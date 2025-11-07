Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor din Germania, Patrick Schnieder, și de ministrul Digitalizării, Karsten Wildberger, alături de președintele Autorității Federale pentru Transporturi Auto (KBA), Richard Damm.

Cei trei au prezentat aplicația i-Kfz, prin care certificatul de înmatriculare („Fahrzeugschein”) devine valid și în format digital.

Ministerul Transporturilor precizează că documentul digital este „simplu, sigur și mereu la îndemână pe smartphone”. Acesta conține aceleași informații ca varianta pe hârtie — datele tehnice ale vehiculului și informațiile despre proprietar — și poate fi prezentat la controalele rutiere sau atunci când mașina este închiriată.

Aplicația este disponibilă pentru Android și iOS și permite adăugarea certificatului auto digital prin autentificare cu buletinul electronic. Utilizatorul se identifică online, apoi descarcă documentul direct în aplicație. Alternativ, la momentul înmatriculării, poate primi un cod QR care permite descărcarea ulterioară.

Certificatul poate fi transferat și unei alte persoane, de exemplu atunci când vehiculul este împrumutat, însă doar titularul inițial are dreptul să facă acest lucru. Potrivit KBA, aplicația verifică automat la fiecare pornire dacă datele sunt actualizate, inclusiv cele legate de inspecțiile tehnice.

Clubul auto german ADAC a transmis că pentru șoferi, digitalizarea aduce „o reală ușurare”, întrucât la controale „trebuie doar să arate telefonul”. Totuși, autoritățile recomandă păstrarea formei pe hârtie, mai ales pentru deplasările în străinătate, unde documentul fizic rămâne obligatoriu, transmite Ziarul Românesc.

Guvernul federal intenționează să introducă și permisul de conducere digital până la sfârșitul anului 2026, cu patru ani înainte de termenul stabilit de Uniunea Europeană. Acesta va înlocui obligația de a purta permisul fizic atunci când se conduce pe teritoriul Germaniei.

Ministrul Karsten Wildberger a anunțat, de asemenea, lansarea unui „portofel digital” (Digital Wallet), programată pentru începutul lui 2027. Acesta va permite stocarea pe telefon a documentelor oficiale precum buletinul de identitate, permisul de conducere și certificatul auto, dar și a unor documente private – utile, de exemplu, pentru deschiderea unui cont bancar sau semnarea unui contract.

Sindicatul Poliției Germane (GdP) a salutat introducerea certificatului digital, considerând-o un pas esențial către modernizarea controalelor și reducerea birocrației.

Totuși, polițiștii avertizează că lipsa unei instruiri unitare la nivel federal și posibilele riscuri de falsificare a documentelor digitale pot genera dificultăți în implementarea noilor reguli.