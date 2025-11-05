Pe măsură ce zilele devin mai scurte și nopțile mai lungi, autoritățile din Marea Britanie se confruntă cu o creștere a sesizărilor privind lumina excesiv de puternică a farurilor moderne. Ministerul Transporturilor a anunțat că va actualiza legislația privind omologarea și comercializarea becurilor auto, în special a celor LED, pentru a limita fenomenul care afectează vizibilitatea în trafic.

Oficialii afirmă că farurile neconforme nu reprezintă doar o problemă de confort, ci și una de siguranță publică. În multe cazuri, becurile de putere mare montate pe vehicule mai vechi nu sunt aliniate corect și pot orbi temporar șoferii din sens opus, crescând riscul de accidente.

În paralel, guvernul britanic a lansat o campanie națională de informare, care vizează atât comercianții, cât și conducătorii auto, pentru a preveni montarea și vânzarea de becuri neautorizate.

Instituțiile responsabile, inclusiv Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA), vor intensifica verificările la inspecțiile tehnice periodice. Autovehiculele echipate cu faruri care nu respectă normele vor fi respinse la inspecția tehnică MOT, iar vânzătorii de astfel de produse riscă sancțiuni financiare semnificative.

Potrivit unui studiu recent realizat de RAC Motoring Services, peste un sfert dintre șoferii britanici afirmă că farurile prea puternice le provoacă anxietate sau nesiguranță în timpul condusului pe timp de noapte. Rezultatele sondajului, citate de publicația The Guardian, arată că problema este percepută ca una dintre cele mai frecvente cauze de disconfort în trafic în sezonul rece.

Participanții la studiu au menționat în special farurile LED și cele montate pe vehicule de dimensiuni mari, precum SUV-urile, care, din cauza poziției mai înalte, pot crea o lumină directă în câmpul vizual al celorlalți conducători auto.

Pentru a identifica cauzele exacte ale acestui fenomen, guvernul a comandat în urmă cu un an și jumătate un studiu independent.

Rezultatele vor fi incluse în viitoarea strategie națională pentru siguranța rutieră, document ce urmează să fie publicat până la finalul acestui an. Analiza vizează atât aspectele tehnice, cât și efectele asupra sănătății vizuale ale conducătorilor auto.

Farurile cu LED sunt tot mai populare datorită consumului redus de energie și duratei de viață mai mari comparativ cu becurile halogen. Totuși, specialiștii avertizează că, montate incorect, acestea pot deveni periculoase.

Un far LED produce de până la opt ori mai multă lumină decât un bec convențional, iar o mică deviație în unghiul de montaj poate transforma fasciculul luminos într-o sursă de orbire temporară pentru ceilalți participanți la trafic.

Autoritățile britanice subliniază că această problemă este mai frecventă la mașinile mai vechi, la care proprietarii au înlocuit becurile originale cu variante LED aftermarket fără a verifica compatibilitatea.

„În cazul unor instalări neomologate, sistemele optice ale farurilor nu mai distribuie lumina corect, ceea ce duce la reflexii periculoase”, au explicat reprezentanți ai DVSA.

Pentru a preveni aceste situații, inspecțiile tehnice (MOT) vor include verificări suplimentare ale reglajului și tipului de becuri montate. Cei care comercializează produse fără certificare europeană riscă amenzi de până la 1.000 de lire sterline, iar șoferii pot fi obligați să înlocuiască imediat componentele neconforme.

Studiile optometrice arată că persoanele în vârstă sunt mai vulnerabile la efectele luminii puternice, deoarece ochii lor au nevoie de mai mult timp pentru a se adapta după expunerea la surse intense. Experții susțin că acest aspect trebuie luat în considerare în stabilirea noilor standarde de luminozitate pentru farurile auto.

Rod Dennis, reprezentant al RAC, a explicat că fenomenul se accentuează în fiecare toamnă:

„În fiecare toamnă, odată cu întunericul timpuriu, apare și frustrarea legată de farurile orbitoare – o problemă care trebuie abordată urgent.”

El a subliniat, totodată, necesitatea unui echilibru între siguranță și confort:

„Farurile mai luminoase oferă o vizibilitate mai bună pentru șoferul care le folosește, dar pot crea disconfort celor din sens opus. E nevoie de reglementări clare pentru a proteja pe toată lumea.”

Colegiul Optometriștilor din Marea Britanie a emis o serie de recomandări pentru șoferii care se confruntă cu dificultăți cauzate de lumina intensă a farurilor.

Experții sugerează menținerea unei viteze moderate și evitarea privirii directe spre sursa luminii atunci când aceasta devine deranjantă. În asemenea situații, se recomandă orientarea privirii către marginea din dreapta a drumului până la restabilirea vederii normale.

De asemenea, se subliniază importanța unui parbriz curat, a lentilelor ochelarilor fără urme de praf sau grăsime și a ajustării corecte a oglinzii retrovizoare pentru a diminua reflexia provenită de la vehiculele din spate.

Aceste măsuri simple pot reduce semnificativ riscul de orbire temporară și pot contribui la o conducere mai sigură pe timpul nopții. Autoritățile britanice speră ca noile reglementări și campaniile de conștientizare să ducă, în timp, la diminuarea numărului de incidente cauzate de farurile prea puternice și la o circulație mai sigură pentru toți participanții la trafic.