Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut joi, 6 octombrie 2025, o întrevedere cu ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu.

Discuțiile lor s-au axat pe principalele direcții de cooperare dintre cele două state – colaborarea economică, comercială, în domeniul energetic și proiectele comune de infrastructură. În cadrul dialogului, oficialii au subliniat relațiile bilaterale excelente și prietenia dintre Republica Moldova și România.

„România este un partener strategic și un susținător ferm al țării noastre în parcursul său european. Vom continua să avem o cooperare deosebită, care să aducă beneficii cetățenilor din ambele state”, a declarat Munteanu, potrivit Guvernului de la Chișinău.

Țurcanu l-a felicitat pe Munteanu cu ocazia preluării mandatului și a reiterat angajamentul României de a acorda în continuare sprijin deplin Republicii Moldova în procesul său de dezvoltare și integrare europeană.

„Am avut deosebita placere sa transmit Prim-ministrului de la Chisinau, Alexandru Munteanu, felicitari la preluarea mandatului, precum si asigurarea continuarii sprijinului României pentru viitorul european al cetatenilor de pe acest mal al Prutului”, a scris, joi, Țurcanu pe contul său de Facebook.

Munteanu a avut, tot joi, și o întrevedere cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al Statelor Unite ale Americii. Discuțiile lor s-au axat pe consolidarea parteneriatului moldo-american și pe continuarea proiectelor comune în domeniile energiei, securității, statului de drept și dezvoltării economice.

Munteanu a salutat sprijinul oferit de SUA pentru întărirea rezilienței Republicii Moldova și susținerea proceselor democratice, inclusiv pentru realizarea proiectelor precum linia electrică aeriană Strășeni–Gutinaș, finanțat cu 130 de milioane de dolari.

Pietrowicz a reconfirmat angajamentul Casei Albe de a continua sprijinul pentru Republica Moldova în eforturile sale de reformă, modernizare și consolidare a securității naționale. În plus, el a reiterat susținerea fermă a Statelor Unite pentru parcursul european al țării noastre.

Guvernul de la Chișinău va continua să acorde prioritate acțiunilor necesare pentru accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Angajamentul a fost reiterat de Munteanu la întrevederea cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Oficialii au discutat despre etapele următoare ale procesului de integrare, accentuând importanța reformelor în justiție și administrația publică, promovarea investițiilor, stimularea creșterii economice și îmbunătățirea calității vieții oamenilor.

Piórko a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru proiectele de modernizare a țării și a apreciat progresele Republicii Moldova în parcursul european, incluse și în raportul anual privind extinderea Uniunii Europene.

„Avem un plan clar și priorități bine definite. Vrem să accelerăm procesul de aderare, pentru ca până în 2028 să finalizăm negocierile. Planul de creștere pentru Moldova, oferit de Uniunea Europeană, ne va ajuta să construim aici, acasă, condiții mai bune pentru cetățeni”, a declarat Munteanu, potrivit sursei citate anterior.

Comisia Europeană a prezentat, miercuri, Raportul de Extindere 2025, care recunoaște progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană. Republica Moldova a înregistrat, în ultimul an, cel mai mare salt în nivelul său de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană.