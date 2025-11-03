Colegiul Medicilor a instituit prin Codul de Deontologie Medicală reguli care împiedică răspândirea informațiilor nevalidate științific, reglementează modul în care inteligența artificială poate fi folosită în practica medicală și garantează pacienților posibilitatea de a solicita o opinie medicală suplimentară.

Noua versiune a Codului de Deontologie Medicală, aprobată de Adunarea Generală Națională a Colegiului Medicilor din România, stabilește standarde actualizate privind etica și conduita profesională în domeniul medical.

Începând cu 1 ianuarie 2026, Codul va fi aplicabil și va introduce norme actualizate pentru telemedicină, modul de utilizare a rețelelor sociale și restricțiile privind folosirea inteligenței artificiale în practica medicală.

„Noul Cod a fost actualizat şi adaptat în concordanţă cu standardele europene, prevederile legislative actuale şi evoluţia medicinei, pentru a răspunde noilor provocări din practica medicală, dar şi pentru a consolida respectul pentru pacienţi, respectul pentru medici şi încrederea publică în profesia medicală”, a anunţat CMR, luni, într-un comunicat de presă, distribuit pe pagina sa de Facebook.

Având în vedere proliferarea pe internet a sfaturilor și opiniilor medicale nefondate, noul Cod are ca obiectiv principal apărarea drepturilor pacienților și consolidarea încrederii societății în profesionalismul medicilor.

„Noul Cod de Deontologie Medicală aduce în atenţie principiul medicinei bazate pe dovezi ştiinţifice”, se precizează în document.

Se precizează că medicii trebuie să urmeze principiile medicinei bazate pe dovezi și să transmită informații medicale fundamentate științific, acceptate de comunitatea academică și corecte din punct de vedere legal, ținând cont de specialitatea și competențele lor.

Codul subliniază că medicii nu au voie să își folosească statutul profesional pentru a legitima informații nevalidate științific.

„Astfel, constituie fapte nedeontologice folosirea autorităţii profesionale a medicului pentru a acredita informaţii neverificate, pseudoştiinţifice ori contrare cunoştinţelor medicale actuale, nefundamentate pe dovezi ştiinţifice sau pe adevăr ştiinţific verificabil, cu potenţial de a afecta sănătatea publică”, se subliniază comunicatul CMR.

Noul cod pune accent pe menținerea autonomiei profesionale a medicilor, subliniind că nici constrângerile administrative sau financiare nu trebuie să primeze asupra calității actului medical și siguranței pacientului.

„Relaţia medic-pacient este exclusiv profesională şi are la bază competenţa medicului şi respectarea de către pacient a recomandărilor medicale în urma consimţământului informat. Totodată, medicul curant are datoria de a respecta dreptul pacientului la o a doua opinie medicală”, precizează CMR.

Documentul precizează că medicii au responsabilitatea de a oferi îngrijiri paliative și terminale tuturor pacienților aflați în fază terminală, fără discriminare, respectând recomandările europene și cadrul legal existent.

Codul introduce reguli clare privind prezența medicilor în spațiul public și pe rețelele sociale, având ca scop păstrarea reputației profesionale.

„Informaţiile transmise în spaţiul public trebuie să fie corecte, verificabile şi neutre, eliminând promisiunile, comparaţiile sau orice formă de publicitate care ar putea afecta demnitatea profesiei. În acelaşi timp, sunt clarificate canalele de comunicare acceptate şi se stabilesc norme de responsabilitate pentru utilizarea reţelelor sociale”, precizează Colegiul Medicilor.

De asemenea, Codul stipulează că medicii nu pot denigra colegii, iar conflictele profesionale trebuie rezolvate prin procedurile de conciliere organizate de comisiile de litigii ale Colegiilor teritoriale.

Documentul introduce pentru prima dată o definiție clară a telemedicinei și stabilește reguli etice pentru aplicarea acesteia, punând accent pe protecția datelor pacienților și pe necesitatea obținerii consimțământului informat.

Codul clarifică și rolul inteligenței artificiale în domeniul medical, indicând că AI poate servi doar ca suport, fără a înlocui judecata și deciziile clinice ale medicului.

Prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, a evidențiat că noul document marchează o etapă semnificativă în actualizarea instituției și în întărirea poziției CMR în cadrul sistemului de sănătate.