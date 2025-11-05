Colectarea separată a deșeurilor textile în România a crescut de peste cinci ori în ultimul deceniu, arată o analiză realizată de Clean Recycle, unul dintre principalii operatori de responsabilitate extinsă a producătorului (OIREP) de pe piața locală. Dacă în 2010 se colectau doar 48 de tone, în 2022 s-a ajuns la 2.774 de tone, potrivit datelor publice ale Institutului Național de Statistică.

Chiar și așa, doar 15% din deșeurile textile generate anual în România sunt colectate separat, în condițiile în care țara produce aproximativ 250.000 de tone de astfel de deșeuri, potrivit Asociației Române pentru Reutilizare și Reciclare Textile.

De la 1 ianuarie 2025, colectarea separată a textilelor a devenit obligatorie în România, conform legislației europene. Responsabilitatea implementării revine autorităților locale, care trebuie să asigure infrastructura necesară pentru colectare și transport.

Importanța acestei măsuri este majoră: deșeurile textile se degradează foarte greu în natură – materiale precum poliesterul pot persista peste 200 de ani, eliberând microfibre și substanțe chimice în sol și apă. Totodată, industria textilă este unul dintre sectoarele cu cel mai mare impact asupra mediului, generând emisii ridicate de CO₂, consum semnificativ de apă și energie.

În prezent, România dispune de nouă facilități autorizate pentru colectarea și prelucrarea textilelor, distribuite în principalele regiuni ale țării – Vâlcea, Botoșani, Bistrița-Năsăud, Mureș, Bacău, Bihor și Galați. Aceste centre permit transformarea deșeurilor textile în fire, bucăți de țesături sau materiale pentru reciclare energetică, contribuind astfel la reducerea impactului asupra mediului și la valorificarea resurselor, potrivit datelor Agenției Europene a Mediului.

„România a făcut progrese vizibile în ultimii ani, dar suntem abia la începutul unui proces complex, care necesită timp, investiții și colaborare între autorități, operatori și populație. Pentru ca reciclarea textilelor să devină o practică reală, avem nevoie de infrastructură dedicată, campanii de informare constante și implicarea fiecărui cetățean. Doar așa putem transforma colectarea separată din obligație legală în obicei de zi cu zi”, declară Cosmin Monda, fondator și CEO Clean Recycle.

Conform datelor Parlamentului European, prin hainele și produsele textile pe care le cumpără, un european produce anual emisii de CO₂ echivalente cu 1.800 de kilometri parcurși cu o mașină pe benzină. În plus, între 4% și 9% dintre produsele textile puse pe piața europeană sunt distruse înainte de a fi folosite vreodată – un indicator al risipei din industria modei.

Clean Recycle este unul dintre primii cinci jucători de pe piața locală a transferului de responsabilitate privind deșeurile de ambalaje (OIREP). Compania preia obligativitatea raportării, colectării și valorificării ambalajelor și deșeurilor din ambalaje puse pe piață de producători și importatori.

