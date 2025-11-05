Persoanele fizice care intenționează să își înlocuiască autoturismul vechi se vor putea înscrie în Programul Rabla Auto 2025 începând de joi, 6 noiembrie, ora 10:00. Platforma informatică a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) va rămâne deschisă până la 15 decembrie, ora 23:59, însă experiența edițiilor trecute arată că fondurile ar putea fi epuizate în primele minute de la lansare.

„Reamintim că începând de mâine, 6 noiembrie 2025, ora 10:00, și până la 15 decembrie 2025, ora 23:59 (sau până la epuizarea fondurilor disponibile), persoanele fizice se pot înscrie în aplicația informatică în cadrul Programului Rabla Auto 2025”, a transmis Administrația Fondului pentru Mediu, citată de Mediafax.

Interesul publicului pentru acest program a rămas constant ridicat, întrucât oferă sprijin financiar substanțial pentru achiziția unui vehicul nou, cu condiția casării unei mașini mai vechi de 8 ani. În 2024, fondurile pentru persoane fizice s-au terminat în mai puțin de un sfert de oră, iar autoritățile estimează o situație similară și în acest an.

Una dintre cele mai importante modificări ale ediției 2025 o reprezintă redistribuirea bugetului. AFM a decis să transfere 45 de milioane de lei din fondurile destinate achiziției de autovehicule electrice către cele pentru mașinile cu motoare clasice și hibride.

Decizia vine ca urmare a cererii ridicate pentru autovehiculele echipate cu motoare termice sau hibride, dar și pentru motociclete, segmente care au atras un număr semnificativ de solicitări în ultimele sesiuni. Prin această ajustare, autoritățile încearcă să răspundă mai bine cererii reale de pe piață, adaptând bugetul la comportamentul de achiziție al populației.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice dispune, în total, de 200 de milioane de lei. În sesiunea anterioară, fondurile dedicate vehiculelor cu ardere internă, hibride și motocicletelor s-au epuizat în doar 13 minute de la lansare, conform datelor AFM.

Chiar dacă o parte din bugetul inițial a fost direcționată către segmentul motoarelor clasice, înscrierile pentru achiziția autovehiculelor electrice rămân deschise, în limita sumei disponibile.

AFM încurajează continuarea tranziției către mobilitatea electrică, însă într-un ritm corelat cu gradul de absorbție al fondurilor din anii trecuți.

Autoritățile au precizat că scopul programului este sprijinirea înnoirii parcului auto național și reducerea emisiilor poluante, indiferent de tipul de propulsie ales.

Astfel, Rabla Auto 2025 își propune să susțină în continuare toate categoriile de vehicule, de la cele cu combustie internă până la cele integral electrice.

Programul oferă subvenții diferențiate, în funcție de tipul de autovehicul achiziționat. Potrivit datelor comunicate de AFM, valoarea ecotichetelor pentru persoane fizice este următoarea:

• 18.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie pe hidrogen;

• 15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

• 12.000 lei pentru un autovehicul hibrid;

• 10.000 lei pentru un autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau o motocicletă.

Prin aceste sume, statul continuă să stimuleze achiziția de vehicule noi, mai eficiente energetic și mai puțin poluante decât cele scoase din uz. În același timp, diferențele dintre categoriile de sprijin reflectă direcțiile de politici publice privind mobilitatea durabilă, dar și echilibrul între cererea de pe piață și obiectivele de mediu.