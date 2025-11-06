În decembrie 2020, Metrorex a semnat cu Alstom Transport S.A. un contract în valoare de 103,24 milioane de euro, fără TVA, pentru achiziția a 13 garnituri de tren Metropolis destinate circulației pe Magistrala 5. Potrivit documentelor contractuale, livrarea trebuia finalizată în 30 de luni, ceea ce însemna că trenurile ar fi trebuit să fie operaționale în prima parte a anului 2023.

Procesul de livrare a fost însă marcat de întârzieri repetate. Deși o parte dintre trenuri au ajuns în depouri, acestea nu au primit încă toate aprobările tehnice necesare din partea Autorității Feroviare Române (AFER). În prezent, garniturile sunt menținute în teste, iar exploatarea lor comercială rămâne suspendată.

În paralel, Metrorex ar urma să suporte costuri suplimentare pentru mentenanța recurentă a trenurilor odată ce acestea vor intra în circulație. Lipsa de progres în implementarea contractului a condus, treptat, la o deteriorare accentuată a relației dintre operatorul român și furnizorul francez.

Sursele BdB susțin că situația a devenit critică după eșecul celor două runde de negocieri organizate la sediul Metrorex, pe 9 și 23 octombrie. Întâlnirile aveau ca scop identificarea unei soluții amiabile pentru disputele contractuale apărute între părți.

Conform documentelor consultate de presă, negocierile s-au încheiat fără niciun acord concret, iar termenul stabilit pentru o eventuală soluționare amiabilă – 24 octombrie 2025 – a devenit practic irelevant. În lipsa unui compromis, următorul pas îl reprezintă acțiunea în instanță, unde litigiul urmează să fie analizat de o instanță competentă.

Astfel, după aproape cinci ani de la semnarea contractului, relația comercială dintre Metrorex și Alstom se află într-un blocaj total, cu implicații financiare și operaționale majore pentru operatorul român de transport subteran.

Conflictul dintre cele două companii se desfășoară pe două direcții principale, ambele cu impact semnificativ asupra bugetului Metrorex.

Primul punct de divergență este reprezentat de penalitățile de întârziere în valoare totală de 1,08 milioane de euro. Metrorex a emis facturi către Alstom pentru întârzierile în livrarea trenurilor și pentru neîndeplinirea obligației de a le pune în funcțiune cu călători. Furnizorul francez contestă însă aceste penalități și a anunțat că va solicita instanței anularea lor.

Cel de-al doilea aspect vizează garanția de bună execuție, în cuantum de peste 10,21 milioane de euro. Potrivit Metrorex, Alstom ar fi refuzat nejustificat reîntregirea acestei garanții, care reprezintă 10% din valoarea neexecutată a contractului – respectiv livrarea efectivă a trenurilor pentru exploatare comercială.

Operatorul român consideră acest refuz un risc contractual iminent, motiv pentru care a decis să acționeze pentru executarea garanției. Surse din interiorul companiei susțin că acesta a fost principalul factor care a determinat Alstom să inițieze poprirea conturilor Metrorex.

De asemenea, Metrorex își fundamentează poziția pe o decizie a Curții de Apel București din 2020, care, potrivit companiei, validează dreptul său de a refuza plata penalităților și de a reține sumele aferente.

Blocarea conturilor operatorului de metrou nu este doar o dispută financiară între doi parteneri comerciali. Măsura are un impact imediat asupra capacității Metrorex de a-și asigura funcționarea zilnică.

Una dintre cele mai presante consecințe privește plata salariilor angajaților. Conform calendarului intern, Metrorex virează avansul pe data de 27 a fiecărei luni, iar lichidarea pe 12. În aceste condiții, poprirea ar trebui ridicată cel târziu până la 12 noiembrie pentru a evita întârzieri salariale.

În absența unei deblocări rapide, operatorul riscă să se confrunte cu un nou blocaj administrativ și cu dificultăți în plata altor obligații financiare curente, inclusiv cele către furnizori și parteneri.

Situația actuală nu este fără precedent. În vara anului 2024, Metrorex a mai avut conturile blocate, de această dată în urma unui litigiu cu compania WeBuild. Și atunci, soluția temporară a fost deblocarea parțială a conturilor doar pentru plata salariilor, în timp ce restul plăților a rămas suspendat.

La acel moment, conducerea Metrorex a cerut sprijin guvernamental pentru a acoperi datoria către WeBuild, generată de decizii administrative mai vechi. Originea conflictului se află în anul 2013, când Guvernul condus de Victor Ponta a redus semnificativ bugetul destinat construcției Magistralei M5 Drumul Taberei – Universitate.

Deși lucrările începute în 2012 avansaseră rapid, finanțarea a fost diminuată de la 500 de milioane de lei la doar 95 de milioane, ceea ce a provocat întârzieri majore pe șantier. Constructorul, afectat de oprirea lucrărilor, a dat ulterior în judecată Metrorex pentru recuperarea costurilor suplimentare generate de blocajul administrativ.

Actuala dispută cu Alstom pare să repete același tipar de întârzieri, conflicte și pierderi financiare care, în ultimul deceniu, au însoțit constant proiectul Magistralei M5.