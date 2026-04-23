Ordinul nr. 3.616/2026, emis de Ministerul Educației și Cercetării și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 21 aprilie 2026, aprobă calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2026.

Actul arată că sprijinul este acordat în baza Legii nr. 269/2004, care reglementează programul cunoscut sub numele „Euro 200”. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro și este destinat elevilor și studenților care provin din familii cu venituri mici.

Documentul este semnat de ministrul educației și cercetării, Mihai Dimian, și a fost emis la data de 14 aprilie 2026.

Ordinul mai prevede că direcțiile din cadrul ministerului, împreună cu instituțiile de învățământ, au obligația de a pune în aplicare măsurile stabilite, inclusiv evaluarea dosarelor și gestionarea listelor cu beneficiari.

Potrivit anexei la ordin, prima etapă este stabilirea comisiilor la nivel județean și în unitățile de învățământ, care trebuie realizată până la 8 mai 2026. Aceste comisii sunt responsabile de analizarea cererilor și verificarea documentelor depuse.

Elevii și studenții trebuie să depună cererile și dosarele cu actele doveditoare până la data de 15 mai 2026. După acest termen, comisiile din școli și universități, împreună cu cele de anchetă socială, verifică situația fiecărui solicitant până la 5 iunie.

Cererile sunt apoi centralizate la nivel național în zilele de 11 și 12 iunie, iar lista nominală a beneficiarilor este afișată pe portalul ministerului pe 19 iunie. În paralel, listele sunt afișate și în unitățile de învățământ pe 26 iunie.

Ordinul stabilește și procedura pentru contestații. Acestea pot fi depuse în perioada 1–3 iulie, iar soluționarea lor are loc între 7 și 10 iulie. Rezultatele finale sunt afișate pe 14 iulie în unitățile de învățământ și pe 24 iulie pe portalul oficial.

După finalizarea listelor, Ministerul Educației și Cercetării achiziționează bonurile valorice și le distribuie către inspectoratele școlare și universități în perioada 10–28 august.

Elevii și studenții declarați eligibili primesc efectiv voucherele în intervalul 31 august – 11 septembrie 2026. Acestea pot fi folosite pentru achiziționarea de calculatoare între 7 septembrie și 16 octombrie.

Documentul mai arată că beneficiarii trebuie să depună copiile după facturi și procesele-verbale de predare-primire până la data de 30 octombrie. Operatorii economici depun documentele pentru decontare în aceeași perioadă, iar plățile către aceștia sunt realizate până la 27 noiembrie 2026.

Monitorul Oficial Partea I nr. 315