Începând de ieri, 8 noiembrie, a devenit aplicabilă versiunea actualizată a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și cel al Republicii Italiene, care reglementează recunoașterea și schimbul reciproc al permiselor de conducere.

Documentul introduce avantaje semnificative pentru cetățenii moldoveni care locuiesc în Italia.

Conform noilor reguli, permisele de conducere emise în Republica Moldova, inclusiv cele eliberate după 2020, pot fi transformate oficial în documente valabile în Italia.

Totodată, perioada în care cetățenii pot solicita schimbarea permisului a fost prelungită de la 4 la 6 ani de la stabilirea oficială a reședinței în Italia.

Pentru a putea converti permisul, acesta trebuie să fie în termen de valabilitate și să fi fost emis înainte ca titularul să își stabilească reședința în Italia.

Solicitările pentru conversiune pot fi înaintate fie direct la Ufficio di Motorizzazione Civile, fie prin școlile auto autorizate, respectând procedurile stabilite de legislația italiană.

Prin acest acord, cetățenii moldoveni se pot integra mai ușor în Italia, evitând obligația de a susține un nou examen de conducere, ceea ce marchează un progres semnificativ în relațiile bilaterale dintre cele două țări.

Republica Moldova a semnat acorduri de acest tip și cu alte state, printre care se numără Letonia, Spania, Marea Britanie, Grecia, Israel, Turcia, Albania și Lituania.

Totodată, Guvernul din Republica Moldova a dat undă verde Acordului cu Letonia pentru recunoașterea și schimbul permiselor de conducere, semnat la Riga pe 19 mai 2025.

Daniella Misail-Nichitin a subliniat că Acordul se referă la recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere valabile și permanente, emise de autoritățile competente ale ambelor țări, în conformitate cu legile naționale ale fiecărei părți.