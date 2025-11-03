În cursul zilei de luni, 3 noiembrie, Ministerul Educației a publicat deja primele modele de subiecte pentru examenul de anul viitor. Acestea sunt primele modele actualizate cu noile cerințe anunțate de autorități, scopul lor fiind acela de a-i familiariza pe elevi cu formatul acesta.

Modelele pentru Bacalaureat 2026 pot fi vizualizate mai jos.

Model BAC 2026 Limba și Literatura Română

Model BAC 2026 Limba și Literatura Română pentru școlile cu predare în limba maghiară

Model BAC 2026 Limba și Literatura germană maternă

Model BAC 2026 Mate – Info

Model BAC 2026 Istorie

Model BAC 2026 Biologie

Model BAC 2026 Chimie

Model BAC 2026 Științe Sociale

Model BAC 2026 Georgrafie

Model BAC 2026 Fizică

Model BAC 2026 Informatică

Candidații se pot înscrie pentru sesiunea iunie–iulie 2026 între 2 și 4 iunie 2026. Pentru elevii din clasele a XII-a și a XIII-a, cursurile se vor finaliza pe 4 iunie 2026.

Potrivit calendarului ce va fi publicat în Monitorul Oficial, examenele scrise ale Bacalaureatului sunt programate să debuteze la sfârșitul lunii iunie.

Ministerul păstrează organizarea esențială a examenelor, însă cadrele didactice observă că, la limba română, subiectele vor fi mai aplicate, cu texte mai sofisticate, insistând pe argumentarea logică și pe abilități reale de comunicare, în timp ce la științele exacte se vor regăsi sarcini care implică integrarea mai multor discipline.

Potrivit unor surse din domeniu, la matematică accentul va fi pus mai mult pe gândirea logică și pe stăpânirea conceptelor, nu doar pe aplicarea mecanică a formulelor.

În cazul istoriei, se remarcă o echilibrare mai clară între epoca medievală și cea contemporană, în timp ce la biologie și chimie subiectele includ tot mai multe cerințe de analiză și corelare a informațiilor.

Și în acest an, elevii vor avea posibilitatea să consulte online lucrările de Bacalaureat imediat după publicarea rezultatelor preliminare, înainte de a depune eventualele contestații.

Măsura a fost implementată pentru a crește transparența procesului și pentru a limita contestațiile fără temei. Accesul elevilor la lucrări se face printr-o platformă protejată, utilizând codul individual atribuit fiecărui candidat.