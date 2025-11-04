În județul Bihor, Ilie Bolojan este văzut drept una dintre cele mai puternice figuri politice din ultimele două decenii. De-a lungul carierei sale, a fost descris ca un strateg atent, capabil să își construiască o imagine de administrator eficient și pragmatic.

Totuși, potrivit unor surse locale, succesul său nu s-ar fi bazat doar pe rezultate administrative, ci și pe o rețea de relații consolidate cu influenți oameni de afaceri, între care s-ar fi aflat și frații Micula.

Ascensiunea lui Bolojan a fost treptată. A debutat ca simplu consilier local, apoi județean, urcând pas cu pas în ierarhia Partidului Național Liberal, scrie România TV.

În perioada de început, cariera sa a fost strâns legată de senatorul Cornel Popa, o figură influentă în politica bihoreană și văr al fraților Micula. Această legătură de familie avea să devină, potrivit presei locale, o poartă de intrare pentru Bolojan în cercurile economice și politice care contau cu adevărat în județ.

În anii 2000, Cornel Popa, fost profesor în mediul rural, a preluat controlul asupra organizației PNL Bihor. Sub recomandarea sa, Ilie Bolojan a fost promovat la nivel central.

În 2004, în timpul guvernului Tăriceanu, Bolojan a fost numit Secretar General al Guvernului, o funcție-cheie în aparatul executiv. O numire care, potrivit surselor politice din acea perioadă, ar fi fost susținută și prin relațiile economice pe care frații Micula le aveau la București.

În presa bihoreană, numirea sa a fost intens comentată. În campania electorală din 2008, adversarii politici din PDL îl acuzau că ar fi „omul fraților Micula”, iar în paginile ziarelor locale apărea porecla „Bolo-Sifonolo”, o aluzie la presupusa apropiere față de mediul de afaceri controlat de aceștia.

De-a lungul carierei, Ilie Bolojan și-a consolidat reputația de administrator eficient, dar au existat și momente tensionate, marcate de anchete și suspiciuni de corupție.

Deși nu a fost inculpat definitiv în vreun dosar penal, surse din presă au speculat despre relațiile sale cu foști oficiali ai serviciilor secrete, printre care și generalul Florian Coldea, originar din județul Arad, vecin cu Bihorul.

Conexiunile politice au fost adesea invocate și în legătură cu Ludovic Orban, actual consilier prezidențial, descris drept un apropiat al premierului.

Orban fusese anterior asociat cu avocatul Doru Trăilă, cunoscut pentru colaborările sale cu foști ofițeri SRI implicați în diverse anchete publice. Această rețea de relații politice și economice a creat, potrivit jurnaliștilor de investigație, un cadru favorabil pentru ascensiunea lui Bolojan și consolidarea puterii sale în PNL.

În perioada anilor 2000, frații Ioan și Viorel Micula au fost printre cei mai importanți investitori din județ. Portofoliul lor cuprindea terenuri, hoteluri, fabrici și complexe turistice, iar deciziile economice din zonă treceau adesea prin filtrul intereselor lor.

Potrivit jurnaliștilor locali, în acea perioadă, „nimic semnificativ nu se întâmpla în Bihor fără ca Frații – cum erau numiți în mod curent – să fie consultați”.

În 2000, Consiliul Județean Bihor a înființat societatea Transilvania Tour Băile Felix, o colaborare între administrația locală și cinci firme controlate de Micula.

Consiliul venea în asociere cu patrimoniul Complexului Crișana, unul dintre cele mai valoroase active turistice din zonă. Inițial, administrația deținea pachetul majoritar de acțiuni, însă, până în 2007, majoritatea acestora au fost vândute către firmele fraților Micula, Consiliul Județean rămânând cu doar 9% din participație.

În perioada în care a fost primar al municipiului Oradea, Ilie Bolojan a fost implicat în mai multe proiecte de modernizare urbană. Printre acestea, s-au numărat și inițiative care au vizat reabilitarea a două hoteluri importante din oraș, ambele deținute de frații Micula.

Deciziile de finanțare publică au fost justificate prin necesitatea dezvoltării turismului local, însă criticii au susținut că ele au favorizat în mod direct afacerile celor doi investitori.

Fluxul de fonduri publice către companiile fraților Micula nu s-a oprit aici. În perioada guvernării Orban, în care Bolojan ocupa funcția de prim-vicepreședinte al PNL, statul român a plătit către companiile acestora aproximativ 400 de milioane de euro, sumă rezultată dintr-o decizie internațională privind despăgubiri.

Tranzacția a devenit ulterior obiectul unei anchete, iar mai multe firme din grupul Micula au fost vizate de percheziții în cadrul investigației.