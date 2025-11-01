Potrivit articolului 26 din metodologie, primele plăți pentru anul școlar 2025–2026 vor fi realizate pe 20 noiembrie, acoperind lunile septembrie și octombrie. Bursele vor fi acordate în continuare, lunar, la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Dacă ziua de 20 cade într-o zi nelucrătoare, plata se va face în ultima zi lucrătoare anterioară. În fiecare lună, unitățile de învățământ trebuie să transmită către inspectoratele școlare situația beneficiarilor și sumele estimate până la data de 20, iar inspectoratele raportează mai departe Ministerului Educației până la data de 25.

Valoarea bursei de merit este de 450 de lei, dar suma efectiv încasată poate fi mai mică, întrucât se calculează proporțional cu numărul de zile de cursuri din lună.

Formula utilizată pentru lunile care includ vacanțe este: (CB / NZL) × (NZL – NZV), unde CB reprezintă cuantumul bursei, NZL numărul de zile lucrătoare, iar NZV numărul de zile de vacanță, potrivit Edupedu.ro.

Conform regulamentului, bursele de merit se acordă pentru cel mult 15% dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu care au media generală din anul anterior de minimum 9,00 și calificativul „foarte bine” la purtare.

Elevii din clasele a V-a pot primi bursă pe baza mediilor obținute în primele două intervale de cursuri din anul în curs, iar cei din clasa a IX-a – în funcție de media de admitere.

Totodată, pot primi bursă suplimentar elevii care au obținut premii la olimpiadele școlare naționale sau internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

Calculul numărului de beneficiari se face prin rotunjirea procentului de 15% la cel mai apropiat număr întreg superior, iar pentru liceele vocaționale sunt aplicate reguli specifice de calcul al mediei.

Elevii care acumulează zece sau mai multe absențe nemotivate într-o lună pierd dreptul la bursă pentru luna respectivă. De asemenea, dacă nu mai îndeplinesc condiția notei maxime la purtare, bursa nu se acordă.

Bursa de merit se poate cumula cu bursa socială sau cu bursa tehnologică, care au un cuantum de 300 de lei lunar.

Începând cu acest an școlar, bursele de performanță și cele de reziliență au fost eliminate, rămânând active doar bursele de merit, sociale și tehnologice. Autoritățile locale pot însă suplimenta sumele din bugetele proprii.

Ministerul Educației a stabilit ca bursele să fie acordate automat, pe baza rezultatelor școlare, fără ca elevii să depună cereri. Diriginții și comisiile școlare sunt responsabili pentru întocmirea listelor cu beneficiari.

Astfel, din 20 noiembrie, elevii care au obținut rezultate bune la învățătură vor primi primele burse din anul școlar 2025–2026, urmând ca plata să continue lunar, pe 20, până la finalul cursurilor.