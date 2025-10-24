Declarația ministrului a fost făcută vineri, 24 octombrie, în cadrul unei intervenții transmise în direct pe pagina de Facebook a ministerului, unde a prezentat un raport privind activitatea instituției și principalele direcții pentru perioada următoare.

Daniel David a subliniat că reintroducerea acestor burse reprezintă o prioritate pe termen foarte scurt, fiind una dintre primele măsuri pe care intenționează să le implementeze în prima parte a anului viitor.

Bursele pentru studenți și olimpici au fost eliminate anterior, ca urmare a măsurilor de austeritate adoptate de Guvern în vara acestui an. Ministrul consideră că sprijinul acordat tinerilor performanți trebuie reluat cât mai curând, iar bugetul de stat va fi completat cu finanțare europeană pentru a face posibil acest demers.

„Pentru mine, pe termen foarte scurt, din prima parte a anului viitor, sunt prioritare următoarele lucruri: bursele studenților și bursele olimpicilor. Aici, practic, bugetul de stat va trebui completat inclusiv cu fonduri europene. Iar demersul l-am început împreună cu ministerul de specialitate, suntem în discuții cu Comisia Europeană”, a explicat Daniel David într-o intervenție transmisă în direct pe pagina de Facebook a Ministerului Educației.

În cadrul aceleiași intervenții, Daniel David a vorbit și despre alte obiective pe termen scurt, printre care analiza sistemului de plată cu ora în învățământul preuniversitar și deblocarea posturilor bugetare. Aceste aspecte au generat numeroase nemulțumiri în rândul cadrelor didactice, iar ministerul intenționează să le soluționeze printr-o mai bună gestionare a resurselor și prin încadrarea în limitele bugetare existente.

Pe termen mediu, ministrul Educației a anunțat că vor fi propuse ajustări în Legea salarizării unitare, pentru ca angajamentele asumate anterior față de sistemul educațional să se regăsească efectiv în grila de salarizare. Printre acestea se numără și stabilirea salariului mediu brut pe economie ca punct de pornire pentru profesorii debutanți și asistenți universitari, urmând ca ulterior să fie dezvoltate celelalte trepte de salarizare.

„Trebuie să analizăm plata cu ora în preuniversitar și, foarte important, odată ce noi am luat măsurile care trebuiau luate, să deblocăm posturile cu încadrare în buget, atât în zona preuniversitară, cât și în zona universitară. Cred că acestea sunt lucrurile pe termen scurt”, a mai spus ministrul.

Ca obiectiv pe termen lung, Daniel David a precizat că se află în discuții cu liderii coaliției pentru adoptarea unui pact dedicat Educației și Cercetării, valabil pentru un deceniu. Acest document ar urma să stabilească o creștere anuală a bugetului destinat educației, o coordonare mai strânsă între structurile de educație și cercetare, precum și alinierea reformelor la standardele și bunele practici promovate la nivelul Uniunii Europene și al OECD.

„Trebuia să cerem ca angajamentul făcut Educației, și anume salariul mediu brut pe economie ca punct de start pentru profesorul debutant și pentru asistent să se vadă acolo, și după aceea să gândim celelalte dezvoltări”, a explicat Daniel David.

Ministrul a explicat că, deși pot apărea situații în care unele decizii se abat de la aceste bune practici, este esențial ca autoritățile să comunice transparent motivele și contextul acestor decizii. Daniel David a subliniat că obiectivul final este construirea unei viziuni coerente și sustenabile pentru viitorul educației și cercetării din România, printr-o colaborare constantă între instituțiile naționale și partenerii europeni.

„Sigur că uneori s-ar putea să deviezi de la unele dintre aceste practici, dar atunci trebuie să ieși public și să spui de ce ai făcut acest lucru”, a conchis ministrul.

Postarea poate fi vizualizată aici.