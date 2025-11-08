Proiectul privind introducerea vizelor pentru cetățenii CSI se află pe agenda noului guvern condus de Alexandru Munteanu. În paralel, sunt pregătite alte șase proiecte de hotărâri care vizează denunțarea unor acorduri semnate anterior cu statele membre ale CSI.

Printre acestea se numără denunțarea Acordului privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI pe teritoriul membrilor comunității, semnat la Bişkek pe 9 octombrie 1992.

Pe lângă proiectul privind introducerea vizelor pentru cetățenii CSI, autoritățile de la Chișinău propun denunțarea a încă șase acorduri bilaterale. Printre acestea se numără: Acordul privind principiile și ordinea efectuării transporturilor militare, semnat la Tașkent în 15 mai 1992; Acordul privind impozitele indirecte la exportul și importul mărfurilor, lucrărilor și serviciilor între statele CSI, încheiat la Moscova la 25 noiembrie 1998; Acordul privind cooperarea în domeniul chimiei și petrochimiei, semnat la Moscova pe 9 septembrie 1994; Acordul privind utilizarea gazelor naturale comprimate ca combustibil pentru transport auto, semnat la Minsk pe 26 mai 1995; și Acordul privind colaborarea în domeniul ecologiei și protecției mediului natural, încheiat la Moscova la 8 februarie 1992.

Dacă denunțarea acestor acorduri va fi aprobată, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova va notifica Comitetul Executiv al Comunității Statelor Independente cu privire la încetarea valabilității acestora, potrivit Deschide.md.

Consiliul Național de Securitate este condus de șefa statului, Maia Sandu, iar funcția de secretar va fi exercitată de consilierul prezidențial pentru apărare și securitate națională, Stanislav Secrieru. Din noua componență fac parte, în calitate de membri din oficiu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, ministrul afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, șeful SIS, Alexandru Musteața, procurorul general interimar, Alexandru Machidon, guvernatoarea Băncii Naționale, Anca Dragu, și Ana Revenco, directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării.

Anca Dragu a fost confirmată în funcția de guvernator al Băncii Centrale a Republicii Moldova în decembrie 2023.

Printre membrii desemnați se regăsesc vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, ministrul de externe, Mihai Popșoi, vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, ministrul justiției, Vladislav Cojuhari, ministrul finanțelor, Andrian Gavrilița, președinta Comisiei juridice a Parlamentului, Veronica Roșca, directorul Centrului național de management al crizelor, Serghei Diaconu, precum și secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.