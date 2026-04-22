Ministrul Educației, Jacqui Smith, a anunțat în Camera Lorzilor că noile prevederi vor transforma practicile deja existente în școli într-un cadru legal obligatoriu. Departamentul pentru Educație a explicat că obiectivul este de a consolida regulile deja aplicate în multe instituții.

Secretarul pentru Educație, Bridget Phillipson, a transmis anterior școlilor recomandări prin care acestea erau încurajate să devină spații fără telefoane pe parcursul întregii zile de cursuri. Noua abordare va transforma aceste recomandări în obligații legale.

Guvernul britanic a precizat că abordarea sa diferă de cea a opoziției conservatoare, care susține o interdicție legală totală. În acest context, ministrul din umbră pentru educație, Laura Trott, a salutat inițiativa, considerând-o benefică pentru directori, părinți și elevi. Ea a criticat însă poziția anterioară a guvernului, care respingea ideea, și a afirmat că schimbarea de poziție este binevenită pentru îmbunătățirea disciplinei și a performanțelor școlare.

Postarea poate fi vizualizată aici.

I am delighted we have forced Labour to see sense and u-turn. This is fantastic news for headteachers, parents & pupils across the country. For over a year, Labour dismissed this as an unnecessary gimmick, and just last week the Education Minister claimed the problem had already… — Laura Trott MP (@LauraTrottMP) April 20, 2026



Din partea guvernului, Jacqui Smith a anunțat și eliminarea recomandării cunoscute informal ca „nu se văd, nu se aud”, care prevedea ca telefoanele să fie închise și depozitate în ghiozdan. În același timp, autoritățile analizează posibilitatea unor reguli și mai stricte.

Unele școli din Regatul Unit folosesc deja metode de depozitare a telefoanelor, precum dulapuri speciale sau pungi sigilate magnetic, pentru a preveni utilizarea lor în timpul orelor.

Detaliile complete ale amendamentului nu au fost încă făcute publice. În același timp, autoritățile au anunțat că regulile privind telefoanele mobile vor fi monitorizate în cadrul inspecțiilor Ofsted începând din aprilie.

Guvernul a transmis că protejarea copiilor rămâne o prioritate și că proiectul de lege este considerat una dintre cele mai importante inițiative legislative din ultimele decenii în domeniul protecției copilului.

În paralel, Partidul Liberal Democrat a cerut ca școlile să primească sprijin financiar și logistic pentru implementarea noilor reguli, inclusiv pentru achiziția de dulapuri sau sisteme de depozitare securizată a telefoanelor.

Președintele Asociației Liderilor de Școli și Colegii a declarat că multe școli aplică deja astfel de restricții, astfel încât schimbarea legală nu ar modifica semnificativ situația. Totuși, acesta a subliniat nevoia de finanțare pentru implementarea măsurilor și a cerut reglementări mai stricte pentru limitarea efectelor negative ale rețelelor sociale și utilizării excesive a smartphone-urilor în afara orelor de curs.

În Camera Lorzilor s-a discutat și posibilitatea unor excepții pentru anumite categorii de elevi, inclusiv cei din clasele superioare, elevii din internate și cei care folosesc telefoanele în scopuri medicale.

Abordarea privind telefoanele în școli diferă în Marea Britanie, în funcție de regiune. În Scoția, directorii pot decide interdicții la nivel de școală, în Țara Galilor nu există o interdicție națională, dar școlile pot impune reguli proprii, iar în Irlanda de Nord a fost testat un program „fără telefoane”, ale cărui rezultate urmează să fie publicate.

Comparativ, în alte țări europene situația este diferită. În Franța, telefoanele sunt interzise complet în școlile primare și gimnaziale prin lege, inclusiv în pauze, cu excepții limitate. În România, utilizarea telefoanelor este restricționată în timpul orelor, dar școlile decid propriile reguli, iar aplicarea variază. În Regatul Unit, măsurile sunt în prezent în tranziție, majoritatea școlilor având deja restricții, dar fără o interdicție legală generală până acum.