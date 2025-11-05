Operațiunea de ridicare a vehiculelor a fost realizată în prezența polițiștilor locali, conform procedurilor stabilite de autoritățile locale. Aceștia supraveghează activitatea SGU pentru a se asigura că intervențiile respectă cadrul legal. Zona selectată, aflată în imediata apropiere a Primăriei Ploiești și a Școlii „Elena Doamna”, a fost monitorizată pentru a preveni blocarea traficului și a asigura siguranța participanților la trafic.

Potrivit cadrului legal în vigoare, ridicarea vehiculelor poate fi efectuată numai în baza unei solicitări din partea Poliției. Aceasta restricție este menită să evite abuzurile și să asigure că fiecare intervenție are la bază o constatare oficială.

„Activitatea de ridicare a vehiculelor staționate și parcate neregulamentar la solicitarea polițiștilor rutieri (din cadrul Poliției Municipiului Ploiești – Biroul Rutier sau Inspectoratul de Poliție a Județului Prahova – Serviciul Rutier) sau a polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale a municipiului Ploiești”.

Această prevedere se regăsește în Articolul 12 din Regulamentul anexat Hotărârii de Consiliu Local nr.234/2025, care reglementează clar atribuțiile SGU în acest context.

Pentru fiecare mașină ridicată, angajatul SGU întocmește o „Fișă vehiculului staționat și parcat neregulamentar”. Aceasta include documentarea detaliată a vehiculului, cu fotografii și observații scrise. Înregistrarea se realizează din patru unghiuri diferite: față, spate și laterale, pentru a surprinde complet starea vehiculului.

Agentul constatator examinează exteriorul mașinii și consemnează în fișă elemente precum starea ușilor, portbagajului și eventualele avarii vizibile. Aceste informații sunt utilizate ulterior pentru justificarea operațiunii și pentru respectarea prevederilor legale privind ridicarea vehiculelor.

În cazul în care proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului se prezintă în momentul ridicării, înainte ca autoutilitara să se pună în mișcare, acesta trebuie să prezinte polițistului certificatul de înmatriculare în original, permisul de conducere și actul de identitate, scrie Observatorul Prahovean.

„În această situație proprietarul/deținătorul legal al vehiculului va fi doar sancționat conform legii, pentru staționare neregulamentară și va achita tariful operațiunii „în curs de ridicare”, urmând ca după efectuarea plății vehiculul să fie eliberat”.

Ridicările de vehicule sunt reglementate de Consiliul Local Ploiești, prin Hotărârea nr.234/2025, care stabilește clar atribuțiile SGU și condițiile în care acestea pot fi efectuate. Această legislație are rolul de a preveni blocajele rutiere și de a menține accesul în zonele cu trafic intens, în special în apropierea instituțiilor publice și școlilor.

Activitatea SGU este strict controlată și documentată pentru a garanta respectarea drepturilor proprietarilor și a legilor în vigoare. Intervențiile sunt efectuate în mod transparent, cu notificarea proprietarilor și cu posibilitatea acestora de a achita tariful pentru eliberarea vehiculului fără alte penalități suplimentare decât sancțiunea prevăzută de lege pentru staționarea neregulamentară.