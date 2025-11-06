Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, la Digi24, că Guvernul nu are în plan creșterea taxelor sau impozitelor în 2026, precizând că acest lucru depinde de adoptarea unui buget realist, fundamentat pe date corecte și pe reducerea cheltuielilor publice.

„TVA sau alte taxe nu vor crește anul viitor, condiția de bază fiind să avem un buget serios, bazat nu pe proiecții nereale, ci pe realitate. Trebuie să reducem în continuare cheltuielile. Trebuie să continuăm și investițiile. Aprobarea bugetului are efecte importante în administrație, nu este un simplu act birocratic”, a afirmat Bolojan.

Șeful Guvernului a explicat că pachetele economice adoptate în ultimele luni, deși au stârnit nemulțumiri, au fost indispensabile pentru menținerea stabilității țării și evitarea blocării fondurilor europene.

„Guvernul a fost pus în situația de a adopta niște măsuri care nu sunt populare. Aceste pachete au urmărit să recâștigăm încrederea piețelor și să generăm venituri la buget, urmând ca treptat să reducem cheltuielile, lucru pe care îl facem deja”, a spus premierul, recunoscând totodată că acestea pot genera o „contracție economică” temporară.

Bolojan a subliniat că obiectivul principal este „stabilitatea țării” și consolidarea finanțelor publice pentru a preveni un scenariu de incapacitate de plată.

Premierul a făcut referire și la importanța alegerilor pentru Primăria Capitalei, afirmând că un oraș administrat eficient poate impulsiona economia întregii țări.

„Alegerea primarului general nu este doar o miză locală. 25% din PIB-ul României este generat de Capitală și încă 15% de zona metropolitană. Dacă Bucureștiul se dezvoltă, duce România după el”, a declarat Bolojan, adăugând că bucureștenii trebuie să aleagă un edil „care are cele mai mari șanse să ducă orașul înainte”.

Premierul a insistat că reforma administrației publice trebuie adoptată până la finalul lunii, pentru ca Guvernul să poată construi bugetul pe anul 2025.

„Adoptarea acestor pachete este o necesitate. Dacă vrem ca anul viitor să ne reducem cheltuielile și să ne încadrăm în ținta de deficit de 6%, să scădem dobânzile la care ne împrumutăm – că dacă nu scădem, 3% din PIB va fi numai costul dobânzilor – va trebui să dăm senzația că suntem o țară bine administrată. Eu sper ca la finalul acestei luni vom rezolva aceste pachete. Reforma administrației locale e o prioritate, ne-am prelungit cu discuții, fiindcă disponibilizările nu se fac fără discuții. Dacă nu adoptăm reforma administrației, nu putem face bugetul pe 2025”, a explicat premierul.

Bolojan a admis că există divergențe între partidele din coaliție (PSD, PNL, USR și UDMR) în privința reformei administrației și a legii pensiilor magistraților, însă a insistat că ambele trebuie finalizate rapid.