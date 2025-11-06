Joi, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că până la sfârșitul acestui an va fi posibilă circulația pe autostradă între București și Adjud.

„Acum 2 săptămâni am deschis tronsonul de la Mizil la Pietroasele, urmând ca până la sfârșitul acestei luni să dăm în trafic pe Pietroasele – Buzău, deci vorbesc de sfârșitul lunii noiembrie. Asta presupune că vom ajunge de la București până la Focșani, dar pe autostradă, iar până la finalul anului avem în vedere să dăm în trafic până la Adjud – Răcăciunii. Deci vom ajunge până la Adjud până la finalul anului, nu doar până la Focșani”, a declarat ministrul Transporturilor.

Ionuț Ciurea, directorul Asociației Pro Infrastructura, a subliniat că termenul inițial prevedea finalizarea lucrărilor până la Pașcani în cursul acestui an.

Ionuț Ciurea a explicat că lucrările la autostrada A7 vor ajunge anul acesta până la Focșani Nord și, cel mai probabil, până la Adjud Nord, însă nu și la Răcăciuni. El a menționat că termenul asumat inițial pentru finalizarea până la Pașcani nu va fi respectat, estimând că tronsonul va fi extins gradual în primăvară sau vară. De asemenea, a subliniat că, pentru a nu pierde finanțarea nerambursabilă din PNRR, este necesar ca autostrada să fie terminată până la Săbăoani cel târziu în august 2026.

„Vreau să confirm și să clarific un lucru, într-adevăr ajungem la Focșani, eu sper în 2-3 săptămâni cel mai târziu, dacă nu la sfârșitul acestei luni, la început de decembrie, anul acesta ajungem la Focșani Nord. De la Focșani Nord, domnul ministru a spus ori Adjud ori Răcăciuni, va fi Adjud Nord. De la Adjud Nord până la Răcăciuni mai sunt niște kilometri și nu o să ajungem anul ăsta la Răcăciuni. Răcăciuni este undeva la jumătatea distanței dintre Adjud și Bacău sud. Noi trebuia să ajungem acum în noiembrie la Pașcani, dar n-o să ajungem. O să ajungem la Adjud și sper ca în primăvară să ajungem ori la Răcăciuni, ori poate undeva prin vară la Bacău. Termenul PNRR pentru cele șase loturi de la Focșani la Pașcani este final de august 2026, nu decembrie. Ca să nu pierdem niciun ban pe partea de autostrăzi pe cele cinci loturi de la Focșani la Săbăoani care au fost scoase din zona de împrumut PNRR și puse pe zona de grant, adică fonduri nerambursabile, trebuie să ajungem cu A7 în august 2026 la Săbăoani”, spune Ciurea.

Ministrul Transporturilor a detaliat, de asemenea, sursele de finanțare pentru segmentele autostrăzilor A7 și A8 care nu mai fac parte din PNRR.

„Mai avem în vedere pentru capătul de pe A7, dacă ne referim aici la Pașcani-Suceava este licitat, acest tronson va intra pe programul SAFE. Estimez că în 2-3 săptămâni vom și închide discuțiile pe acest program, știind clar ce putem acoperi și care este suma care nu este alocată, estimăm undeva la 4-5 miliarde. Mai avem de la Suceava la Siret, acolo avem ultimul tronson format din trei segmente teoretic, două de autostradă e și unul de drum expres. Am avut discuții să facem toate cele trei segmente la profil de drum expres. În felul acesta grăbim și execuția și costurile vor fi semnificativ diminuate”, a spus Ciprian Șerban.

Ministrul a explicat că lucrările rămase în cadrul PNRR vor fi finalizate până în august 2026, iar tronsoanele care nu se încadrau în termen vor fi finanțate prin programul SAFE, inclusiv cele două loturi ale autostrăzii A8. El a adăugat că nu este necesară includerea acestora în alte programe de finanțare, întrucât resursele sunt deja asigurate.