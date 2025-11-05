Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a spus că lucrările de consolidare a planșeului de la Piața Unirii ar putea fi întârziate din cauza banilor neplătiți din programul „Anghel Saligny”. El a precizat că din 150 de milioane de lei doar 10 milioane au fost plătite până acum.

Primarul Sectorului 4 a cerut Guvernului condus de Ilie Bolojan să achite facturile restante pentru șantier, avertizând că lucrările ar putea fi afectate dacă plățile nu se fac repede. Băluță a spus că nimic din ce s-a făcut pe șantier de la începutul lunii iunie nu a fost plătit.

El a explicat că primăria a depus facturi de aproximativ 150 de milioane de lei la Ministerul Dezvoltării, dar până acum s-au plătit doar 10 milioane, mai ales pentru proiectare. Daniel Băluță a adăugat că finanțarea lucrărilor vine prin programul „Anghel Saligny” și speră că premierul Ilie Bolojan va interveni rapid pentru a nu opri șantierul.

„Pe componenta lucrativă, nimic din ce s-a întâmplat din luna iunie în șantier până la această oră nu a fost plătit. Sunt convins că domnul Bolojan va lua toate măsurile necesare, astfel încât să nu pună în pericol derularea lucrărilor”, a precizat el la RFI.

Daniel Băluță a spus că nu se simte sabotat de Guvern și că ar fi ipocrit să afirme asta. El a explicat că nu crede că a crea un conflict ar ajuta la continuarea lucrărilor la planșeu. Primarul a confirmat că constructorul a tras un „semnal de alarmă” privind posibila oprire a lucrărilor, dar s-a arătat optimist că problema va fi rezolvată curând, precizând că nu este în interesul nimănui să abandoneze șantierul.

„Nu, nu simt că mă sabotează, aș fi un ipocrit să spun lucrul acesta. Nu cred că a genera un conflict este o soluție pentru a continua lucrările la planșeu. Nu este în interesul nimănui să abandonăm un astfel de șantier”, a specificat el.

Daniel Băluță consideră că Bucureștiul arată prost și că infrastructura orașului, cum ar fi rețelele de apă, gaz și canalizare, este veche și are nevoie urgentă de înlocuire.

„Arată rău Capitala României. Sunt mai multe paliere. Imaginați-vă că este o casă a cărei infrastructură, rețeaua de apă, rețeaua de gaz, rețeaua de canalizare, toate acestea se găsesc într-o suferință majoră, ele sunt foarte vechi și trebuiesc înlocuite, pentru că nu mai sunt de mult, cel puțin o parte dintre ele, funcționale”, a punctat el.

El a explicat că pentru traficul din București unele măsuri se pot lua rapid, cum ar fi reducerea tonajului pe anumite drumuri, dar cele mai importante sunt finalizarea șoselei de centură, a inelului median și a radialelor. Băluță a zis că trebuie schimbate rapid liniile de tramvai și extinsă cât mai repede rețeaua de metrou. El a menționat proiectele pentru magistrala M2, care se va prelungi până la comuna Berceni, și magistrala M4, pentru care lucrările vor începe curând, incluzând 14 stații între Gara de Nord și Gara Progresul.

„Unele măsuri sunt rapide, măsurile de interzicere sau de reducere a tonajului sunt unele dintre acestea, dar mai importantă este finalizarea șoselei de centură, a inelului median, a radialelor, ne interesează să schimbăm cât mai repede liniile de tramvai, ne interesează să generăm și să finalizăm cât mai repede proiectele de extindere a rețelei de metrou, cum îl avem de exemplu metroul magistrala M2, cu stația noastră de la Tudor Arghezi, M2 se va extinde cu încă trei stații, până în comuna Berceni, magistrala M4 de metrou, pe care deja am atribuit-o și lucrările vor începe într-un timp foarte scurt, 14 stații de metrou, Gara de Nord-Gara Progresul”, a specificat el.

Referitor la trotinetele electrice, Băluță a spus că ar întreba cetățenii printr-un referendum local, așa cum a mai făcut în trecut pentru alte decizii legate de autorizații sau bugete, pentru a găsi o soluție rapidă și legitimă care să reflecte dorința oamenilor.