Președintele Nicușor Dan a înaintat Parlamentului, pentru o nouă analiză, legea care reglementează serviciile consulare și stabilește cuantumul taxelor percepute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate.

Legea stabilește cadrul pentru activitatea notarială desfășurată de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, introducând taxe consulare pentru cetățenii străini, în timp ce serviciile rămân gratuite pentru cetățenii români.

Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României sunt abilitate să realizeze anumite acte notariale atât pentru persoanele fizice și juridice române, cât și pentru cele străine, cu condiția ca legislația țării gazdă sau acordurile bilaterale să nu interzică acest lucru și ca actele să aibă efect juridic pe teritoriul României.

Legea prevede că Ministerul Afacerilor Externe va folosi integral veniturile obținute din taxele pentru serviciile notariale acordate persoanelor fizice sau juridice străine pentru a acoperi costurile repatrierii cetățenilor români decedați în străinătate, atunci când familia nu poate suporta cheltuielile și nu există posibilitatea înmormântării sau incinerării în țara de reședință, precum și pentru susținerea funcționării eficiente a oficiilor consulare ale României, în beneficiul cetățenilor români.

Totodată, anexa stabilește nivelul taxelor ce vor fi aplicate serviciilor oferite persoanelor fizice sau juridice străine, sumele fiind exprimate în euro.

Președintele susține că trimiterea legii spre reexaminare este justificată de crearea unui regim diferit între cetățenii români și cei străini privind plata anticipată a taxelor consulare pentru serviciile notariale, situație care ar putea genera nesiguranță și lipsă de previzibilitate.

El explică că această situație apare din lipsa unei definiții clare a termenului „străin”, nefiind precizat dacă se referă doar la cetățenii din afara Uniunii Europene sau include și cetățenii europeni, cei din Spațiul Economic European și din Elveția.

„Având în vedere dispoziţiile europene, este interzisă orice discriminare pe motiv de cetăţenie, între cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene în domeniul de aplicare a tratatelor. Aplicarea unor taxe consulare cetăţenilor statelor membre poate constitui o diferenţă de tratament nejustificată”, spune Nicuşor Dan.

Președintele explică că, deși legea vizată se aplică actelor notariale cu efect exclusiv în România, acestea pot fi totuși utilizate și în străinătate sau pot influența anumite norme sau domenii reglementate de Uniunea Europeană. Prin urmare, o diferențiere între cetățenii români și cei ai altor state membre ar putea încălca, chiar indirect, principiul nediscriminării consacrat de dreptul european.

Prin urmare, solicită clarificarea termenului „cetățeni străini” și a regimului aplicabil taxelor consulare și notariale, pentru a diferenția între cetățenii Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și ai Elveției și cei ai țărilor terțe, astfel încât să se evite orice conflict cu normele și principiile europene.

Referitor la utilizarea fondurilor obținute din taxe pentru repatriere, președintele subliniază că legea ar crea un cadru legislativ paralel, suprapunându-se și intrând în conflict cu normele deja existente care reglementează același domeniu.

„La nivelul misiunilor diplomatice se poate genera incertitudine în aplicarea normelor şi risc de interpretare divergentă”, adaugă el.

Președintele României, Nicușor Dan, a trimis Curții Constituționale și o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2024, care modifică procedurile de autorizare și intabulare a construcțiilor aferente infrastructurii de transport de interes național și metroului gestionat de Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex” – S.A.

Potrivit actului normativ contestat, pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național și cele de metrou administrate de Metrorex, dreptul de proprietate asupra construcțiilor se poate înscrie în cartea funciară pe baza autorizației de construire emise de Ministerul Transporturilor, a procesului-verbal de recepție a lucrărilor și a documentației cadastrale, fără obligativitatea eliberării certificatului de atestare a construcției.

Președintele Nicușor Dan arată că, deși legea urmărește simplificarea procedurilor și accelerarea implementării proiectelor de infrastructură, eliminarea procedurii de verificare a îndeplinirii condițiilor tehnice echivalează cu „lipsirea statului de un mecanism indispensabil de control tehnic”, ceea ce poate afecta siguranța publică, având în vedere numărul mare de utilizatori ai acestor infrastructuri.

În sesizarea sa, șeful statului subliniază că legea are un caracter individual, fiind concepută pentru a favoriza în mod direct Metrorex, și nu pentru aplicare generală, ceea ce încalcă principiul separației puterilor în stat. În plus, aceasta ar încălca și principiul constituțional al egalității în drepturi, fiind discriminatorie față de alte entități publice sau private care gestionează proiecte similare de interes național.

Curtea Constituțională urmează să analizeze sesizarea și să stabilească dacă legea poate fi aplicată în forma actuală sau dacă va fi declarată neconstituțională.