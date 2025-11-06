Ministrul Alexandru Rogobete a declarat că noul instrument va fi conceput pentru a oferi o imagine clară asupra problemelor din sistemul sanitar.

Prin intermediul platformei, Ministerul Sănătății va adresa periodic întrebări specifice diferitelor categorii profesionale — asistenți medicali, medici rezidenți, psihologi sau manageri de spitale — dar și pacienților, ale căror experiențe vor fi analizate atent.

Ministrul a subliniat că dorește o schimbare bazată pe dialog și pe contribuția directă a celor implicați: atât personalul medical, cât și pacienții.

„Pentru mine contează atât vocea sistemului medical, cât și vocea pacientului. Periodic vor fi întrebări dedicate pentru asistenții medicali — să ne spună ce nu funcționează și ce ar dori să schimbăm. Vor fi întrebări pentru medicii rezidenți, dar și pentru pacienți, ale căror experiențe din spitale vor fi analizate cu atenție”, a declarat Alexandru Rogobete într-o postare pe Facebook.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, ministrul a precizat că nu urmărește schimbări impuse de sus, ci transformări care să plece din interiorul sistemului. A insistat asupra ideii că fiecare reformă trebuie să reflecte nevoile reale ale celor care muncesc în sănătate și ale celor care beneficiază de serviciile medicale.

El a subliniat că, dincolo de infrastructură și echipamente, sistemul medical are nevoie de empatie, comunicare și sprijin reciproc între personalul medical și pacienți.

„Nu vreau să fac schimbări în sănătate doar pentru că «așa trebuie» sau «așa spun unii că e bine». Vreau ca fiecare schimbare să țină cont de voi — de cei care lucrați zi și noapte în sistemul de sănătate, dar și de pacienții care beneficiază de el. Da, sistemul nostru este uneori imperfect. Dar tocmai de aceea suntem aici — să-l facem mai bun, mai empatic și mai uman”, a continuat Alexandru Rogobete.

Rogobete a mai arătat că medicii, asistentele și întreg personalul sanitar trebuie să știe că nu sunt singuri și că autoritățile sunt alături de ei. Ministrul a reamintit motto-ul său, „încrederea ne face bine”, explicând că acest principiu stă la baza proiectului de digitalizare participativă.