Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis joi că măsurile implementate în vara acestui an au avut un impact direct asupra gestionării concediilor medicale. Potrivit datelor prezentate, numărul certificatelor medicale acordate în perioada iulie–septembrie 2025 a scăzut cu peste 200.000 față de aceeași perioadă din 2024.

„310 milioane de lei economisiți din bugetul de concedii medicale, bani care rămân acolo unde trebuie: pentru pacienți și pentru sistemul medical”, a declarat Rogobete, subliniind că reducerea abuzurilor în eliberarea concediilor medicale permite redirecționarea resurselor către nevoile reale ale sistemului de sănătate.

Ministrul a precizat că, în prima jumătate a anului 2025, reducerea numărului de concedii medicale era modestă, de aproximativ 3%, însă din luna iulie – când noile reguli au fost aplicate ferm – tendința s-a schimbat rapid.

„Am spus de multe ori că nu este corect să plătim concedii medicale inventate și că nu pot fi de acord să luăm de la pacienți pentru a plăti vacanțele unora.

Rezultatele măsurilor adoptate în această vară se văd deja: în perioada iulie–septembrie 2025, s-au acordat cu peste 200.000 de concedii medicale mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut. 310 milioane de lei economisiți din bugetul de concedii medicale, bani care rămân acolo unde trebuie: pentru pacienți și pentru sistemul medical.

Dacă în perioada ianuarie–iunie 2025 se observă o scădere de doar 3% (…), începând cu luna iulie, când măsurile au fost ferme și fără echivoc, lucrurile s-au schimbat rapid! Deci, SE POATE!”, a afirmat Rogobete.

Ministrul a subliniat că tendința de reducere a concediilor „fără fundament medical” s-a accentuat vizibil în ultimele luni.

„Se observă o scădere constantă a concediilor fără fundament medical, dar și o reducere de aproape 28% pentru lunile iulie–septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Este o confirmare a faptului că fenomenul abuzurilor este în retragere.”

Rogobete a explicat că măsurile legislative adoptate în iulie, combinate cu controalele desfășurate în unitățile sanitare și cabinetele medicale unde se eliberau un număr ridicat de concedii, au avut un efect direct asupra disciplinei financiare din sistem.

„Fenomenul începe să se tempereze, iar resursele financiare se întorc acolo unde este cu adevărat nevoie de ele. Mulțumesc Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru colaborarea excelentă în acest demers. Mulțumesc domnului președinte Horațiu Moldovan pentru comunicarea constantă și parteneriatul corect pe care îl avem. Vom continua controalele și verificările. Vom continua să apărăm un principiu simplu: responsabilitate și corectitudine în sistemul de sănătate.”, a mai transmis ministrul.

Ministerul Sănătății a anunțat în iulie o serie de măsuri pentru limitarea abuzurilor în acordarea concediilor medicale, inclusiv controale extinse la cabinetele care eliberau un număr neobișnuit de mare de certificate. Autoritățile au vizat, totodată, digitalizarea procesului și verificarea mai atentă a cazurilor suspecte.

Potrivit datelor centralizate de CNAS, România cheltuia anual peste 6 miliarde de lei pentru concedii medicale, iar creșterea accentuată din ultimii ani a determinat necesitatea unor reforme în modul de acordare și verificare a acestor drepturi.

Cuvinte-cheie: Alexandru Rogobete, Ministerul Sănătății, concedii medicale, CNAS, abuzuri, buget sănătate, economii, controale, reformă medicală, Horațiu Moldovan.