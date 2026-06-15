Inteligența artificială poate schimba economia. Competențele digitale devin cheia accesului la locurile de muncă ale viitorului în Spania

Spania marchează patru decenii de la aderarea la Uniunea Europeană într-un moment în care o nouă transformare economică se conturează la nivel global. Deși țara are cea mai educată generație de tineri din istoria sa, rata șomajului în rândul acestora rămâne printre cele mai ridicate din Europa. În acest context, dezvoltarea competențelor în domeniul inteligenței artificiale este prezentată drept una dintre principalele condiții pentru creșterea competitivității economice și crearea de noi oportunități profesionale. Specialiștii atrag atenția că modul în care va fi utilizată această tehnologie va influența direct piața muncii și ritmul de dezvoltare al economiei spaniole.

La 40 de ani de la semnarea tratatului prin care Spania și-a consolidat apartenența la proiectul european, dezbaterea publică se mută către următoarea mare tranziție economică, cea determinată de inteligența artificială. Dacă integrarea europeană a reprezentat motorul dezvoltării pentru generațiile anterioare, specialiștii consideră că adaptarea la economia bazată pe tehnologiile AI va deveni factorul decisiv pentru generațiile actuale.

În prezent, tinerii intră pe o piață a muncii aflată într-o transformare accelerată. Potrivit unui raport recent, aproximativ 22% dintre locurile de muncă de nivel de intrare din Spania solicită deja competențe de inteligență artificială, în special în domenii precum marketingul digital, logistica și serviciile financiare.

Experții avertizează că lipsa accesului la aceste competențe poate limita perspectivele profesionale ale unei generații care beneficiază de cel mai ridicat nivel de educație din istoria țării. În același timp, aceștia subliniază că impactul inteligenței artificiale asupra economiei și pieței muncii nu este predeterminat.

„Modul exact în care IA ne va afecta viețile, locurile de muncă și economia este ceva ce noi, ca societate, putem modela”.

Deși dezbaterea publică este adesea dominată de temeri privind pierderea locurilor de muncă, experiențele istorice arată că marile revoluții tehnologice au schimbat natura activităților profesionale, fără a elimina în totalitate nevoia de forță de muncă.

Un exemplu invocat frecvent este cel al radiologiei. În urmă cu un deceniu, numeroși analiști anticipau că inteligența artificială va înlocui specialiștii din domeniu. În realitate, cererea pentru acești profesioniști a crescut, iar tehnologia a fost utilizată pentru automatizarea sarcinilor repetitive, permițând medicilor să acorde mai mult timp activităților care necesită expertiză umană și interacțiune directă cu pacienții, scrie Politico.

Impactul economic al inteligenței artificiale este considerat semnificativ la nivel european, însă beneficiile depind de gradul efectiv de implementare a tehnologiei în mediul de afaceri.

Estimările arată că utilizarea pe scară largă a inteligenței artificiale ar putea contribui cu până la 1,2 trilioane de euro la produsul intern brut al Uniunii Europene în următorii zece ani. Totuși, între potențial și realitate există încă o diferență importantă.

În prezent, aproximativ 55% dintre marile companii europene utilizează soluții bazate pe inteligență artificială, în timp ce doar 17% dintre întreprinderile mici și mijlocii au făcut acest pas. Astfel, tocmai firmele care ar putea obține cele mai mari câștiguri de productivitate folosesc cel mai puțin aceste tehnologii.

Un exemplu prezentat din Spania vine din provincia Teruel, unde cultivatorii de măslini au început să folosească instrumente de inteligență artificială pentru modernizarea proceselor agricole, creșterea sustenabilității și dezvoltarea unor noi oportunități economice pentru comunitățile rurale.

Potrivit specialiștilor, extinderea unor astfel de proiecte la nivel național ar putea accelera transformarea digitală a economiei spaniole și ar putea reduce decalajele dintre regiunile urbane și cele rurale.

Pentru ca beneficiile inteligenței artificiale să fie valorificate la scară largă, experții susțin necesitatea unei strategii bazate pe cercetare, formare profesională și reguli clare pentru mediul de afaceri.

Prima prioritate vizează monitorizarea continuă a schimbărilor de pe piața muncii. Economiștii și reprezentanții industriei sunt chemați să identifice domeniile în care apar noi cerințe profesionale și competențele care devin esențiale pentru angajare.

În paralel, deficitul de specialiști reprezintă deja o problemă pentru companiile spaniole. Aproape trei sferturi dintre întreprinderile mici din Spania întâmpină dificultăți în recrutarea candidaților care dețin competențe în domeniul inteligenței artificiale.

Pentru reducerea acestui decalaj, au fost lansate programe dedicate dezvoltării competențelor digitale. Printre acestea se numără Certificatul Profesional Google AI, disponibil în limba spaniolă, precum și inițiative dezvoltate împreună cu organizații educaționale pentru pregătirea studenților aflați la finalul studiilor.

De asemenea, în Sevilla sunt derulate programe de formare destinate migranților, cu scopul de a le facilita integrarea pe piața muncii și accesul la oportunitățile generate de economia digitală.

O altă componentă esențială este cadrul de reglementare. Specialiștii consideră că normele europene trebuie să ofere companiilor predictibilitate și siguranță juridică pentru investiții, fără a crea bariere suplimentare în calea inovării.

În acest context, viitorul pachet legislativ european Digital Omnibus este privit ca o oportunitate de simplificare a regulilor și de stimulare a investițiilor în tehnologii bazate pe inteligență artificială, menținând în același timp standardele privind protecția datelor și securitatea cibernetică.

La fel cum aderarea la Uniunea Europeană a reprezentat un punct de cotitură pentru dezvoltarea economică a Spaniei în urmă cu patru decenii, susțin promotorii acestei viziuni, adoptarea pe scară largă a inteligenței artificiale poate deveni următorul mare motor de creștere economică și competitivitate pentru țară.