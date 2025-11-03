Elevii din întreaga țară revin luni, 4 noiembrie, în bănci, după vacanța de o săptămână, conform structurii anului școlar 2025-2026, aprobată de Ministerul Educației și Cercetării. Noul an școlar este organizat pe module de învățare și perioade de vacanță, astfel încât timpul de studiu să fie echilibrat cu momentele de odihnă și recreere.

Potrivit calendarului oficial, anul școlar începe pe 8 septembrie și se desfășoară în mai multe intervale de cursuri, printre care perioadele de la începutul lunii septembrie până la sfârșitul lunii octombrie, de la începutul lunii noiembrie până înainte de Crăciun și de la începutul lui ianuarie până în februarie, în funcție de decizia fiecărui inspectorat școlar. Cursurile continuă după vacanța de iarnă și, ulterior, în perioada martie–aprilie, pentru ca anul școlar să se încheie la mijlocul lunii iunie, în funcție de nivelul de studiu.

Vacanțele sunt gândite astfel încât să ofere pauze regulate elevilor: cea de o săptămână din februarie va fi stabilită de fiecare inspectorat județean, vacanța de primăvară va începe în aprilie, iar vacanța de vară va dura din 20 iunie până pe 6 septembrie 2026. Durata anului școlar diferă în funcție de nivel: clasele a XII-a zi și a XIII-a seral sau cu frecvență redusă vor încheia cursurile în prima săptămână a lunii iunie, clasa a VIII-a la mijlocul lunii iunie, iar filiera tehnologică și învățământul profesional vor termina în ultima săptămână a lunii iunie.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în intervalul 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, la alegerea fiecărei școli, iar în situații speciale, inspectoratele școlare pot aproba modificări ale structurii anului școlar cu avizul Ministerului Educației, doar dacă solicitările sunt motivate și aprobate de consiliile reprezentative ale părinților.

Părinții elevilor care încep să-și facă planurile pentru finalul de an, au parte de vești excelente. Luna decembrie vine cu un alt cadou: 1 decembrie – Ziua Națională a României cade într-o zi de luni, oferind românilor un prim weekend prelungit chiar la începutul lunii.

De altfel, finalul anului 2025 și începutul anului 2026 este unul extrem de generos: două weekenduri lungi, zile libere legale și posibilitatea unei minivacanțe de până la zece zile consecutive – totul doar cu puțină planificare.

În 2025, Crăciunul pică într-o zi de joi (25 decembrie), iar a doua zi, vineri (26 decembrie), este de asemenea liberă prin lege. Astfel, angajații se vor bucura de o pauză de patru zile, între 25 și 28 decembrie, fără să fie nevoie să își ia concediu.

Nici începutul anului 2026 nu se lasă mai prejos. 1 și 2 ianuarie (joi și vineri) sunt zile libere legale, ceea ce înseamnă că prima săptămână din noul an începe cu un weekend de patru zile.