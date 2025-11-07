Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, cunoscut ca „regele asfaltului” din România, pregătește o investiție foarte mare: vrea să construiască un oraș pentru angajații companiei sale, UMB Spedition, pe o suprafață de 192 de hectare, la nord de Adjud, în județul Vrancea. Consiliul Local Adjud a aprobat această investiție pentru un campus mixt, iar autorizația de construcție ar urma să fie eliberată până la sfârșitul anului. Dacă totul merge conform planului, lucrările ar putea începe în prima parte a anului 2026.

Documentația proiectului ne arată că scopul proiectului este să dezvolte zona respectivă a municipiului Adjud astfel încât să răspundă cerințelor investitorului, UMB Grup. De altfel, UMB Grup vrea să își dezvolte afacerile în construcția de drumuri și autostrăzi și să diversifice activitățile economice, bazându-se pe experiența și angajații acumulați de-a lungul anilor.

Orașul va avea locuințe moderne, facilități sociale, magazine, clădiri administrative, zone pentru relaxare, spații de producție și depozitare, parcuri și spații verzi, drumuri și chiar propria cale ferată. Locuințele vor fi doar pentru angajații UMB – de la muncitori și personal administrativ, până la ingineri și proiectanți. Apartamentele vor avea 2, 3 sau 4 camere, iar UMB a cerut ca acestea să fie mai spațioase decât media, pentru confortul angajaților. În vile vor locui angajații cu funcții superioare sau familiile care au nevoie de mai mult spațiu și intimitate.

Planul include și o piațetă, magazine și zone de recreere, iar în partea de sud vor fi construite hale industriale și infrastructură feroviară care să conecteze campusul la rețeaua națională de căi ferate.

„Scopul acestui proiect este dezvoltarea coerentă a unei importante zone a municipiului Adjud astfel încât să îndeplinească cerințele unui mix funcțional dorit de investitor, respectiv UMB Grup. Viziunea UMB Grup pe termen scurt, mediu și lung este aceea de a dezvolta afacerile din domeniul construcțiilor de drumuri și autostrăzi, precum și de a diversifica activitatea economică a grupului bazându-se pe experiența acumulată, dar mai ales pe capitalul uman acumulat în acești ani. Amplasamentul studiat se află la aproximativ 2,1 km nord de municipiul Adjud, de o parte și de alta a DN 2 (E85), la aproximativ 3,4 km est de râul Siret și la aproximativ 480 m est (limita estică a perimetrului) de traseul viitoarei Autostrăzi A7 – Focșani – Bacău”, se arată în documentație.

În estul DN2 (E85), unde UMB are deja zone de producție și birouri, proiectul va fi extins cu hale de producție, depozite, clădiri administrative și locuințe de serviciu, conform masterplanului industrial.

Campusul va avea acces direct la DN2 și DN11A, care va lega rapid zona de viitoarea autostradă A7 Focșani–Bacău, aflată deja în construcție. Pentru această legătură, UMB a cedat câteva hectare de teren statului. Terenul de 192 hectare se află la 2,1 km nord de Adjud, de ambele părți ale DN2, la 3,4 km est de râul Siret și la doar 480 m de traseul viitoarei autostrăzi A7, potrivit documentației.