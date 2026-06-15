Problemele financiare se adâncesc la Metrorex. Compania a înregistrat pierderi de 312 milioane de lei

Metrorex a raportat o pierdere de peste 312 milioane de lei la finalul anului 2025, potrivit situațiilor financiare ale companiei. Rezultatul negativ a fost influențat de scăderea numărului de călători plătitori, de nivelul subvenției primite pentru serviciul public de transport și de constituirea unor ajustări pentru creanțe neîncasate. Datele vizează activitatea desfășurată pe parcursul anului trecut în rețeaua de metrou din București. Compania arată că veniturile proprii au crescut după majorarea tarifelor, însă acest avans nu a fost suficient pentru a compensa toate costurile înregistrate.

Metrorex a încheiat exercițiul financiar al anului 2025 cu o pierdere totală de 312,06 milioane de lei, în creștere cu 72,27% comparativ cu nivelul raportat la finalul anului 2024. Din această sumă, 203,4 milioane de lei reprezintă pierdere din activitatea de exploatare, iar 108,6 milioane de lei provin din activitatea de investiții.

Potrivit documentelor financiare ale companiei, rezultatul negativ a apărut în condițiile în care veniturile totale realizate au fost de 2,34 miliarde de lei, iar cheltuielile totale au ajuns la 2,65 miliarde de lei. În bugetul aprobat pentru anul 2025 era prevăzut un rezultat brut egal cu zero.

„Metrorex SA a înregistrat la data de 31.12.2025 un rezultat financiar reprezentând pierdere în sumă de 312.065.82 mii lei, rezultat obţinut ca diferenţă între veniturile totale realizate în valoare de 2.340.746,44 mii lei şi cheltuielile totale realizate în valoare de 2.652.812,26 mii lei. Faţă de bugetul Metrorex SA aprobat pentru 31.12.2025, în care era prevăzut un rezultat brut pe 0, pierderea înregistrată de companie la data de 31.12.2025 este în sumă de 312.063,82 mii lei în principal ca urmare a nerealizării veniturilor proprii din activitatea de transport călători cu metroul, ţinând seama că numărul călătorilor plătitori transportaţi realizat în anul 2025 a fost de 153.271.405 călători, cu circa 13% mai mic decât cel prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, de 176.000.000 călători, şi a înregistrării la poziţia bugetară ‘cheltuieli privind ajustările şi provizioanele’ a sumei de 260.553,89 mii lei reprezentând ajustări pentru creanţe neîncasate provenite în principal din penalităţi pentru nerealizarea obligaţiilor contractuale în contractul nr. 143/2020 încheiat cu Alstom Transport SA pentru livrare de trenuri de metrou”, se arată în document.

Compania precizează că alte cauze ale rezultatului negativ au fost nealocarea integrală a subvenției necesare pentru desfășurarea serviciului public de transport și acoperirea din venituri proprii a unor cheltuieli legate de întreținerea infrastructurii feroviare de metrou.

Situația financiară mai arată că activitatea de operare a generat un profit de 3,76 milioane de lei, însă acesta a fost depășit de pierderea de 207,19 milioane de lei din administrarea infrastructurii și de pierderea de 108,63 milioane de lei din activitatea de investiții.

„Metrorex SA a încheiat exerciţiul financiar al anului 2025 cu un rezultat brut negativ din activitatea de exploatare reprezentând pierdere în valoare de 23.433,22 mii lei, din care 3.765,13 mii lei profit din activitatea de operare şi 207.198,36 mii lei pierdere din activitatea de administrare infrastructură, şi cu rezultat brut negativ în valoare de 108.632,60 mii lei din activitatea de investiţii, astfel rezultatul brut pe societate este pierdere de 312.065,82 mii lei”, conform situaţiei financiare.

La finalul anului 2025, veniturile totale ale companiei s-au ridicat la 2,341 miliarde de lei, în scădere cu 26,96% comparativ cu anul precedent. În același timp, cheltuielile totale au coborât la 2,653 miliarde de lei, față de 3,386 miliarde de lei în 2024.

În cadrul veniturilor din exploatare, care au însumat 2,335 miliarde de lei, s-a remarcat o creștere de 31,72% a încasărilor din activitatea de transport. Evoluția a fost susținută de majorarea tarifelor aplicată de la 1 ianuarie 2025, când prețul unei călătorii a crescut de la 3 lei la 5 lei.

Astfel, veniturile proprii ale companiei au urcat la 390,21 milioane de lei, comparativ cu 296,23 milioane de lei în anul anterior. Cu toate acestea, cifra de afaceri realizată a fost de 1,263 miliarde de lei, reprezentând 90,19% din nivelul prevăzut în buget, care era de 1,401 miliarde de lei.

Diferența a fost generată în principal de numărul mai redus de pasageri transportați. Compania a înregistrat 153,27 milioane de călători plătitori, cu aproape 23 de milioane mai puțini decât estimarea inclusă în bugetul de venituri și cheltuieli.

„Veniturile din producţia vândută în valoare de 390.211,06 mii lei s-au realizat în proporţie de 73,96% având în vedere în principal înregistrarea veniturilor din transport călători cu metroul la 12 luni, în cuantum de 352.971,62 mii lei, mai mici cu 138.216,38 mii lei faţă de cele estimate la 12 luni, în sumă de 491.188 mii lei, ca urmare a realizării unui număr de călători la 12 luni (153.271.405 călători) mai mic decât cel estimat la 12 luni (176.000.000 călători)”, se menţionează în document.

Subvenția acordată pentru transportul de călători cu metroul a fost de 873 milioane de lei în 2025, sumă care a reprezentat aproximativ 43,64% din totalul cheltuielilor realizate pentru asigurarea serviciului public social de transport.

Datele financiare arată că, raportat la bugetul aprobat pentru anul trecut, cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 99,58%. Cheltuielile din exploatare s-au încadrat aproape integral în nivelul programat, în timp ce cheltuielile financiare au ajuns la 66,94% din valoarea prevăzută.

O componentă importantă a costurilor companiei a fost reprezentată de cheltuielile cu personalul, care au însumat 1,032 miliarde de lei. Din această valoare, 889,4 milioane de lei au fost salarii, incluzând atât salariile de bază, cât și sporurile, primele și alte bonificații acordate angajaților.

Totodată, Metrorex a alocat 49,64 milioane de lei pentru bonusuri, peste 91,8 milioane de lei pentru obligațiile către bugetul consolidat și aproape un milion de lei pentru cheltuielile aferente contractelor de mandat și structurilor de conducere.

Compania avea la 31 decembrie 2025 un număr de 4.973 de salariați, sub nivelul de 5.003 angajați prognozat în buget. În aceste condiții, cheltuielile de personal s-au situat la 97,72% din suma aprobată inițial pentru anul trecut.