amplă acţiune de control în judeţul Dâmboviţa, în localităţile Mătăsaru şi Dragodana. Deşeuri deţinute ilegal, arderi ilegale de deşeuri, comerţul ilegal de deşeuri. De aici am pornit”, a transmis ministra Mediului, Diana Buzoianu, într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook.

Potrivit acesteia, acțiunea a vizat inclusiv puncte de colectare și depozitare neautorizate, precum și spații unde erau arse resturi metalice sau plastice pentru recuperarea materialelor refolosibile.

În urma verificărilor, comisarii de mediu au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale, totalizând 553.000 de lei. Au fost identificate cantități uriașe de deșeuri provenite din activități industriale și gospodărești, depozitate sau prelucrate fără autorizație.

Autoritățile au confiscat 140 de tone de deșeuri feroase și neferoase, iar șapte operatori economici au fost obligați să își suspende activitatea. Totodată, a fost deschis un dosar penal in rem pentru faptele depistate în teren.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu au precizat că verificările vor continua în următoarea perioadă și că vor fi folosite inclusiv echipamente de supraveghere modernă pentru identificarea arderilor ilegale, mai ales în zonele rurale.

Ministrul Diana Buzoianu a subliniat că noile echipamente achiziționate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor permite o monitorizare mai eficientă a zonelor de risc, inclusiv prin folosirea dronelor termice capabile să detecteze arderile neautorizate chiar și pe timp de noapte.

„Lupta noastră e pentru un aer curat. Toţi cei care încalcă legea trebuie să înţeleagă că vor exista consecinţe pentru faptul că întregi comunităţi sunt otrăvite de acţiunile lor. Astfel de acţiuni de control vor fi din ce în ce mai des realizate cu ajutorul dronelor şi echipamentelor noi achiziţionate prin PNRR”, a transmis Buzoianu.

Potrivit ministrului, combaterea arderilor ilegale de deșeuri este una dintre prioritățile Guvernului, iar acțiunile coordonate între instituțiile de mediu și forțele de ordine vor deveni mai frecvente, mai ales în județele cu risc ridicat de poluare.

Fenomenul arderilor ilegale și al comerțului neautorizat cu deșeuri a fost semnalat constant în ultimele luni în mai multe județe, printre care Ilfov, Prahova, Giurgiu și Dâmbovița. În unele cazuri, controalele au scos la iveală rețele organizate de colectare și prelucrare ilegală a materialelor reciclabile, care provoacă un impact semnificativ asupra mediului și sănătății populației.

Autoritățile de mediu au anunțat că intensifică acțiunile de control, inclusiv în weekenduri și pe timpul nopții, pentru a depista arderea necontrolată a deșeurilor din plastic, cauciuc sau cabluri electrice.