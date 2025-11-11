RAR reamintește că deținerea Cărții de Identitate a Vehiculului (CIV) este o condiție obligatorie pentru comercializarea unui autovehicul. Documentul certifică faptul că mașina a fost omologată și corespunde din punct de vedere tehnic normelor privind siguranța rutieră și protecția mediului.

„Mașinile utilizate pot fi vândute doar după ce au primit Cartea de Identitate a Vehiculului, eliberată de Registrul Auto Român”, transmite instituția.

RAR îi sfătuiește pe cumpărători să nu își asume riscurile legate de istoricul autovehiculului și să solicite acest document înainte de achiziție.

„Cel care înstrăinează vehiculul are această obligație legală, iar noul proprietar are dreptul să primească CIV de la cel căruia îi oferă banii. În caz contrar, comerciantul încalcă legea, iar cumpărătorul riscă să achiziționeze un vehicul pe care nu îl va putea înmatricula sau înregistra sau care îi va aduce cheltuieli neprevăzute”, se arată în comunicatul RAR.

RAR a demarat o campanie de informare și control la nivel național pentru a verifica modul în care firmele care vând mașini rulate respectă legislația privind eliberarea CIV-ului.

Instituția verifică dacă persoanele juridice care oferă spre vânzare vehicule utilizate furnizează cumpărătorilor Cartea de Identitate a Vehiculului, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, certificarea și autentificarea vehiculelor.

„Scopul acestor controale este asigurarea respectării legislației în vigoare și protejarea consumatorilor care achiziționează respectivele vehicule, anterior înmatriculate sau înregistrate în alte state”, precizează RAR.

Totodată, instituția urmărește creșterea transparenței pieței auto și întărirea disciplinei comerciale în domeniul vânzării de vehicule utilizate.

Conform art. 10 alin. (5) din OG 78/2000, „la înstrăinarea vehiculului rutier, ultimul proprietar al acestuia are obligaţia de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului”.

Aceasta înseamnă că persoana sau firma care vinde mașina este obligată să prezinte documentul în momentul tranzacției.

-imposibilitatea înmatriculării vehiculului,

-cheltuieli suplimentare pentru readucerea mașinii la forma omologată,

-sau chiar imposibilitatea utilizării vehiculului dacă acesta nu corespunde cerințelor tehnice.

Instituția precizează că, în ultima perioadă, a primit un număr crescut de sesizări privind vehicule vândute fără CIV, deși comercianții promiteau cumpărătorilor că documentul va putea fi obținut ulterior.

RAR atrage atenția că, în multe dintre aceste cazuri, mașinile prezentau modificări tehnice neomologate sau lipsa unor documente obligatorii, ceea ce face imposibilă emiterea ulterioară a CIV-ului.

„Vânzătorul se exclude de la orice răspundere, iar cumpărătorul ajunge într-o situație defavorabilă, fiind nevoit să suporte costuri suplimentare sau chiar să nu poată folosi vehiculul”, avertizează reprezentanții instituției.

RAR recomandă tuturor celor care intenționează să achiziționeze o mașină second-hand să verifice cu atenție următoarele:

-Solicitați CIV-ul emis de RAR – documentul care confirmă omologarea și conformitatea vehiculului.

-Verificați corectitudinea datelor din CIV și, dacă este cazul, din certificatul de autenticitate, pentru a corespunde cu documentele de înmatriculare.

-Evitați achiziția vehiculelor fără CIV sau fără certificatul de autenticitate.

-Cereți informații clare despre istoricul tehnic, kilometrajul și proveniența vehiculului.

Prin aceste recomandări, RAR urmărește să protejeze cumpărătorii de eventuale înșelăciuni, falsuri în acte sau vânzarea de autovehicule care nu pot fi înmatriculate în România.